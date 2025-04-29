Кремль ответил на предложение Зеленского остановить огонь на 30 дней - 29.04.2025 Украина.ру
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Кремль ответил на предложение Зеленского остановить огонь на 30 дней
Кремль ответил на предложение Зеленского остановить огонь на 30 дней - 29.04.2025 Украина.ру
Кремль ответил на предложение Зеленского остановить огонь на 30 дней
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 апреля прокомментировал журналистам предложение Владимира Зеленского остановить огонь на 30 дней
2025-04-29T12:21
2025-04-29T12:21
новости
россия
кремль
москва
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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"Если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых президент (РФ) Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно. Об этом говорил президент Путин, нужно каждый раз вспоминать эти слова", - сказал официальный представитель Кремля.Он также напомнил, что накануне Путин проявил жест доброй воли и объявил, что на празднование Победы будет объявлено временное перемирие. Однако реакции от киевского режима Москва до сих пор не услышала.Он добавил, что ответа от киевского режима по прямым переговорам с РФ также до сих пор не было.Накануне президент России Владимир Путин объявил новое перемирие в зоне спецоперации. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и будет длиться с 8 до 11 мая.Поздним вечером Зеленский в своем телеграм-канале фактически отверг предложение российского лидера."Сейчас вот снова очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину Путина на время парада. Мы ценим жизнь людей, а не парады", — сказал он.Зеленский призвал к "немедленному, полному и безусловному прекращению огня" как минимум на 30 дней. Подробнее о реакции на предложение Путина - в материале Отчаяние Зеленского, провалы ВСУ, реакция на предложенное перемирие. Главное на Украине на утро 29 апреля на сайте Украина.ру.
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новости, россия, кремль, москва, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Кремль, Москва, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины

Кремль ответил на предложение Зеленского остановить огонь на 30 дней

12:21 29.04.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 апреля прокомментировал журналистам предложение Владимира Зеленского остановить огонь на 30 дней
"Если говорить о таком долговременном прекращении, то здесь важны нюансы, о которых президент (РФ) Путин говорил в Кремле. Это тоже важно, но без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно. Об этом говорил президент Путин, нужно каждый раз вспоминать эти слова", - сказал официальный представитель Кремля.
Он также напомнил, что накануне Путин проявил жест доброй воли и объявил, что на празднование Победы будет объявлено временное перемирие. Однако реакции от киевского режима Москва до сих пор не услышала.
"Пока очень трудно понять, киевский режим собирается присоединяться или нет", - сказал Песков.
Он добавил, что ответа от киевского режима по прямым переговорам с РФ также до сих пор не было.
Накануне президент России Владимир Путин объявил новое перемирие в зоне спецоперации. Оно приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и будет длиться с 8 до 11 мая.
Поздним вечером Зеленский в своем телеграм-канале фактически отверг предложение российского лидера.
"Сейчас вот снова очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину Путина на время парада. Мы ценим жизнь людей, а не парады", — сказал он.
Зеленский призвал к "немедленному, полному и безусловному прекращению огня" как минимум на 30 дней.
Подробнее о реакции на предложение Путина - в материале Отчаяние Зеленского, провалы ВСУ, реакция на предложенное перемирие. Главное на Украине на утро 29 апреля на сайте Украина.ру.
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