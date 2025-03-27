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СБУ и Нацполиция разоблачили группу торговцев оружием

СБУ и Нацполиция разоблачили группу торговцев оружием - 27.03.2025 Украина.ру

СБУ и Нацполиция разоблачили группу торговцев оружием

Девять торговцев оружием, в том числе командир военной части задержаны на Украине по подозрению в торговле оружием. Об этом 27 марта сообщила СБУ.

2025-03-27T17:19

2025-03-27T17:19

2025-03-27T17:20

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СБУ и Нацполиция Украины разоблачили группу торговцев оружием, которая пыталась наладить нелегальную продажу вооружения в разных регионах Украины.В Харьковской области военная контрразведка СБУ сорвала попытку подпольной продажи комплектующих беспилотников, в частности - оптических прицелов наведения для ударных БПЛА.В Николаевской области разоблачены два жителя Снигиревки, которые пытались продать гранатометы.Ещё один фигурант был задержан в Черкасской области. Им оказался местный житель, ранее судимый "за распространение российской пропаганды" и решивший задействовать уголовные связи для торговли оружием.Задержанным предъявлены "подозрения" в уголовном преступлении. Фигуранты находятся под стражей, им грозит до семи лет тюрьмы.Незадолго до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что "террористы по всему миру подпитываются сегодня "утекающим" с территории Украины западным оружием, в т.ч. французского производства". Подробности в публикации Франция превратилась в инкубатор террористов - МИД РФ

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новости, украина, россия, харьковская область, мария захарова, сбу, нацполиция, торговля оружием, оружие, огнестрельное оружие, криминал, бпла, военные преступления, всу