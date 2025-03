https://ukraina.ru/20250304/1061518440.html

У Трампа есть конкретная цель: в Британии раскрыли последствия остановки США военной помощи Украине

У Трампа есть конкретная цель: в Британии раскрыли последствия остановки США военной помощи Украине - 04.03.2025 Украина.ру

У Трампа есть конкретная цель: в Британии раскрыли последствия остановки США военной помощи Украине

Британская газета The Times выпустила новый материал о приостановке военной помощи Украине со стороны США. Авторы статьи утверждают, что американский лидер пошел на этот шаг, чтобы оказать давление на Владимира Зеленского

2025-03-04T10:28

2025-03-04T10:28

2025-03-04T10:40

новости

сша

украина

британия

владимир зеленский

дональд трамп

пит хегсет

the times

вооруженные силы украины

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/04/1061518698_68:39:1661:935_1920x0_80_0_0_98bd3e7e37023e54e952defd4686bdd7.jpg.webp

Журналисты The Times также отметили, что если Зеленский продолжит упрямиться и тянуть с подписанием соглашения, то положение украинской армии на поле боя усугубится еще сильнее, и на предстоящих переговорах у Киева на руках будут самые плохие карты.Накануне американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что Трамп собирается обсудить со своей командой по национальной безопасности, какие меры Вашингтон может принять в адрес киевского режима.Еще чуть раньше другая американская газета - Wall Street Journal - уточнила, что президент США манипулирует вопросом отмены военной помощи, чтобы принудить Зеленского к дальнейшим шагам.Также сообщалось, что Трамп может запретить делиться с ВСУ данными разведки. Кроме того, за последние недели стало известно, что власти США закрыли программу восстановления энергетики Украины от USAID (Агентство США по международному развитию) на несколько сотен миллионов долларов и ООН уже приостановила программы оказания финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки со стороны США, В довесок к этому американское издание The Record сообщило, что еще на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США отказаться от действий против России, включая разного рода операции в сфере кибербезопасности.Тем временем Издание CNN сообщило, что подготовка встречи Путина и Трампа ускорилась.

https://ukraina.ru/20250303/1061495849.html

сша

украина

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, британия, владимир зеленский, дональд трамп, пит хегсет, the times, вооруженные силы украины, оон