У Трампа есть конкретная цель: в Британии раскрыли последствия остановки США военной помощи Украине
10:28 04.03.2025 (обновлено: 10:40 04.03.2025)
© Public domain
© Public domain
Британская газета The Times выпустила новый материал о приостановке военной помощи Украине со стороны США. Авторы статьи утверждают, что американский лидер пошел на этот шаг, чтобы оказать давление на Владимира Зеленского
"Белый дом заставит Зеленского отказаться от своих требований о гарантиях безопасности в рамках сделки по добыче редкоземельных металлов, которую две страны должны были подписать в пятницу", - говорится в материале.
Журналисты The Times также отметили, что если Зеленский продолжит упрямиться и тянуть с подписанием соглашения, то положение украинской армии на поле боя усугубится еще сильнее, и на предстоящих переговорах у Киева на руках будут самые плохие карты.
Накануне американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что Трамп собирается обсудить со своей командой по национальной безопасности, какие меры Вашингтон может принять в адрес киевского режима.
Еще чуть раньше другая американская газета - Wall Street Journal - уточнила, что президент США манипулирует вопросом отмены военной помощи, чтобы принудить Зеленского к дальнейшим шагам.
Также сообщалось, что Трамп может запретить делиться с ВСУ данными разведки. Кроме того, за последние недели стало известно, что власти США закрыли программу восстановления энергетики Украины от USAID (Агентство США по международному развитию) на несколько сотен миллионов долларов и ООН уже приостановила программы оказания финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки со стороны США,
В довесок к этому американское издание The Record сообщило, что еще на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США отказаться от действий против России, включая разного рода операции в сфере кибербезопасности.
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