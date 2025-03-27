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Совбез России обсудил высылку нелегальных мигрантов

Совбез России обсудил высылку нелегальных мигрантов - 27.03.2025 Украина.ру

Совбез России обсудил высылку нелегальных мигрантов

Вопросы высылки нелегальных мигрантов из России обсудили 27 марта участники заседания межведомственной комиссии Совбеза России. Фрагмент со своим выступлением на мероприятии опубликовал зампред Совбеза Дмитрий Медведев

2025-03-27T18:12

2025-03-27T18:12

2025-03-27T18:12

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В 2024 году прокурорами выявлено почти 30 тысяч правонарушений в сфере миграционного законодательства, констатировал Медведев. По его мнению, правоохранительные органы стали активнее вести работу в этом направлении.В ходе заседания межведомственной комиссии зампред Совбеза России акцентировал внимание на ответственности не только должностных лиц, но и тех, кто воспользовался их услугами – вплоть до высылки нелегалов.Видеозапись выступления Медведева опубликована в его аккаунте социальной сети "ВКонтакте".Также на эту тему: Зачем Путин дал нелегалам 4 месяца, как урегулировать поток мигрантов и помочь своим – Пантелеев Ранее в парламенте России Лавров рассказал об ужесточении режима въезда мигрантов из Закавказья и Центральной Азии

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