https://ukraina.ru/20250429/peskov-o-namerenii-makrona-davit-na-rossiyu-parizh-ne-slushaet-moskvu-1062831965.html

Песков о намерении Макрона давить на Россию: Париж не слушает Москву

Песков о намерении Макрона давить на Россию: Париж не слушает Москву - 29.04.2025 Украина.ру

Песков о намерении Макрона давить на Россию: Париж не слушает Москву

Франция не слушает, что говорит президент РФ Владимир Путин. Такое заявление 29 апреля сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя свежее обещание президента Франции Эммануэля Макрона давить на Россию

2025-04-29T12:21

2025-04-29T12:21

2025-04-29T12:21

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Вечером 28 апреля президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в интервью изданиюParis Match, что в ближайшие 8-10 дней Запад усилит давление на Россию, чтобы подтолкнуть Москву к прекращению боевых действий на Украине. Французский лидер выразил уверенность, что Соединенные Штаты не оказывают должного влияния на Россию, якобы выставляя условия одной лишь Украине.Макрон добавил, что обсудил этот вопрос на похоронах Папы Римского с лидерами других стран, в том числе американским лидером Дональдом Трампом, премьером Британии Киром Стармером и главарем киевского режима Владимиром Зеленским."Я разговаривал с президентом Трампом в ночь со среды на четверг, чтобы побудить его занять более жесткую позицию по отношению к Путину. Я сказал ему: "С русскими нужно быть намного жестче. <...> Мы должны быть готовы вместе с американцами ужесточить тон по отношению к России, чтобы добиться прекращения огня. Я считаю, что убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций, чтобы подтолкнуть русских согласиться на прекращение огня. <...> Благодаря беседам в Ватикане нам удалось снова оказать давление на Россию. Это была желанная цель, потому что было несправедливо оказывать давление только на Украину", - заявил Макрон.Тем временем российский лидер в очередной - третий - предложил Киеву перемирие, теперь в дни 80-летия Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. Также в заявлении президента было сказано, что украинская сторона должна последовать этому примеру."В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ. <...> Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами", - подчеркнули в Кремле.Подробности - в материале В ближайшую неделю. Макрон пообещал новый удар по России. Что за этим стоит.

https://ukraina.ru/20250428/chitaetsya-kak-otkaz-bankovaya-otvetila-na-predlozhenie-o-peremirii-na-9-maya-1062811188.html

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новости, россия, франция, москва, эммануэль макрон, владимир путин, дмитрий песков, париж