Последствия скандала в Овальном кабинете и планы милитаризации Европы. Украина в международном контексте

Пришло время положить конец бессмысленному конфликту на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем обращении к Конгрессу США 4 марта – первом за 43 дня работы новой американской администрации

По словам Трампа, он и его администрация неустанно работают над тем, чтобы "остановить это безумие" и "прекратить убийства", как русских, так и украинских солдат.Трамп настроен решительно. Об это свидетельствует в том числе его решение приостановить военную помощь Киеву, о котором он объявил непосредственно перед началом выступления. Сигнал Киеву и БрюсселюПрекращение поставок оружия на Украину — это сигнал украинским властям: либо они сядут за стол переговоров, либо Украина истечет кровью, пишет 5 марта польский портал Onet.pl. С другой стороны, это также сигнал Европе, чтобы она "знала свое место", рассказал в интервью порталу польский американист, сотрудник Варшавского университета Ян Смоленский."Это серьезная эскалация конфликта с Владимиром Зеленским и Украиной. Замораживание поставок для Украины на практике означает укрепление позиций Кремля. Эти решения были приняты после того, как Европа решила оказать Киеву довольно существенную помощь. С одной стороны, это сигнал украинцам, что либо они сейчас же сядут за стол переговоров, либо США просто позволят им истечь кровью", — рассказал эксперт.Смоленский прокомментировал скандал, который произошел в ходе недавнего визита Зеленского в Белый дом. По его словам, этот инцидент имеет три уровня. Первый из них – это отрицательное отношение Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса к Украине и Зеленскому. Польский эксперт напомнил, что оно является таким еще с тех пор, как Трамп безуспешно пытался заставить Зеленского предоставить ему доказательства коррупционных действий Хантера Байдена.Второй уровень – это стратегия Трампа по ограничению роста могущества Китая, полагает Смоленский. Он допустил, что у команды американского президента есть наброски плана, как заблокировать Китай, пользуясь при этом поддержкой России. В Вашингтоне подсчитали, что самый простой способ заручиться поддержкой Москвы – восстановить российско-американские отношения, и положить конец конфликту на Украине, добавил эксперт.Третий аспект скандала в Овальном кабинете Белого дома – вопрос смены американских элит, продолжил Смоленский. По его словам, большая часть внешнеполитического истеблишмента США – это люди, которые верят в трансатлантическое партнерство и хотят иметь хорошие отношения с союзниками. С другой стороны, фракция MAGA (Make America Great Again), ассоциирует это партнерство со старой элитой. Поддержка Киева является частью этой игры, рассказал Ян Смоленский порталу Onet.pl."Сомнительные идеи" британского премьер-министраПоссорившись с Трампом, Зеленский повернулся в сторону Европы и Великобритании, где к его проблемам отнеслись с пониманием.Так, премьер-министр Великобритании Кир Стармер на пресс-конференции по итогам экстренного саммита европейских лидеров 2 марта подтвердил готовность отправить на Украину британские войска для обеспечения будущего прекращения огня с Россией, напомнило издание Spiked.Стармер уточнил, что совместно с президентом Франции Эммануэлем Макроном он готов сформировать европейскую "коалицию добровольцев" для отправки на Украину, пишут британские журналисты."Стармер, похоже, страдает манией военного величия. Он может сколько угодно разрабатывать планы по отправке британских войск на Украину. Он может утверждать, что Европа стоит на "перепутье своей истории", и настаивать на том, что "пришло время действовать, выйти вперед и объединиться вокруг нового плана справедливого и прочного мира". Но никакое бахвальство не поможет создать серьезную военную силу", – отмечает британский Spiked.По данным издания, Великобритания в общей сложности может направить контингент из всего 56 000 военнослужащих, не считая всего нескольких боеспособных кораблей."Но проблема гораздо глубже, чем военная недееспособность Великобритании. Даже если бы Лондон, благодаря громким заявлениям правительства об увеличении расходов на оборону, мог поддерживать военное присутствие на самых дальних рубежах Восточной Европы, эта идея все равно выглядела бы сомнительной", – говорится в статье.Дело в том, что именно военные инициативы Запада в отношении Украины, в частности неискреннее обещание о предоставлении членства в НАТО, дали "зеленый свет" спецоперации России, напоминают британские журналисты. Мысль о том, что Москва согласится на присутствие британских и европейских войск у своих границ в рамках мирного соглашения, является абсурдной, полагают они.Поэтому единственной реальной гарантией будущей безопасности Украины является ее способность к самообороне, отмечают авторы Spiked."Вместо того, чтобы подвергать опасности своих собственных граждан, западноевропейским лидерам следует сосредоточиться на том, чтобы обеспечить украинцев всем необходимым для самообороны", – предлагает издание.Это важно по той простой причине, что любое присутствие западноевропейских войск должно быть поддержано США, чего, как заявляет администрация Трампа, не произойдет, резюмирует британский Spiked.Без американского оружия и разведданныхБез американского оружия украинскую армию все равно ожидает катастрофа, пишет тем временем The Times, ссылаясь на высокопоставленные британские источники.По словам собеседника издания, положение Владимира Зеленского может стать катастрофическим, если он лишиться современного оружия. Самое эффективное оружие на Украину отправляют именно американцы, утверждает издание.Только 20% военной техники и оружия, находящегося на Украине, поступило из Америки. "Но есть разница в качестве, и те 20%, что поставлены из США, это буквально сливки", –рассказал один из собеседников The Times.Еще больше вреда украинской армии нанесет возможный отказ США от предоставления Киеву разведывательной информации. Это лишит украинцев возможности применять некоторую американскую военную технику и часть систем, поставленных европейцами, отмечают британские журналисты."Даже британские крылатые ракеты Storm Shadow без американской помощи не могут результативно поражать нужные цели. Эта англо-французская ракета, которую во Франции называют SCALP, может поражать цели на удалении свыше 250 километров, и ее можно применять для нанесения ударов по российской территории с разрешения США", – напоминает The Times.Если США выйдут из НАТО…Сколько продержится Украина без помощи США – не тот вопрос, который наиболее сильно волнует Европу. Гораздо важнее то, сколько продержится она сама, если в Вашингтоне будет принято решение о выходе из НАТО. Как будет выглядеть мир с геополитической точки зрения, если США выйдут из НАТО? На этот вопрос попытался ответить адмирал ВМС США в отставке, бывший верховный главнокомандующий союзными войсками НАТО Джеймс Ставридис в авторской статье для Bloomberg.По его словам, исключить США из НАТО было бы огромной ошибкой, но в Республиканской партии есть влиятельные политики, которые всерьез выступают за это или, по крайней мере, обдумывают такую возможность.С другой стороны, продолжил он, сомнения в заинтересованности США в существовании альянса растут со стороны европейских лидеров, и президент Франции Макрон уже не первый год говорит о необходимости создания независимых европейских сил обороны.Однако, несмотря на всю риторику, важность НАТО для США остается высокой, считает американский генерал."При всем нашем недовольстве Европой, США в конечном итоге захотят, чтобы они помогли нам противостоять постоянно растущей китайской угрозе в Тихом океане. Их вклад в кибербезопасность, разведку и космические операции имеет ключевое значение. Кроме того, они крайне важны для действий в Арктике, где шесть стран, противостоящих России в этом регионе, являются членами НАТО", – отметил Ставридис.Если НАТО развалится, на его месте может возникнуть Европейская договорная организация (ЕТО), основанная на нынешнем договоре НАТО, но без учета США. Возможно, с участием Канады, допускает Ставридис.Эта организация продолжит наращивать расходы на оборону, в частности, увеличивая свой ядерный потенциал, продолжил генерал.Кроме того, внешняя и оборонная политика Европы сильно разойдется с политикой США, считает он."Вместо того, чтобы противостоять Китаю вместе с Вашингтоном, она может стремиться к более тесному экономическому и, возможно, даже военному сотрудничеству с Пекином на фоне растущего сближения США с Россией и Путиным", – предупредил генерал. В конце концов Европа решительно поддержит Украину, понимая, что капитулировать перед Россией было бы катастрофой, резюмировал Джеймс Ставридис.Читайте также материал Павла Котова Реакция на речь Трампа: Зеленский прогнулся, связь мышей-трансгендеров и реформ на Украине на сайте Украина.ру.

