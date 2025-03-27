Совбез России обсудил высылку нелегальных мигрантов - 27.03.2025 Украина.ру
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Совбез России обсудил высылку нелегальных мигрантов
Совбез России обсудил высылку нелегальных мигрантов - 27.03.2025 Украина.ру
Совбез России обсудил высылку нелегальных мигрантов
Вопросы высылки нелегальных мигрантов из России обсудили 27 марта участники заседания межведомственной комиссии Совбеза России. Фрагмент со своим выступлением на мероприятии опубликовал зампред Совбеза Дмитрий Медведев
2025-03-27T18:12
2025-03-27T18:12
новости
россия
закавказье
дмитрий медведев
совбез
миграционная служба
мигранты
трудовые мигранты
миграция
нелегалы
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В 2024 году прокурорами выявлено почти 30 тысяч правонарушений в сфере миграционного законодательства, констатировал Медведев. По его мнению, правоохранительные органы стали активнее вести работу в этом направлении.В ходе заседания межведомственной комиссии зампред Совбеза России акцентировал внимание на ответственности не только должностных лиц, но и тех, кто воспользовался их услугами – вплоть до высылки нелегалов.Видеозапись выступления Медведева опубликована в его аккаунте социальной сети "ВКонтакте".Также на эту тему: Зачем Путин дал нелегалам 4 месяца, как урегулировать поток мигрантов и помочь своим – Пантелеев Ранее в парламенте России Лавров рассказал об ужесточении режима въезда мигрантов из Закавказья и Центральной Азии
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новости, россия, закавказье, дмитрий медведев, совбез, миграционная служба, мигранты, трудовые мигранты, миграция, нелегалы, депортация, трудовая инспекция, трудоустройство
Новости, Россия, Закавказье, Дмитрий Медведев, Совбез, миграционная служба, мигранты, трудовые мигранты, миграция, нелегалы, депортация, трудовая инспекция, трудоустройство

Совбез России обсудил высылку нелегальных мигрантов

18:12 27.03.2025
 
© vk.com / Дмитрий Медведев
- РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© vk.com / Дмитрий Медведев
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Вопросы высылки нелегальных мигрантов из России обсудили 27 марта участники заседания межведомственной комиссии Совбеза России. Фрагмент со своим выступлением на мероприятии опубликовал зампред Совбеза Дмитрий Медведев
В 2024 году прокурорами выявлено почти 30 тысяч правонарушений в сфере миграционного законодательства, констатировал Медведев. По его мнению, правоохранительные органы стали активнее вести работу в этом направлении.
"Был вскрыт целый ряд грубых нарушений закона, - сообщил Медведев. - Очевидно, что предотвращение преступности в этой сфере - одна из самых важных задач. Здесь важно исключить саму возможность злоупотреблений на всех этапах: при регистрации иностранцев, при выдаче разрешений на работу и проживание, при проведении экзаменов на знание русского языка и истории, и в целом ряде других ситуаций".
В ходе заседания межведомственной комиссии зампред Совбеза России акцентировал внимание на ответственности не только должностных лиц, но и тех, кто воспользовался их услугами – вплоть до высылки нелегалов.
"Особо отмечу, кстати, что ответственность должны нести не только недобросовестные сотрудники миграционных органов, не только должностные лица, но и те лица, которые воспользовались подобными незаконными услугами, - сказал Медведев. - Следует аннулировать те разрешения, те документы разрешительные, которые им выдавались, а также применять в отношении таких иностранцев режим высылки, в целом. И, возможно, с лишением их гражданства, если оно получено с нарушениями закона".
Видеозапись выступления Медведева опубликована в его аккаунте социальной сети "ВКонтакте".
Также на эту тему: Зачем Путин дал нелегалам 4 месяца, как урегулировать поток мигрантов и помочь своим – Пантелеев
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