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Как восстанавливали Киев после нацистской оккупации: спецпроект к 80-летию Победы

Как восстанавливали Киев после нацистской оккупации: спецпроект к 80-летию Победы - 27.03.2025 Украина.ру

Как восстанавливали Киев после нацистской оккупации: спецпроект к 80-летию Победы

Особое внимание среди городов, которые СССР восстанавливал после Великой Отечественной войны следует уделить Киеву. Оккупация и боевые действия нанесли городу чудовищный урон. В городе были разрушены тысячи домов, уничтожены все мосты через Днепр, выведена из строя инфраструктура

2025-03-27T16:47

2025-03-27T16:47

2025-03-27T16:47

видео

киев

ссср

бои

разрушения

вов

великая отечественная война

жители

восстановление

80 лет победы

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Еще в годы войны, пока советские воины вели ожесточенные бои, жители Киева начали отстраивать многие наименее разрушенные объекты. Киев восстанавливался в буквальном смысле всем Советским Союзом. На вокзалы постоянно приходили эшелоны с надписью "Срочно — Киеву". Отдельные предприятия Советского Союза направляли в УССР, в том числе и в Киев, до половины всей своей продукции.Уже к 1949 году Киевская промышленность превысила довоенные показатели. Жители вернулись в отстроенные дома. Совместной работой всех народов СССР удалось совершить невозможное — Киев восстал из пепла.

киев

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