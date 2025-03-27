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Украинский командир начислял солдату "боевые" за ремонт дома своей дочери

Украинский командир начислял солдату "боевые" за ремонт дома своей дочери - 27.03.2025 Украина.ру

Украинский командир начислял солдату "боевые" за ремонт дома своей дочери

Государственное бюро расследований Украины завершило досудебное расследование в отношении командира взвода одной из воинских частей на Западной Украине, который ремонтировал дом своей дочери за казённый счёт. Об этом 27 марта сообщило ГБР.

2025-03-27T17:42

2025-03-27T17:42

2025-03-27T17:42

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Коррумпированный командир неназванной воинской части был привлечён к уголовной ответственности в январе. Отмечено, что в/ч формально дислоцирована в Тернопольской области.Командир (звание не уточняется) привлёк подчиненного военнослужащего к ремонту дома своей дочери, выплатив ему за казённый счёт более $222 тыс в эквиваленте. Оба военнослужащих оказались фигурантами уголовного дела с обвинениями по нескольким статьям украинского УК.К разоблачению командира были привлечены сразу три силовых ведомства - СБУ, Нацполиция и ГБР. Процессуальное руководство осуществляла Тернопольская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.Командир обвиняется в злоупотреблении служебным положением, подделке документов, пособничестве в уклонении военнослужащего от несения службы по предварительному сговору группой лиц. Солдату предъявлено обвинение в уклонении от несения службы. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.Кроме того, отметили в ГБР, заявлен гражданский иск для возмещения нанесенного государству ущерба.Тем временем СБУ и Нацполиция разоблачили группу торговцев оружиемОбозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко рассмотрел проблему украинской коррупции в публикации Деньги за кресло и пост. Зеленский укрепляет свою власть взятками и репрессиями

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новости, украина, западная украина, тернопольская область, гбр, сбу, нацполиция, коррупция, сво, криминал