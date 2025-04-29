https://ukraina.ru/20250429/v-blizhayshuyu-nedelyu-makron-poobeschal-novyy-udar-po-rossii-chto-za-etim-stoit-1062823751.html

В ближайшую неделю. Макрон пообещал новый удар по России. Что за этим стоит

В ближайшую неделю. Макрон пообещал новый удар по России. Что за этим стоит - 29.04.2025 Украина.ру

В ближайшую неделю. Макрон пообещал новый удар по России. Что за этим стоит

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что в ближайшие 8-10 дней Запад усилит давление на Россию, чтобы подтолкнуть Москву к прекращению боевых действий на Украине. Такое заявление он сделал в беседе с журналистами французского издания Paris Match

2025-04-29T12:01

2025-04-29T12:01

2025-04-29T12:09

новости

россия

украина

киев

эммануэль макрон

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

ес

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102039/27/1020392703_0:296:2950:1955_1920x0_80_0_0_887b72b5201db1b3621039da13b451db.jpg

Воинственный МакронФранцузский лидер выразил уверенность, что Соединенные Штаты не оказывают должного давления на Россию, якобы выставляя условия одной лишь Украине. Поэтому в ближайшие дни коллективный Запад вмешается в этот вопрос.Макрон добавил, что обсудил этот вопрос на похоронах Папы Римского с лидерами других стран, в том числе американским лидером Дональдом Трампом, премьером Британии Киром Стармером и главарем киевского режима Владимиром Зеленским.И это несмотря на то, что на Западе уже многократно признавали, что рычаги давления на Россию закончились. Так, в начале апреля профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен констатировал, что "у нас не осталось карт, которые можно разыграть. Где рычаг давления? Я не вижу такого".Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо тем временем заострил внимание на том, что в Ватикане, когда Макрон пытался присоединиться к беседе Трампа и Зеленского, лидер США попросил французского коллегу не вмешиваться.Однако Макрон не отступается от своей воинственности, и это значит, уверен Филиппо, хозяину Белого дома придется избавиться от президента Франции, если он нацелен на мировое соглашение по Украине.Глава Франции действительно не теряет воинственный пыл и в очередной раз заявил, что направит своих солдат на Украину для поддержки ВСУ. Напомним, раньше в этом начинании его поддерживали другие государства ЕС. Например, считавшаяся одной из самых близких Киеву Варшава. Однако теперь ситуация изменилась: Польша не отправит своих солдат на Украину, но поддержит отправку чужих - МИД.Воинственные заявления против России в последние недели всё тише звучат из Европы. И по сути, отмечают эксперты, Макрон остался главным хедлайнером этой идеи. Причем делает он это также рьяно, как еще совсем недавно также ревностно отстаивал идею диалога с Москвой и звонил лидеру РФ днем и ночью.Многие специалисты связывают такое поведение Макрона с его "комплексом Наполеона" - желанием любой ценой войти в историю как значимая личность. Кажется, понимает это и окружение нынешнего французского лидера: недовольство им внутри страны нарастает, и ряд политиков пытаются пойти в обход его мнения. В том числе и навстречу России.Так, на днях глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Париж иногда посылает Москве сигналы о желании решать проблемы в отношениях, но делает это "шепотом": Лавров ёмко ответил на вопрос о примирении Парижа и Москвы.Также эксперты обращают внимание на то, что сложившаяся ситуация - громкие слова Макрона на фоне молчания остальных государств ЕС - результат вполне внятной смены политического вектора со стороны Вашингтона. Яркий пример тому - отмена встречи в Лондоне из-за того, что Киев и ЕС заранее отвергли американские условия. Отказ США разговаривать с капризным Киевом - урок не столько для Украины, сколько для не менее заносчивой Европы, считают политологи.Список переговорных преткновенийТак что же именно не нравится Украине и Европе? Официально американский план по Украине нигде не публиковался, однако на днях британское издание Reuters сообщило, что спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф еще 17 апреля в Париже представил Киеву и ЕС список своих предложений.В материале уточнялось, что документ включает в себя пункты по постоянному прекращению огня, началу немедленных переговоров между Киевом и Москвой, признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто, отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, а также снятие санкций с России.Также издание заострило внимание на том, что план Трампа предусматривает, что гарантировать безопасность Киева будет в первую очередь Европа, а США и Россия намерены сотрудничать в энергетике и промышленности.Среди пунктов, которые ранее не назывались другими СМИ, Reuters указали возвращение Украине части районов в Харьковской области, контроля над дамбой Каховской ГЭС в Херсонской области и над Кинбурнской косой в устье Днепра, а также право на проход украинских кораблей по устью Днепра.Журналисты Reuters отметили, что Европа и Украина не приняли предложения США, заявив, что они односторонние, и выдвинули встречные предложения, которые касаются территориальной темы, гарантий безопасности и численности ВСУ, а также вопроса снятия санкций с РФ. Отдельно было озвучено требование не мешать размещению союзниками Киева своих военных на украинской территории.Между тем, ранее в Штатах уже недвусмысленно дали понять, что обсуждению список американских предложений не подлежит: вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Америка может выйти из мирных переговоров по Украине, если Москва и Киев отвергнут план Вашингтона.Мяч не на стороне РоссииИ вот что в сложившейся ситуации самое важное: несмотря на самозапрет Зеленского разговаривать с Путиным, российский лидер до сих пор оставляет для главаря киевского режима открытыми политические двери мирного урегулирования конфликта. И делает это уже в третий раз.Первый. В марте главы России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о моратории на удары по объектам энергетики. Соблюдать их должны были и Москва, и Киев. Однако последний только усилил активность в обстреле РФ.Второй. В апреле Путин объявил пасхальное перемирие. За это время, отметили в Минобороны РФ, было зафиксировано почти пять нарушений со стороны ВСУ. Комментируя итоги праздничного перемирия, лидер РФ отметил, что Киев не сразу снизил боевую активность, но потом ему "подсказали" не отвергать мирные инициативы.По окончании пасхального перемирия Владимир Зеленский предложил продлить мораторий, отказавшись от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления.Российский лидер ответил, что с этим предложением "надо разобраться", так как Киев использует гражданские объекты в военных целях и пообещал дать ответ позже: "Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться.Третий. В понедельник, 28 апреля, лидер РФ объявил перемирие в дни 80-летия Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Также в заявлении президента было сказано, что украинская сторона должна последовать этому примеру."В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ. <...> Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами", - подчеркнули в Кремле.Также 28 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо" заявил, что Москва открыта для переговоров о мире на Украине, однако в настоящее время "Мяч не на стороне России".И он действительно не на стороне РФ, теперь все зависит от того, что сделает Киев. Точнее НЕ сделает с полуночи с 7 на 8 мая и до полуночи с 10 на 11 мая. Однако, кажется, киевский режим не понимает, что именно ему говорят: "Читается как отказ": Банковая ответила на предложение о перемирии на 9 мая.Во вторник, 29 апреля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что реакции Киева по майскому перемирию пока нет, уход киевский властей от этой идеи - манипуляция, а в Париже не утруждают себя тем, чтобы услышать заявления президента России о перемирии и готовности к переговорам по Украине.О том, как украинская власть пытается на свой лад использовать мирные инициативы России - в статье Ивана Лизана "Эксплуатация образа "жертвы". Как украинская власть пытается снова себе присвоить что-нибудь российское"

https://ukraina.ru/20221028/1040212165.html

https://ukraina.ru/20250424/bez-ucheta-mneniya-es-spectator-zayavil-chto--ukrainskiy-vopros-putin-i-uitkoff-reshat-uzhe-zavtra-1062733862.html

https://ukraina.ru/20250429/gromko-khlopnuv-dveryu-politolog-o-tom-chto-oznachayut-ugrozy-ssha-o-vykhode-iz-peregovorov-po-ukraine-1062805623.html

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Марина Полякова

Марина Полякова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

новости, россия, украина, киев, эммануэль макрон, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, ес, вооруженные силы украины, эксклюзив