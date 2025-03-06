https://ukraina.ru/20250306/1061582301.html

Франция продолжит поставлять Киеву разведданные – Лекорню

Франция продолжит поставлять Киеву разведданные – Лекорню - 06.03.2025 Украина.ру

Франция продолжит поставлять Киеву разведданные – Лекорню

Франция продолжит оказывать Украине поддержку данными разведки несмотря на паузу в передаче Вашингтоном разведданных Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в эфире радиостанции France Inter.

2025-03-06T11:23

2025-03-06T11:23

2025-03-06T11:23

новости

украина

франция

киев

цру

разведка

гур моу

сво

шпионаж

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0d/1061045671_7:0:1326:742_1920x0_80_0_0_cc49575a4d35f0c2a5feaee8fc0c4859.png.webp

"Наша разведка суверенна. Более долгое время ушло на ее укрепление в последние годы, но преимущество в том, что мы это сделали действительно с помощью собственных возможностей. Так что да, у нас есть разведывательные ресурсы, которые мы предоставляем украинцам", - заявил Лекорню.Накануне директор ЦРУ Джон Рэтклифф и советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц подтвердили паузу в поддержке Киева разведданными. По их мнению, если Украина быстро вернётся к переговорам, она снова начнёт получать данные от американской разведки.Подробности в публикации Украину сажают на голодный паёк, возвращение Тимошенко. Главное на Украине на утро 6 марта

украина

франция

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, франция, киев, цру, разведка, гур моу, сво, шпионаж