https://ukraina.ru/20250429/molitsya-bogu-i-uchitsya-strelyat-drobovik-kak-chast-dzhentlmenskogo-nabora-pekhotintsa-1062824633.html

"Молиться Богу и учиться стрелять": дробовик как часть джентльменского набора пехотинца

"Молиться Богу и учиться стрелять": дробовик как часть джентльменского набора пехотинца - 29.04.2025 Украина.ру

"Молиться Богу и учиться стрелять": дробовик как часть джентльменского набора пехотинца

Украина.ру, 29.04.2025

2025-04-29T12:36

2025-04-29T12:36

2025-04-29T12:56

князев сергей

подмосковье

донецкое направление

россия

пехота

дроны

сво

украина.ру

эксклюзив

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"Дороги смерти" становятся длиннее, FPV-дронов у неприятеля все больше и не все они подвержены воздействию средств РЭБ. За тем, как спортсмены-волонтеры обучают военнослужащих сбивать дроны, прикрывая автотранспорт, на полигоне 87-го полка 51-й армии наблюдал журналист издания "Украина.ру"."О, привет! А ты почему не стреляешь? Хватай ружье, тренируйся! Теперь это всем надо", - улыбается "Лыня", хлопая меня по плечу. Пытаюсь объяснить, что "калашмат" - самое крупное, из чего предпочитаю стрелять, да и вообще приехал минуту назад, но Сергей Паршиков, которого в околовоенных кругах зовут старым ополченческим позывным "Лыня", уже мчится на поиски дробовика. Энтузиазма, конечно, ему не занимать.Где-то месяц назад Сергей организовал для участников спецоперации курсы по борьбе с FPV-дронами с помощью старого доброго двенадцатого калибра. Причем организовал их на запредельно высоком уровне и непосредственно в зоне СВО. Последнее особенно важно, поскольку нет у бойцов возможности ездить по этому поводу куда-нибудь в Подмосковье.Но условия с тех пор изменились. Во-первых, на Донецком направлении стало значительно больше украинских дронов, во-вторых, противник стал активно использовать дроны на оптоволокне. Теперь уже не желательно, а жизненно необходимо уметь стрелять быстро, точно и непосредственно в движении. В связи с этим учебный курс пришлось доработать, углубить и где-то даже расширить.- И что же делать?- Молиться Богу и учиться стрелять. Что же еще?- Отличный слоган для кино про зомби-апокалипсис.- Идемте, покажу, чем сегодня заниматься будем.Бойцы 87-го полка уже выстроились для начала занятий. С некоторыми из присутствующих мы уже неплохо знакомы, но многих наблюдаю впервые. "Мужчины, открываем ушки и слушаем внимательно то, что говорят инструкторы. Все они – профессиональные спортсмены, чемпионы. Такие люди вам ерунду не посоветуют. Давайте хорошенько поработаем. От этого может зависеть ваша жизнь", - наставляет ребят офицер.Здесь же встречаем чемпионку России по практической стрельбе Анну Тараносову и других инструкторов. Пока мы бездельничаем, они заканчивают установку оборудования, потрошат коробки с боеприпасами, чтобы не возиться с ними по ходу занятий."Сейчас можно размяться, а чуть позже начнутся основные занятия", - комментирует "Лыня". После чего все присутствующие начинают стрелять по тарелочкам в более или менее свободном режиме. Нужно это для того, чтобы солдат, привыкший к автоматическому оружию, почувствовал ружье и приноровился к нему."Не торопись! Видишь, что не попадешь по тарелке – фиг с ней. Вот так веди ее, а потом стреляй, понял?" - наставляет инструктор бойца, который три минуты назад признавался, что держит ружье впервые, а минуту назад отстрелялся в белый свет как в копеечку. Солдат кивает, переламывая двустволку, а в следующий момент поражает обе цели. "Почувствовал?" - улыбается тренер.За прогрессом личного состава на полигоне наблюдать всегда интересно. В следующий заход боец разит лишь одну тарелку, да и ту краями. Лицо его на долю секунды куксится от разочарования. В прошлый ведь раз получилось! Тут включается инструктор, указывая стрелку на ошибки. Дальше идет лучше. Потом снова промах и вновь работа над ошибками. Так и учатся: шаг вперед, полшага назад."Вообще, конечно, ребята как губки впитывают информацию. До того жадно, что даже после занятий вопросами заваливают. И потом еще выходят на связь, консультируются. Но важно понимать, что подготовка хорошего стрелка – процесс длительный и затратный. У солдат такого количества времени нет. Нужно дать максимум знаний и навыков. Вообще у нас тут получается гибрид между стендовой и практической стрельбой, но с поправкой на местную специфику. Однажды, быть может, из этого получится новый вид спорта", - рассуждает Анна Тараносова.Дальше на рубеж выгоняют пикапы. Тут штука в чем? По-хорошему, водитель, услышав жужжание FPV-дрона или обнаружив его с помощью дрон-детектора, должен остановить машину, после чего личный состав разбежится по укрытиям, а стрелок откроет по беспилотнику огонь. Это в теории.На практике же ситуации бывают разные. Так, например, дронов-камикадзе может быть несколько. Или, например, транспорт может везти в тыл тяжелых "трехсотых", которые физически не смогут выбраться из машины и отыскать укрытие. Великое множество может быть ситуаций, в которых человеку с ружьем придется работать по вражескому беспилотнику прямо на ходу. Кто хоть раз ездил по фронтовым дорогам, знают, что это уже задача со звездочкой.В порядке очереди солдаты забираются в кузовы пикапов и стреляют по уже не оранжевым, но черным тарелочкам, которые труднее заметить. Тем временем инструкторы изо всех сил раскачивают внедорожники. Это еще не то самое, но уже значительно сложнее. Хотя некоторые все равно попадают.Так, например, бойцу с позывным "Коча" уже не раз приходилось сбивать FPV-дроны. "Первый дрон сбил из автомата. Я тогда был такелажником. Поймал он меня в поле. Одно дерево было. У меня автомат. А он прямо заинтересовался мною, стал кружить, выбирать направление удара. Пытался с солнечной стороны заходить, чтоб я его не видел. И я понимаю, что дерево мешает ему. И дальше, на самом деле, это просто удача была. Поливал его и, видимо, зацепил лопасти. Он боком-боком-боком и в поле упал. А дальше уже сбивал из ружья. Оно повышает шансы в десятки раз за счет кучности стрельбы", - вспоминает боец.По словам "Кочи", ружье более или менее уравнивает шансы хороших и плохих стрелков. Если из автомата иной в принципе не способен по дрону попасть, а другой валит его с четырех-пяти патронов, то ружье дает облако дроби, которое так и так зацепит "жужжалку".- Слушай, а вот по нынешним временам сколько ружей необходимо группе из пяти человек?- Да пять и нужно. Люди ведь не кучей пойдут. Они пойдут на расстоянии друг от друга. Заметят кого – больше шансов выжить. Но это в зависимости от задач. Если подвоз чего-нибудь, то всей группе ружья нужны.- Как основное оружие?- В зависимости от задач опять же.- Ну вот у нас главная задача – добраться до позиций и доставить ребятам груз. Основная угроза – это дроны-камикадзе. А стрелкового боя, как такового, у нас не случается.- Слушай, вот ты много дронов сбил. А страх перед ними остался?- На самом деле, страх присутствует всегда. Что в первый раз ты его видишь, что во второй. Просто ты понимаешь, что есть возможность его сбить. А когда сбил два-три раза, то понимаешь лучше. С другой стороны, ты не знаешь заранее, как дрон себя поведет, поскольку операторы все разные. У кого-то мало опыта, а у кого-то много. Встречаются серьезные мастера. Как знать, на кого ты попал в этот раз?— Вот сейчас работаем с транспорта. Как тебе?- В последнее время у меня все выстрелы были только с техники. Это своеобразная штука. На земле ты можешь стрельнуть и в кусты убежать, а в транспорте отвечаешь и за себя, и за товарищей.Подходит "Лыня", машет рукой. За мной, мол, двигайте. Останавливается на берегу мелкого пруда и указывает в сторону дороги, что идет по краю, цепляя водную преграду. "Вот так сейчас внедорожники пойдут один за другим. Будем отрабатывать в движении. Где брод, там потихоньку-потихоньку и от дронов отстреливаться", - объясняет он план."В тебе, товарищ "Лыня", режиссер погибает. А вообще отлично. На этом пятачке нельзя не притормозить. В таких местах операторы машины и ловят. Условия, приближенные к боевым", - отвечаю, вспоминая не один подобный участок, где приходилось бывать самому.Участие в этом упражнении принимают лучшие. Им же предстоит обучать личный состав уже в подразделениях. Так, например, среди лучших оказался немолодой уже боец с позывным "Лесоруб", на счету которого аж 23 сбитых FPV-дрона. С мая 2024-го боец обеспечивает безопасность личного состава и техники во время передвижений, будучи стрелком.- А как ты начал работать с ружьем?- По началу я был как все, но потом случилось тяжелое ранение, а поскольку я сибиряк и охотник…вот так хобби стало работой.- А по уткам стрелять проще, чем по дронам?- Утка улетела – это не большое разочарование, а тут на кону и жизнь, и техника.- Как тебе тут? Похоже это на боевые?- Да, что-то приближенное. Но в бою приходится импровизировать, а здесь спокойно учишься, набиваешь руку.- А тарелка действительно похожа на дрон?- Дрон сбивать гораздо легче, чем тарелку. У меня вот лучше получается. Тарелка – это тарелка, а с дроном все мысли о том, что либо ты его, либо он тебя.Одна за другой машины катят по узкой дороге, притормаживая перед бродом. Выстрел, еще один. Мимо. Целехонькие тарелки падают в воду. Следующая группа, за ней еще одна и так по кругу. До тех пор, пока люди не начинают попадать. Смотрится все это, конечно, впечатляюще. И экшен бодрый, и прогресс налицо.Подходит Лыня, который все это время управлял FPV-дроном, разминаясь перед финальным этапом занятий – стрельбой по настоящим беспилотникам.- Ну как?- Большое дело. Но вы же на этом не остановитесь. Что дальше?- Да, в следующий раз будем смотреть, как дробовик работает в качестве основного оружия. Будет окоп, будет штурм. Пехота будет отрабатывать. Мы подтянем ребят из элитных подразделений и попробуем. Чтобы они почувствовали. И на базе их мнений начнем разрабатывать обучающую программу, чтобы люди с дробовиками на штурме не считали себя ущербными. То есть он может бить дрон, а может бить противника в окопе. За основу берем опыт американцев во Второй Мировой войне. Мы поставим броню, поставим макеты. Покажем, какой эффект двенадцатый калибр производит на броню.- Там же стрелять другим надо?- Да. По дронам стреляют "тройкой". Вот ее пытаются запихнуть в 5.45, кстати. Впихивают четыре шарика и считают, что попадут. Но в одном выстреле 12-го этих шариков триста. Плюс – сила выстрела. А по живой силе нужно работать картечью и пулей. Будем работать по броне, выяснять, какие части тела цепляет. Ведь необязательно убить противника. Главное – сделать его не БГ. Если картечь оторвала руку или ногу, то сопротивляться он уже не будет.Тут нужно объяснить, что долгие годы дробовик находился за рамками отечественной военной традиции. Но времена изменились, и ружья в пехоте нужны. В то же время таскать сразу два длинных ствола – дело нелегкое, а эффективно работать из обоих – тем более. Штурмовику, чтобы физически добраться до позиций неприятеля, нужно защищаться от дронов, а непосредственно в окопах – от людей. Вот и пытаются энтузиасты разобраться, насколько эффективно ружье в современном штурме.Ещё на эту тему: Оператор БПЛА "Ким" о развитии дроноводства: Мы на пороге чего-то грандиозного и не очень весёлого

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

князев сергей, подмосковье, донецкое направление, россия, пехота, дроны, сво, украина.ру, эксклюзив