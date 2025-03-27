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Украинский командир начислял солдату "боевые" за ремонт дома своей дочери
Украинский командир начислял солдату "боевые" за ремонт дома своей дочери - 27.03.2025 Украина.ру
Украинский командир начислял солдату "боевые" за ремонт дома своей дочери
Государственное бюро расследований Украины завершило досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей на Западной Украине, который ремонтировал дом своей дочери за казённый счёт. Об этом 27 марта сообщило ГБР.
2025-03-27T17:42
2025-03-27T17:42
2025-03-27T17:42
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Коррумпированный командир неназванной воинской части был привлечён к уголовной ответственности в январе. Отмечено, что в/ч формально дислоцирована в Тернопольской области.Командир (звание не уточняется) привлёк подчиненного военнослужащего к ремонту дома своей дочери, выплатив ему за казённый счёт более $222 тыс в эквиваленте. Оба военнослужащих оказались фигурантами уголовного дела с обвинениями по нескольким статьям украинского УК.К разоблачению командира были привлечены сразу три силовых ведомства - СБУ, Нацполиция и ГБР. Процессуальное руководство осуществляла Тернопольская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.Командир обвиняется в злоупотреблении служебным положением, подделке документов, пособничестве в уклонении военнослужащего от несения службы по предварительному сговору группой лиц. Солдату предъявлено обвинение в уклонении от несения службы. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.Кроме того, отметили в ГБР, заявлен гражданский иск для возмещения нанесенного государству ущерба.Тем временем СБУ и Нацполиция разоблачили группу торговцев оружиемОбозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему украинской коррупции в публикации Деньги за кресло и пост. Зеленский укрепляет свою власть взятками и репрессиями
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новости, украина, западная украина, тернопольская область, гбр, сбу, нацполиция, коррупция, сво, криминал
Новости, Украина, Западная Украина, Тернопольская область, ГБР, СБУ, Нацполиция, коррупция, СВО, криминал
Украинский командир начислял солдату "боевые" за ремонт дома своей дочери
Государственное бюро расследований Украины завершило досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей на Западной Украине, который ремонтировал дом своей дочери за казённый счёт. Об этом 27 марта сообщило ГБР.
Коррумпированный командир неназванной воинской части был привлечён к уголовной ответственности в январе. Отмечено, что в/ч формально дислоцирована в Тернопольской области.
Командир (звание не уточняется) привлёк подчиненного военнослужащего к ремонту дома своей дочери, выплатив ему за казённый счёт более $222 тыс в эквиваленте. Оба военнослужащих оказались фигурантами уголовного дела с обвинениями по нескольким статьям украинского УК.
"Подразделение, в котором он служил, выполняло задания в зоне боевых действий. Однако в апреле 2023 года командир предложил подчиненному солдату не ехать на передовую, а отремонтировать дом его дочери на Тернопольщине. За это он пообещал военному полное денежное довольствие вместе с боевыми доплатами. Солдат согласился, почти год не выполнял воинские обязанности и работал на частном строительстве. За этот период ему безосновательно насчитали и выплатили более 1 миллиона гривен в качестве денежного довольствия и доплаты за якобы участие в боевых действиях", - рассказали в ГБР подробности разоблачения командира украинской в/ч.
К разоблачению командира были привлечены сразу три силовых ведомства - СБУ
, Нацполиция
и ГБР. Процессуальное руководство осуществляла Тернопольская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.
Командир обвиняется в злоупотреблении служебным положением, подделке документов, пособничестве в уклонении военнослужащего от несения службы по предварительному сговору группой лиц. Солдату предъявлено обвинение в уклонении от несения службы. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.
Кроме того, отметили в ГБР, заявлен гражданский иск для возмещения нанесенного государству ущерба.