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СБУ и Нацполиция разоблачили группу торговцев оружием
СБУ и Нацполиция разоблачили группу торговцев оружием - 27.03.2025 Украина.ру
СБУ и Нацполиция разоблачили группу торговцев оружием
Девять торговцев оружием, в том числе командир военной части задержаны на Украине по подозрению в торговле оружием. Об этом 27 марта сообщила СБУ.
2025-03-27T17:19
2025-03-27T17:19
2025-03-27T17:20
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СБУ и Нацполиция Украины разоблачили группу торговцев оружием, которая пыталась наладить нелегальную продажу вооружения в разных регионах Украины.В Харьковской области военная контрразведка СБУ сорвала попытку подпольной продажи комплектующих беспилотников, в частности - оптических прицелов наведения для ударных БПЛА.В Николаевской области разоблачены два жителя Снигиревки, которые пытались продать гранатометы.Ещё один фигурант был задержан в Черкасской области. Им оказался местный житель, ранее судимый "за распространение российской пропаганды" и решивший задействовать уголовные связи для торговли оружием.Задержанным предъявлены "подозрения" в уголовном преступлении. Фигуранты находятся под стражей, им грозит до семи лет тюрьмы.Незадолго до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что "террористы по всему миру подпитываются сегодня "утекающим" с территории Украины западным оружием, в т.ч. французского производства". Подробности в публикации Франция превратилась в инкубатор террористов - МИД РФ
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новости, украина, россия, харьковская область, мария захарова, сбу, нацполиция, торговля оружием, оружие, огнестрельное оружие, криминал, бпла, военные преступления, всу
Новости, Украина, Россия, Харьковская область, Мария Захарова, СБУ, Нацполиция, торговля оружием, оружие, огнестрельное оружие, криминал, БПЛА, Военные преступления, ВСУ
СБУ и Нацполиция разоблачили группу торговцев оружием
17:19 27.03.2025 (обновлено: 17:20 27.03.2025)
Девять торговцев оружием, в том числе командир военной части задержаны на Украине по подозрению в торговле оружием. Об этом 27 марта сообщила СБУ.
СБУ и Нацполиция Украины разоблачили группу торговцев оружием, которая пыталась наладить нелегальную продажу вооружения в разных регионах Украины.
"Среди изъятого у злоумышленников – комплектующие к боевым дронам, противотанковые гранатометы, автоматы Калашникова и взрывчатка. Как установило расследование, фигуранты вывозили оружие и боеприпасы из фронтовых районов на юге и востоке Украины", - сказано в официальном сообщении.
В Харьковской области
военная контрразведка СБУ сорвала попытку подпольной продажи комплектующих беспилотников, в частности - оптических прицелов наведения для ударных БПЛА.
"К организации преступления причастен командир отделения местной воинской части, задержанный "на горячем", - сказано в публикации.
В Николаевской области
разоблачены два жителя Снигиревки
, которые пытались продать гранатометы.
"В Кировоградской области задержаны два контрактника-дезертира, торговавших "трофейными" автоматами и боевыми гранатами", - отметили в СБУ.
Ещё один фигурант был задержан в Черкасской области
. Им оказался местный житель, ранее судимый "за распространение российской пропаганды" и решивший задействовать уголовные связи для торговли оружием.
"В Закарпатской области задержаны еще трое злоумышленников, которые действовали отдельно в разных частях региона. Двое из них уже привлекались к уголовной ответственности за наркоторговлю и кражи. Сейчас документировано, как они пытались продать более 8 кг тротила с детонаторами и арсенал боевых гранат", - рассказали в украинской спецслужбе.
Задержанным предъявлены "подозрения" в уголовном преступлении. Фигуранты находятся под стражей, им грозит до семи лет тюрьмы.
Незадолго до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
напомнила, что "террористы по всему миру подпитываются сегодня "утекающим" с территории Украины западным оружием, в т.ч. французского производства". Подробности в публикации Франция превратилась в инкубатор террористов - МИД РФ