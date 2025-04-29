"У нас президенты, а не короли": демократ Танедар пообещал Трампу импичмент
11:55 29.04.2025 (обновлено: 11:57 29.04.2025)
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Член Палаты представителей Конгресса, демократ от штата Мичиган Шри Танедар заявил об инициировании процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Соответствующее объявление конгрессмен сделал в своем видеообращении
Танедар объяснил свою позицию тем, что американский президент, на его взгляд, злоупотребляет властью, препятствует правосудию, а также угрожает вторжением суверенным странам и посягает на свободу слова.
Также конгрессмен обвинил Трампа в учреждении "незаконных органов" типа ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), заявив, что таким образом лидер страны "наделил главу DOGE Илона Маска правом в одностороннем порядке нарушать конституцию".
"В этой стране у нас президенты, а не короли. Это не лидерство, а тирания. Если мы позволим этому продолжаться, то тем самым мы скажем, что президент выше закона, что Конституция США необязательна", - заявил Танедар.
Это не первая попытка американских законодателей инициировать процедуру импичмента Трампа. В начале апреля о таком же намерении заявлял другой демократ - Эл Грин, пояснив свое решение тем, что тот "не заслуживает занимать пост главы государства".
Интересно, что Грин уже возглавлял попытки импичмента Трампа во время его первого срока Трампа в Белом доме - в 2019 и 2021 годах. Однако обе они оказались провальными, а сам Грин был осужден Палатой представителей за попытку срыва выступлений Трампа.
Импичмент, согласно Конституции США, предусматривает отстранение от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках".
После выдвижения соответствующего предложения, вопрос выносится сначала на рассмотрение юридического комитета палаты, а потом - полного состава Палаты представителей. Дальше обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс, где Палата представителей фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов.
Однако на данный момент Республиканская партия, которая поддерживает Трампа, обладает большинством как в Сенате, так и в Палате представителей Конгресса, что делает попытку импичмента практически невозможной.
Грозит ли нынешнему лидеру США отстранение от должности, разбирался автор издания Украина.ру Александр Сокуренко. Свои выводы он представил в материале Зашли с востока. Демократы пригрозили Трампу импичментом, но не за Украину.
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