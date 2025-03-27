https://ukraina.ru/20250327/1062095901.html
Как восстанавливали Киев после нацистской оккупации: спецпроект к 80-летию Победы
Как восстанавливали Киев после нацистской оккупации: спецпроект к 80-летию Победы - 27.03.2025 Украина.ру
Как восстанавливали Киев после нацистской оккупации: спецпроект к 80-летию Победы
Особое внимание среди городов, которые СССР восстанавливал после Великой Отечественной войны следует уделить Киеву. Оккупация и боевые действия нанесли городу чудовищный урон. В городе были разрушены тысячи домов, уничтожены все мосты через Днепр, выведена из строя инфраструктура
2025-03-27T16:47
2025-03-27T16:47
2025-03-27T16:47
видео
киев
ссср
бои
разрушения
вов
великая отечественная война
жители
восстановление
80 лет победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1b/1062095780_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_42a3e775959e2af883063c8a55420de4.jpg
Еще в годы войны, пока советские воины вели ожесточенные бои, жители Киева начали отстраивать многие наименее разрушенные объекты. Киев восстанавливался в буквальном смысле всем Советским Союзом. На вокзалы постоянно приходили эшелоны с надписью "Срочно — Киеву". Отдельные предприятия Советского Союза направляли в УССР, в том числе и в Киев, до половины всей своей продукции.Уже к 1949 году Киевская промышленность превысила довоенные показатели. Жители вернулись в отстроенные дома. Совместной работой всех народов СССР удалось совершить невозможное — Киев восстал из пепла.
киев
ссср
днепр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/1b/1062095780_104:0:1064:720_1920x0_80_0_0_b29278d7a06dffe346d73d4cfee2ebae.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, киев, ссср, бои, разрушения, вов, великая отечественная война, жители, восстановление, 80 лет победы, днепр, оккупация, мосты, промышленность, победа, видео
Видео, Киев, СССР, бои, разрушения, ВОВ, Великая Отечественная война, жители, восстановление, 80 лет Победы, Днепр, оккупация, мосты, промышленность, победа
Как восстанавливали Киев после нацистской оккупации: спецпроект к 80-летию Победы
Особое внимание среди городов, которые СССР восстанавливал после Великой Отечественной войны следует уделить Киеву. Оккупация и боевые действия нанесли городу чудовищный урон. В городе были разрушены тысячи домов, уничтожены все мосты через Днепр, выведена из строя инфраструктура
Еще в годы войны, пока советские воины вели ожесточенные бои, жители Киева начали отстраивать многие наименее разрушенные объекты. Киев восстанавливался в буквальном смысле всем Советским Союзом. На вокзалы постоянно приходили эшелоны с надписью "Срочно — Киеву". Отдельные предприятия Советского Союза направляли в УССР, в том числе и в Киев, до половины всей своей продукции.
Уже к 1949 году Киевская промышленность превысила довоенные показатели. Жители вернулись в отстроенные дома. Совместной работой всех народов СССР удалось совершить невозможное — Киев восстал из пепла.