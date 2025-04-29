https://ukraina.ru/20250429/pogibshiy-general-genshtaba-moskalik-rukovodil-monitoringom-v-zone-svo---krasnaya-zvezda-1062832963.html
Погибший генерал Генштаба Москалик руководил мониторингом в зоне СВО - "Красная звезда"
Погибший генерал Генштаба Москалик руководил мониторингом в зоне СВО - "Красная звезда" - 29.04.2025 Украина.ру
Погибший генерал Генштаба Москалик руководил мониторингом в зоне СВО - "Красная звезда"
Погибший в результате теракта генерал Генштаба МО РФ Ярослав Москалик с начала СВО руководил дежурной сменой группы боевого управления, которая вела мониторинг обстановки в зоне боев. Об этом говорится в некрологе от Минобороны в газете "Красная звезда"
2025-04-29T12:40
2025-04-29T12:40
2025-04-29T12:40
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В материалах газеты уточняется, что с 2015 по 2021 год Москалик входил в состав делегации Минобороны РФ в рабочей группе по вопросам безопасности Минской контактной группы. Он в том числе участвовал в переговорах в "нормандском формате" в Берлине и Париже и готовил материалы для президента о ситуации на юго-востоке Украины.В 2015-м Москалик участвовал в планировании военной операции в Сирии, а в 2002-2005 годах "выполнял задачи в ходе контртеррористической операции" на Северном Кавказе.Генерал-лейтенант награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I, II и IV степени, Александра Невского, Жукова, "За военные заслуги", ему присвоено почетное звание "Заслуженный военный специалист Российской Федерации".Генерал Генштаба МО РФ Ярослав Москалик погиб в пятницу, 25 апреля. Когда он выходил из своего дома в Балашихе рано утром, во дворе сработало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к одному из автомобилей.На следующий день российские силовики задержали Игната Кузина, который готовил этот теракт по указанию украинской разведки. В содеянном злоумышленник сознался, сообщив, что сделать это согласился за денежное вознаграждение."За совершенное преступление ему было обещано денежное вознаграждение в общей сумме 18 тысяч долларов США [1,5 млн рублей]", - пояснила представитель СК России Светлана Петренко.Телеграм-канал ВAZA уточнил, что исполнитель убийства генерала Москалика родом из Сумской области Украины, а в последнее время "жил с ним в одном подъезде": По соседству с убийцей: СМИ раскрыли неожиданные детали смерти генерала..Накануне Киев признал свою причастность к теракту против генерала РФ Москалика
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новости, россия, украина, берлин, генштаб, минобороны, ск рф, генерал, сво, теракт
Новости, Россия, Украина, Берлин, Генштаб, Минобороны, СК РФ, генерал, СВО, теракт
Погибший генерал Генштаба Москалик руководил мониторингом в зоне СВО - "Красная звезда"
Погибший в результате теракта генерал Генштаба МО РФ Ярослав Москалик с начала СВО руководил дежурной сменой группы боевого управления, которая вела мониторинг обстановки в зоне боев. Об этом говорится в некрологе от Минобороны в газете "Красная звезда"
В материалах газеты уточняется, что с 2015 по 2021 год Москалик входил в состав делегации Минобороны РФ в рабочей группе по вопросам безопасности Минской контактной группы. Он в том числе участвовал в переговорах в "нормандском формате" в Берлине и Париже и готовил материалы для президента о ситуации на юго-востоке Украины.
В 2015-м Москалик участвовал в планировании военной операции в Сирии
, а в 2002-2005 годах "выполнял задачи в ходе контртеррористической операции" на Северном Кавказе
.
Генерал-лейтенант награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" I, II и IV степени, Александра Невского, Жукова, "За военные заслуги", ему присвоено почетное звание "Заслуженный военный специалист Российской Федерации".
Генерал Генштаба
МО РФ
Ярослав Москалик погиб в пятницу, 25 апреля. Когда он выходил из своего дома в Балашихе
рано утром, во дворе сработало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к одному из автомобилей.
На следующий день российские силовики задержали Игната Кузина, который готовил этот теракт по указанию украинской разведки. В содеянном злоумышленник сознался, сообщив, что сделать это согласился за денежное вознаграждение.
"За совершенное преступление ему было обещано денежное вознаграждение в общей сумме 18 тысяч долларов США [1,5 млн рублей]", - пояснила представитель СК России Светлана Петренко. Телеграм-канал ВAZA уточнил, что исполнитель убийства генерала Москалика родом из Сумской области Украины, а в последнее время "жил с ним в одном подъезде": По соседству с убийцей: СМИ раскрыли неожиданные детали смерти генерала..