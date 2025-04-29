https://ukraina.ru/20250429/medvedev-rasskazal-o-pechalnoy-uchasti-zelenskogo-i-ukrainy-1062832821.html
Медведев рассказал о печальной участи Зеленского и Украины
Медведев рассказал о печальной участи Зеленского и Украины - 29.04.2025 Украина.ру
Медведев рассказал о печальной участи Зеленского и Украины
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая с лекцией в рамках просветительского марафона "Знание.Первые", ответил на вопрос, нормально ли, что Владимир Зеленский кичится убийством заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослава Москалика
2025-04-29T12:37
2025-04-29T12:37
2025-04-29T12:37
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"Когда руководитель государства, пусть даже такого своеобразного, как Украина, и такой патологический тип, как этот персонаж, кичится подобными вещами, это означает только одно - что в конечном счете он тоже закончит самым печальным образом", - сказал Медведев.Он также указал, что участь Украины предрешена, непонятно, как долго будут функционировать ее остатки, и кому она будет нужна без перспектив и потенциала.Политик добавил, что не может быть и речи, чтобы остатки Украины, даже спустя долгое время, если она будет существовать, могли вступить в НАТО.Подробнее об убийстве Москалика - в материале Киев признал свою причастность к теракту против генерала РФ Москалика на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, совбез, нато, дмитрий медведев
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Совбез, НАТО, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал о печальной участи Зеленского и Украины
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая с лекцией в рамках просветительского марафона "Знание.Первые", ответил на вопрос, нормально ли, что Владимир Зеленский кичится убийством заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослава Москалика