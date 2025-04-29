"У нас президенты, а не короли": демократ Танедар пообещал Трампу импичмент - 29.04.2025 Украина.ру
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"У нас президенты, а не короли": демократ Танедар пообещал Трампу импичмент
"У нас президенты, а не короли": демократ Танедар пообещал Трампу импичмент - 29.04.2025 Украина.ру
"У нас президенты, а не короли": демократ Танедар пообещал Трампу импичмент
Член Палаты представителей Конгресса, демократ от штата Мичиган Шри Танедар заявил об инициировании процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Соответствующее объявление конгрессмен сделал в своем видеообращении
2025-04-29T11:55
2025-04-29T11:57
новости
сша
украина
дональд трамп
илон маск
сенат
республиканская партия
украина.ру
импичмент
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Танедар объяснил свою позицию тем, что американский президент, на его взгляд, злоупотребляет властью, препятствует правосудию, а также угрожает вторжением суверенным странам и посягает на свободу слова.Также конгрессмен обвинил Трампа в учреждении "незаконных органов" типа ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), заявив, что таким образом лидер страны "наделил главу DOGE Илона Маска правом в одностороннем порядке нарушать конституцию".Это не первая попытка американских законодателей инициировать процедуру импичмента Трампа. В начале апреля о таком же намерении заявлял другой демократ - Эл Грин, пояснив свое решение тем, что тот "не заслуживает занимать пост главы государства".Интересно, что Грин уже возглавлял попытки импичмента Трампа во время его первого срока Трампа в Белом доме - в 2019 и 2021 годах. Однако обе они оказались провальными, а сам Грин был осужден Палатой представителей за попытку срыва выступлений Трампа.Импичмент, согласно Конституции США, предусматривает отстранение от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках".После выдвижения соответствующего предложения, вопрос выносится сначала на рассмотрение юридического комитета палаты, а потом - полного состава Палаты представителей. Дальше обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс, где Палата представителей фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов.Однако на данный момент Республиканская партия, которая поддерживает Трампа, обладает большинством как в Сенате, так и в Палате представителей Конгресса, что делает попытку импичмента практически невозможной.Грозит ли нынешнему лидеру США отстранение от должности, разбирался автор издания Украина.ру Александр Сокуренко. Свои выводы он представил в материале Зашли с востока. Демократы пригрозили Трампу импичментом, но не за Украину.
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новости, сша, украина, дональд трамп, илон маск, сенат, республиканская партия, украина.ру, импичмент
Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Илон Маск, сенат, Республиканская партия, Украина.ру, импичмент

"У нас президенты, а не короли": демократ Танедар пообещал Трампу импичмент

11:55 29.04.2025 (обновлено: 11:57 29.04.2025)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Член Палаты представителей Конгресса, демократ от штата Мичиган Шри Танедар заявил об инициировании процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Соответствующее объявление конгрессмен сделал в своем видеообращении
Танедар объяснил свою позицию тем, что американский президент, на его взгляд, злоупотребляет властью, препятствует правосудию, а также угрожает вторжением суверенным странам и посягает на свободу слова.
Также конгрессмен обвинил Трампа в учреждении "незаконных органов" типа ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), заявив, что таким образом лидер страны "наделил главу DOGE Илона Маска правом в одностороннем порядке нарушать конституцию".
"В этой стране у нас президенты, а не короли. Это не лидерство, а тирания. Если мы позволим этому продолжаться, то тем самым мы скажем, что президент выше закона, что Конституция США необязательна", - заявил Танедар.
Это не первая попытка американских законодателей инициировать процедуру импичмента Трампа. В начале апреля о таком же намерении заявлял другой демократ - Эл Грин, пояснив свое решение тем, что тот "не заслуживает занимать пост главы государства".
Интересно, что Грин уже возглавлял попытки импичмента Трампа во время его первого срока Трампа в Белом доме - в 2019 и 2021 годах. Однако обе они оказались провальными, а сам Грин был осужден Палатой представителей за попытку срыва выступлений Трампа.
- РИА Новости, 1920, 06.04.2025
6 апреля, 12:21
Американский конгрессмен пообещал начать импичмент ТрампаЧлен палаты представителей США от штата Техас Эл Грин пообещал своим сторонникам из Демпартии начать процесс отстранения от власти президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Hill.
Импичмент, согласно Конституции США, предусматривает отстранение от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках".
После выдвижения соответствующего предложения, вопрос выносится сначала на рассмотрение юридического комитета палаты, а потом - полного состава Палаты представителей. Дальше обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс, где Палата представителей фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов.
Однако на данный момент Республиканская партия, которая поддерживает Трампа, обладает большинством как в Сенате, так и в Палате представителей Конгресса, что делает попытку импичмента практически невозможной.
Грозит ли нынешнему лидеру США отстранение от должности, разбирался автор издания Украина.ру Александр Сокуренко. Свои выводы он представил в материале Зашли с востока. Демократы пригрозили Трампу импичментом, но не за Украину.
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НовостиСШАУкраинаДональд ТрампИлон МасксенатРеспубликанская партияУкраина.руимпичмент
 
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