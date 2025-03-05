https://ukraina.ru/20250305/1061550661.html

Реакция на речь Трампа: Зеленский прогнулся, связь мышей-трансгендеров и реформ на Украине

Реакция на речь Трампа: Зеленский прогнулся, связь мышей-трансгендеров и реформ на Украине - 05.03.2025 Украина.ру

Реакция на речь Трампа: Зеленский прогнулся, связь мышей-трансгендеров и реформ на Украине

Дональд Трамп выступил с первой в ходе своего второго президентского срока речью перед Конгрессом. Реакция в мире на это выступление – в материале издания Украина.ру

2025-03-05T11:42

2025-03-05T11:42

2025-03-05T11:42

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украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

реакция

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Что сказал ТрампВ своей речи американский президент вновь пообещал наступление золотого века Америки в результате его правления."Это будет нечто, чего мир еще никогда не видел", - сказал Трамп.Глава государства напирал на то, что за чуть более 40 дней своего президентства его администрация добилась более значительных результатов, чем большинство их предшественников за все свое правление.Он также коснулся темы конфликта на Украине."Пришло время остановить это безумие. Пришло время прекратить убийства. Пришло время положить конец бессмысленному конфликту", - заявил Трамп.По его словам, США получили от РФ "мощные сигналы" о готовности к мирным переговорам. Также он рассказал, что получил послание от Владимира Зеленского, который также выразил желание сесть за стол переговоров и подписать сделку по редкоземельным металлам.Среди прочих заявлений Трампа: США вернут контроль над Панамским каналом, американская компания уже купила порты канала; Соединенные Штаты "так или иначе" получат Гренландию, американский флаг будет водружен на Марсе и "далеко за его пределами"; против стран, где есть пошлины на товары из США будут введены ответные пошлины; введение смертной казни за убийство полицейского.Реакция в СШАНаиболее эмоциональную и непримиримую реакцию на речь Трампа продемонстрировали его главные оппоненты – демократы. Свое отношение они стали показывать еще в самом начале выступления главы государства.Особенно отличился Эл Грин из Техаса, который так разбушевался, кричал с места и размахивал тростью, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон был вынужден вызвать охрану, чтобы вывести члена Конгресса из зала.На этом инциденты не кончились. Несколько демократов ушли в ходе выступления Трампа, кто-то демонстративно поворачивался спиной или поднимал таблички с протестными лозунгами.Что касается прозвучавшего в речи Трампа упоминания о письме Зеленского, то спикер Майк Джонсон рассказал в интервью Fox Business, что обсуждал эту тему с Трампом."Я говорил с президентом Трампом об этом два часа назад, когда вышло заявление Зеленского. И я сказал: мистер президент, это именно то, что ему нужно было сказать. Он, по сути, извинился перед президентом за то, что произошло в Овальном кабинете. И он готов вернуться к переговорам, это очень мудро с его стороны — принять сделку", - заявил Джонсон.CBS со ссылкой на источники передает, что подписание соглашения по природным ресурсам между Вашингтоном и Киевом по-прежнему возможно, однако Трамп будет добиваться "более масштабной и благоприятной" сделки.Между тем, тот же канал CBS провел опрос среди своих зрителей, одобряют ли они речь Трампа в Конгрессе. В результате, 76% респондентов высказались положительно.Реакция в миреВ Европе, судя по всему, речь Трампа слушали внимательно. Практически сразу же после ее завершения появилась новость о готовности лидеров Великобритании и Франции Кира Стармера и Эммануэля Макрона сопровождать Зеленского в Вашингтон, чтобы утрясти все вопросы.По данным газеты Daily Mail, такая поездка может состояться уже на следующей неделе. Основная идея заключается в том, чтобы втроем представить Трампу европейский план по мирному урегулированию.Ранее Макрон рассказал, что будет продвигать идею прекращения огня в воздухе и на море как первый шаг к дальнейшему установлению мира.Британское издание The Independent отмечает, что обращение Зеленского к Трампу, которое поступило в Вашингтон незадолго до речи в Конгрессе, свидетельствует о том, что масштаб опасности, в которой оказался Киев, стал более очевидным для украинских властей.Реакция в РоссииПо мнению политолога, американиста Грега Вайнера, самым сенсационным в речи Трампа стало упоминание обращения Зеленского."Я, кстати, предсказывал, что Зеленский прогнется, и это случилось. Он прислал письмо, в котором сообщил, что согласен на все американские условия и готов подписать все договора. Готов на все. В общем Трамп сказал: молодец, Зеленский, вперед", - рассказал эксперт в интервью изданию Украина.ру.По его мнению, Зеленский "приклонил колено" перед президентом США.Второй интересный момент, что во время выступления Трамп ни разу не упомянул Владимира Путина, но зато показали помилованного Россией Марка Фогеля с его 95-летней матерью. Президент США пригласил их на свое выступление в Конгрессе. Это положительный сигнал для России, отметил Вайнер.США официально отказываются от глобализма и радикального неолиберализма в своей внешней и внутренней политики. Именно поэтому вся речь Трампа была построена с учетом регулярной обструкции Джо Байдена и Демпартии, на которых списывались все провалы последних лет, прокомментировал у себя в телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин."В целом, на словах - все это весьма революционно для США, но проблема скорее в том, насколько администрация Трампа сможет прогнуть реальность под эту программу", - заявил он.Похожую мысль высказал блогер Сергей Колясников."Главное в том, что из озвученного будет реализовано на практике. Тем более он только что заявил, что "США водрузят американский флаг на Марсе и построят межпланетарную нацию". Ну вы поняли", - написал он в своем телеграм-канале.Реакция на УкраинеНа Украине обсуждение речи Трампа свелось к информации об извинениях Зеленского. Кто-то воспринял это как прогиб под США, а кто-то как возможность нормализовать отношения с ключевым союзником."Нагнули нашего Вову и унизили!" - начал свой пост в телеграм бывший депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.По его словам, Зеленский "упал на колени" и повторил "подвиг" Моники Левински."Очень хорошо, потому что путь к миру вновь открыт, но Вова, несомненно, снова всех кинет, потому что впереди выборы, а для зеленых (команде Зеленского – ред.) это смерти подобно! Наблюдаем", - полагает бывший парламентарий.Действующий депутат Рады Алексей Гончаренко* считает, что пора Украине заняться восстановлением "красных линий"."Мир, а не капитуляция. Теперь мы должны четко установить наши красные линии. Это следующий шаг", - написал он у себя в телеграм-канале.Были и те, кто обратил внимание на прочие аспекты речи Трампа."Страшно то, что те же самые люди, которые отсылали американские деньги на выведение мышей-трансгендеров, диктовали список и содержание реформ у нас", - написал в своем телеграм-канале парламентарий Максим Бужанский.По его словам, в результате этих реформ на Украине оказался напрочь сломанным аппарат госуправления, уничтожена госслужба, созданы параллельные органы власти и центры политического влияния, и Конституция из базового документа превратилась в формальность, прямые нарушения которой, изложенные непосредственно в законах, никаких последствий за собой не несут.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаПодробнее о выступлении президента США - в материале издания Украина.ру Культ Байдена развенчан, Украина и Россия готовы к миру. Главное из выступления Трампа в Конгрессе.

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Павел Котов

эксклюзив, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, реакция