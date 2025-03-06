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Франция продолжит поставлять Киеву разведданные – Лекорню
Франция продолжит поставлять Киеву разведданные – Лекорню - 06.03.2025 Украина.ру
Франция продолжит поставлять Киеву разведданные – Лекорню
Франция продолжит оказывать Украине поддержку данными разведки несмотря на паузу в передаче Вашингтоном разведданных Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в эфире радиостанции France Inter.
2025-03-06T11:23
2025-03-06T11:23
2025-03-06T11:23
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"Наша разведка суверенна. Более долгое время ушло на ее укрепление в последние годы, но преимущество в том, что мы это сделали действительно с помощью собственных возможностей. Так что да, у нас есть разведывательные ресурсы, которые мы предоставляем украинцам", - заявил Лекорню.Накануне директор ЦРУ Джон Рэтклифф и советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц подтвердили паузу в поддержке Киева разведданными. По их мнению, если Украина быстро вернётся к переговорам, она снова начнёт получать данные от американской разведки.Подробности в публикации Украину сажают на голодный паёк, возвращение Тимошенко. Главное на Украине на утро 6 марта
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, франция, киев, цру, разведка, гур моу, сво, шпионаж
Новости, Украина, Франция, Киев, ЦРУ, разведка, ГУР МОУ, СВО, шпионаж
Франция продолжит поставлять Киеву разведданные – Лекорню
Франция продолжит оказывать Украине поддержку данными разведки несмотря на паузу в передаче Вашингтоном разведданных Киеву. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны Франции Себастьяна Лекорню в эфире радиостанции France Inter.
"Наша разведка суверенна. Более долгое время ушло на ее укрепление в последние годы, но преимущество в том, что мы это сделали действительно с помощью собственных возможностей. Так что да, у нас есть разведывательные ресурсы, которые мы предоставляем украинцам", - заявил Лекорню.
Накануне директор ЦРУ Джон Рэтклифф
и советник по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц
подтвердили паузу в поддержке Киева разведданными. По их мнению, если Украина быстро вернётся к переговорам, она снова начнёт получать данные от американской разведки.