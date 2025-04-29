https://ukraina.ru/20250429/medvedev-rasskazal-o-pechalnoy-uchasti-zelenskogo-i-ukrainy-1062832821.html

Медведев рассказал о печальной участи Зеленского и Украины

Медведев рассказал о печальной участи Зеленского и Украины - 29.04.2025 Украина.ру

Медведев рассказал о печальной участи Зеленского и Украины

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая с лекцией в рамках просветительского марафона "Знание.Первые", ответил на вопрос, нормально ли, что Владимир Зеленский кичится убийством заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослава Москалика

2025-04-29T12:37

2025-04-29T12:37

2025-04-29T12:37

новости

украина

россия

киев

владимир зеленский

совбез

нато

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059831851_0:39:760:467_1920x0_80_0_0_00c253afc7c6b51af88e344b9589c059.jpg

"Когда руководитель государства, пусть даже такого своеобразного, как Украина, и такой патологический тип, как этот персонаж, кичится подобными вещами, это означает только одно - что в конечном счете он тоже закончит самым печальным образом", - сказал Медведев.Он также указал, что участь Украины предрешена, непонятно, как долго будут функционировать ее остатки, и кому она будет нужна без перспектив и потенциала.Политик добавил, что не может быть и речи, чтобы остатки Украины, даже спустя долгое время, если она будет существовать, могли вступить в НАТО.Подробнее об убийстве Москалика - в материале Киев признал свою причастность к теракту против генерала РФ Москалика на сайте Украина.ру.

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, совбез, нато, дмитрий медведев