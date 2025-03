Битва за ресурсы: новые тенденции в технике, политике и идеологии

https://ukraina.ru/20250310/1061658231.html

Идеи объединения человечества ради достижения совместных целей на основе научной рационализации производства и распределения свойственны эпохе индустриального развития, или модерна, длившейся последние 300 лет

Считается, что со второй половины ХХ века мир перешел в новую, информационную эпоху постмодерна, связанную с революционными изменениями в науке, технологиях, культуре и психологии. Некоторые мыслители даже ставят вопрос о новой антропологии, связанной с возможностями фундаментального перепрограммирования и даже биологического переформатирования человека в связи с новыми возможностями, открываемыми через искусственный интеллект (ИИ).Новая наука уже преодолела теоретические ограничения ньютоновской физики в пользу теории относительности и квантовой механики[1], а сегодня под вопрос ставятся даже начала самой математики как универсального оселка в поисках объективной истины. Ведь адекватность математики, в современном понимании этого предмета, ограничена как внутренними (например, теоремы Гёделя[2]), так и внешними (например, сложность реального мира) факторами. Она не может претендовать на абсолютную объективность, ибо зависит от выбора аксиом, моделей и интерпретаций. Однако ценность математики заключается в способности строго и системно анализировать реальный для человека мир, даже если этот анализ всегда остаётся приближенным.В наше время в связи с изобретением ИИ активно развивается всесторонняя математизация алгоритмов, представляющая собой ключевой подход в компьютерных науках, который позволяет переводить практические задачи в строгую математическую форму, что делает их решение более системным и эффективным. Отсюда – разворачивающаяся битва за ИИ, победитель в которой будет владеть миром. Но вопрос исхода этой битвы состоит не только в том, чьи головы умнее и чьи алгоритмы точнее. Ведь развитие ИИ требует наличия материальной базы – компьютеров и чипов, производство и функционирование которых, по мере развития IT-индустрии, становится все более энергоемким.Таким образом, соревнование за наиболее продвинутую платформу ИИ все больше нуждается в редкоземельных элементах для создания постоянно совершенствующихся чипов, а также энергоресурсах, питающих эти чипы, производство которых также постоянно растет. Общее количество чипов для ИИ в мире, если учитывать GPU (графические процессоры), TPU (тензорные процессоры), специализированные ASIC (специализированные процессоры) и FPGA (программируемые логические матрицы), достигает сегодня десятков миллионов единиц, Согласно исследованиям (например, от аналитических компаний, таких как Gartner и IDC), рынок чипов для ИИ будет расти на 20–30% ежегодно, а к 2030 году – особенно с развитием квантовых вычислений, нейроморфных чипов и других инновационных технологий – спрос на них может увеличиться в несколько раз.Сегодня все компьютеры в мире (включая персональные компьютеры, ноутбуки, серверы и суперкомпьютеры) потребляют около 5% от общемировой генерации электроэнергии, но в обозримом будущем эта цифра может резко возрасти, вплоть, по мнению некоторых аналитиков, до 100% к 2040 году. Все это заставляет мировых лидеров по развитию ИИ серьезно задуматься о ресурсном обеспечении своих проектов. Не случайно администрация Трампа объявила о старте проекта Stargate, начальные инвестиции в который предполагают сумму порядка 500 миллиардов долларов. Проект предполагает создание по всей территории США до двух десятков новых центров обработки данных, каждый из которых будет обеспечивать электроэнергией построенная рядом электростанция.Более того, национальная стратегия технологического лидерства предполагает объединение американской и канадской энергосистем, с учетом обилия в Канаде источников возобновляемого и невозобновляемого топлива. Прибавьте сюда потенциал Гренландии, включая редкоземельные элементы, и мы получим "картину маслом": североамериканскую военно-технологическую империю автаркического типа, доминирующую над всеми потенциальными соперниками. И это будет не просто ИИ, но основанная на нем глобальная сеть, включающая в себя космические, надземные и подводные параметры. Просто мечта для апологетов сетецентричных войн!Вполне можно предположить, что к аналогичной автономии стремится Китай, но до полной автаркии он явно недотягивает, несмотря на изобилие редкоземельных элементов. Прежде всего – в силу отсутствия на его территории достаточных энергетических ресурсов, которые он вынужден экспортировать извне (страны Персидского залива, Россия, Африка, Венесуэла). Отстает Китай от Запада и в инновативных разработках, традиционно предпочитая усовершенствовать и тиражировать уже известное. Однако, с точки зрения социальной управляемости и инвестиционной целенаправленности Пекин демонстрирует впечатляющие успехи. Госплан – это, конечно, не совет директоров. При этом китайская модель вполне демократична и гибка на низовых уровнях, следуя принципам демократического централизма с национальным лицом.Еще одним потенциальным участником гонки за лидерство в ИИ и IT-технологиях является Европа – как в формате ЕС, так и в целом. О ситуации в этой части света сообщает нам Чатем-Хаус[3]:"Идет непредсказуемая глобальная борьба за разработку ИИ, поскольку США замыкаются в себе, а Китай хвастается новыми возможностями. ЕС и средние державы, такие как Франция и Великобритания, должны действовать… сообща"[4].Эту идею озвучил чуть позже президент Франции Эммануэль Макрон, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сумму в 200 миллиардов евро, которые предполагается инвестировать в этот проект на начальном этапе. Но у Европы та же проблема с энергетическими ресурсами, что и у Китая, и, кроме того, она гораздо беднее последнего в отношении редкоземельных элементов. Как она будет решать этот вопрос, пока неясно.Что касается Индии и других крупных стран и регионов мира – то здесь ситуация еще хуже: ни энергии, ни полезных ископаемых в достаточном количестве, и, кроме того, – избыточное и малообразованное население, мало соответствующее уровню современных требований в борьбе за технологическое лидерство. Между тем Трамп объявил о введении так называемой золотой карты, выдаваемой иностранцам, готовым инвестировать в американскую экономику от 5 миллионов долларов и выше. Это ли не евгеническая программа с точки зрения рвущихся в США к власти правых либертарианцев, в число которых входят представители Кремниевой долины, вставших на сторону консервативных республиканцев? Об этом моменте следует поговорить подробнее.Традиционно американские политические партии, Республиканская (символизируется слоном) и Демократическая (символизируется ослом) отождествляются со сторонниками правой и левой (по американским лекалам) повестки. Соответственно, различаются и их спонсоры.Республиканская партия традиционно ассоциируется с поддержкой крупного бизнеса, энергетических компаний, тяжелой промышленности и сельского хозяйства. Эти отрасли часто связаны со "старыми" деньгами, т. е. состояниями, передаваемыми по наследству в рамках элитных семей, таких как Рокфеллеров (нефть) или Кохов (энергетика, промышленность). Тут господствуют консервативные ценности (семья, церковь, традиции). Республиканцы выступают за снижение налогов, дерегуляцию и поддержку традиционных отраслей экономики, что привлекает владельцев "старых" капиталов. Соответственно, республиканцы часто лоббируют интересы нефтяных, газовых и промышленных компаний, которые являются наследниками "старых" денег". Многие представители "старых" денег поддерживают республиканцев через пожертвования и финансирование избирательных кампаний.Демократическая партия тесно связана с технологическими компаниями, которые представляют "новые" деньги". Это такие компании, как Google, Apple, Facebook* (Meta)*, Amazon, а также их основатели и топ-менеджеры. Один из ключевых источников финансирования демократов – Калифорния (Кремниевая долина). Демократы также получают поддержку от современных финансовых институтов, таких как хедж-фонды, инвестиционные компании и управляющие активами (например, BlackRock, Vanguard). Эти структуры представляют "новые" деньги, поскольку их капиталы сформировались в эпоху глобализации и цифровизации. Демократы выступают за регулирование климатических изменений, поддержку зеленой энергетики и социальные программы, что привлекает современных инвесторов и предпринимателей, связанных с "новыми" деньгами.Однако в последние годы границы между "старыми" и "новыми" деньгами стали более размытыми. Так, в целях диверсификации бизнеса (не все яйца в одну корзину!) технологические компании начинают инвестировать в традиционные отрасли, а представители "старых" денег — в инновации. Некоторые представители "старых" денег, такие как семья Кеннеди, исторически поддерживают демократов. Это связано с их либеральными взглядами и поддержкой социальных программ. Но Джон Кеннеди-младший вновь перешел на сторону республиканцев и занял одно из руководящих мест в администрации Дональда Трампа. Напротив, некоторые технологические миллиардеры (например, Питер Тиль, Илон Маск, Джозеф Безос) стали поддерживать республиканцев, особенно их консервативное крыло.Что явилось причиной перехода целого ряда влиятельных интеллектуалов-либертарианцев на сторону консервативного лагеря? Этот феномен в чем-то схож с мутацией некоторых американских левых (троцкистов) в ультраправых неоконов (неоконсерваторов) на рубеже 60–70 годов прошлого века и достигших существенного политического влияния в период президентства Рональда Рейгана.Переход из радикально левой в радикально правую позицию не является в политической истории чем-то необычным. Достаточно вспомнить, что из теоретиков Народной воли и лидеров ее боевой организации Лев Тихомиров стал чуть ли не главным идеологом русского монархизма. Основатель фашизма Бенито Муссолини начинал свою политическую карьеру в качестве радикального социалиста-максималиста. Никола Бомбаччи, один из создателей Компартии Италии, стал соавтором Конституции фашистской Республики Сало. Жак Дорио, член политбюро ЦК Компартии Франции, превратился в лидера ультраправой Французской народной партии национал-социалистического толка.После Второй мировой войны ряд идеологов Социалистического союза немецких студентов (в их числе анархист Берндт Рабель и марксист Райнольд Оберлерхер) примкнули к лагерю национал-консерваторов. Но одной из самых ярких фигур в этой плеяде перебежчиков является основатель легендарной Фракции красной армии Хорст Малер, эволюционировавший из идейного маоиста в фанатичного национал-социалиста, отсидевшего за левый терроризм меньше, чем за праворадикальную активность.Обратные переходы из правых в левые тоже случаются, но реже. В революционные времена монархисты иногда перебегают к республиканцам (как это было во Франции, России и Германии). Основатель итальянских Красных бригад Ренато Курчио, как говорят, начинал свой путь политического активиста в качестве боевика фашистских бригад.Американская политическая психология, конечно, сильно отличается от европейской, в Америке другая классовая история, и тут нет глубоких идейных традиций, аналогичных тем, которые укоренены в Европе. Тем не менее здесь тоже есть свои элиты и свои "санкюлоты". Следует отметить, что в США отсутствует класс традиционных консерваторов, отождествляющихся в Европе с землевладельческой аристократией (феодалами), как нет и радикальных социалистов – сторонников обобществления средств производства и диктатуры пролетариата. В Америке подавляющее большинство населения, вне зависимости от расовой идентичности и социального ранга, придерживаются либеральных ценностей – свободы рынка, политических собраний, совести и слова.Американское государство было создано либеральным масонством, но возглавляли его не аристократы, как в Европе, а выходцы из местной буржуазной среды. Сегодня в США основной политический раскол формируется между представителями левого (социального) и правого (консервативного) либертарианства.Одним из пионеров последнего является Рон Пол. Его взгляды можно охарактеризовать как сочетание классического либерализма, минимализма в государственном управлении (минархизм) и строгого следования Конституции США (конституционализм). Пол считает, что государство должно выполнять только минимальные функции: защита жизни, свободы и собственности граждан, выступает за сокращение федерального правительства, а также упразднение многих государственных агентств и программ. Рон Пол является одним из принципиальных критиков Федеральной резервной системы (ФРС). Придерживается принципов изоляционизма (доктрина Монро) и выступает против военных интервенций США за рубежом, полагая, что США должны избегать участия в иностранных конфликтах и сосредоточиться на защите своих границ.Рон Пол – давний активист консервативного крыла Республиканской партии, представлял ее в Конгрессе от штата Техас, а также пытался выдвинуться от нее кандидатом в президенты страны. Также выдвигался в президенты со стороны Либертарианской партии[5].Политическая идеология Рона Пола во многом соответствует позиции трампистов – как республиканцев, так и консервативных либертарианцев, выдвинувшихся на роль американских младореформаторов после прихода Трампа к власти на последних выборах (2024). Их главным идеологом является Питер Тиль, давний бизнес-партнер Илона Маска, увидевший в Трампе фигуру, опираясь на которую можно осуществить программу по сокращению раздутых государственных расходов и перераспределения финансовых потоков в пользу структур новой информационной экономики, ярким представителем которой он сам является. Тиль также продвинул фигуру Джея Ди Вэнса на пост вице-президента, и критика последним брюссельской бюрократии как главной угрозы европейской демократии вполне выдержана в духе либертарианской политической риторики.Показательно, что после победы Трампа к его команде примкнули и другие авторитеты Кремниевой долины, включая Сергея Брина (Google), Марка Цукерберга (Meta*), Альтмана (Open AI), Джеффа Безоса (Amazon). Означает ли это, что Демпартия утратила свой профиль оплота либертарианской идеи? В целом, еще рано говорить о том, что от демократов отвернулись крупнейшие американские фонды и корпорации, основанные на "новых" деньгах. Их модель экономической политики, основанная на принципах неолиберальной глобализации, до сих пор остается привлекательной как в Америке, так и за ее пределами.Но это, как уже говорилось выше, модель экстенсивного развития капитализма, тогда как реальность все больше заставляет усомниться в ее стратегической эффективности. Пределов роста, если говорить трезво, пока что еще никто не отменял и не доказал обратного, несмотря на все футуристические фантазии. В этом плане точно такой же беспочвенной фантазией является, на мой взгляд, программа Илона Маска о покорении Марса и других планет Солнечной системы. Почему? Потому что ядерное топливо, без которого современные ракеты не будут летать, объективно ограничено, как и урановые запасы Земли. А реальное овладение другими источниками энергии сопоставимой мощности пока не просматривается в принципе.Впрочем, марсианская приманка Маска может быть некой "морковкой" перед носом общественности для оправдания более рациональных запросов Пентагона и американского ВПК, разрабатывающего новые типы супероружия в перспективе достижения Соединенными Штатами глобального лидерства. Точно так же, как такой "морковкой" являлись войны за демократию во всем мире, главной целью которых, на деле, были испытания новых форм вооружений в реальном бою. Ибо только такое, "сертифицированное" оружие закупает государство у частных компаний-производителей.Сноски:[1] Например, классическая механика Ньютона прекрасно работает в макромире, но неадекватна в условиях квантовых или релятивистских эффектов.[2] Теорема Гёделя о неполноте и Вторая теорема Гёделя — две теоремы математической логики о принципиальных ограничениях формальной арифметики и, как следствие, всякой формальной системы, в которой можно определить основные арифметические понятия: натуральные числа, 0, 1, сложение и умножение. Первая теорема утверждает, что если формальная арифметика непротиворечива, то в ней существует невыводимая и неопровержимая формула. Вторая теорема утверждает, что если формальная арифметика непротиворечива, то в ней невыводима формула, содержательно утверждающая непротиворечивость этой арифметики.[3] Ча́тем-Ха́ус (англ. Chatham House), или Королевский институт международных отношений (англ. The Royal Institute of International Affairs), — британский аналитический центр в области международных отношений.[4] Isabella Wilkinson. Trump, Stargate, DeepSeek: A new, more unpredictable era for AI? [5] Либертарианская партия (англ. Libertarian Party) — американская правая либертарная политическая партия. Крупнейшая из "третьих партий США". Образована 11 декабря 1971 года по инициативе Дэвида Нолана (американский политолог, автор известной Диаграммы Нолана).* Организации, деятельность которых запрещены на территории РФ.

