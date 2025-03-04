У Трампа есть конкретная цель: в Британии раскрыли последствия остановки США военной помощи Украине - 04.03.2025 Украина.ру
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У Трампа есть конкретная цель: в Британии раскрыли последствия остановки США военной помощи Украине
У Трампа есть конкретная цель: в Британии раскрыли последствия остановки США военной помощи Украине - 04.03.2025 Украина.ру
У Трампа есть конкретная цель: в Британии раскрыли последствия остановки США военной помощи Украине
Британская газета The Times выпустила новый материал о приостановке военной помощи Украине со стороны США. Авторы статьи утверждают, что американский лидер пошел на этот шаг, чтобы оказать давление на Владимира Зеленского
2025-03-04T10:28
2025-03-04T10:40
новости
сша
украина
британия
владимир зеленский
дональд трамп
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Журналисты The Times также отметили, что если Зеленский продолжит упрямиться и тянуть с подписанием соглашения, то положение украинской армии на поле боя усугубится еще сильнее, и на предстоящих переговорах у Киева на руках будут самые плохие карты.Накануне американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что Трамп собирается обсудить со своей командой по национальной безопасности, какие меры Вашингтон может принять в адрес киевского режима.Еще чуть раньше другая американская газета - Wall Street Journal - уточнила, что президент США манипулирует вопросом отмены военной помощи, чтобы принудить Зеленского к дальнейшим шагам.Также сообщалось, что Трамп может запретить делиться с ВСУ данными разведки. Кроме того, за последние недели стало известно, что власти США закрыли программу восстановления энергетики Украины от USAID (Агентство США по международному развитию) на несколько сотен миллионов долларов и ООН уже приостановила программы оказания финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки со стороны США, В довесок к этому американское издание The Record сообщило, что еще на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США отказаться от действий против России, включая разного рода операции в сфере кибербезопасности.Тем временем Издание CNN сообщило, что подготовка встречи Путина и Трампа ускорилась.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, украина, британия, владимир зеленский, дональд трамп, пит хегсет, the times, вооруженные силы украины, оон
Новости, США, Украина, Британия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Пит Хегсет, The Times, Вооруженные силы Украины, ООН

У Трампа есть конкретная цель: в Британии раскрыли последствия остановки США военной помощи Украине

10:28 04.03.2025 (обновлено: 10:40 04.03.2025)
 
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Британская газета The Times выпустила новый материал о приостановке военной помощи Украине со стороны США. Авторы статьи утверждают, что американский лидер пошел на этот шаг, чтобы оказать давление на Владимира Зеленского
"Белый дом заставит Зеленского отказаться от своих требований о гарантиях безопасности в рамках сделки по добыче редкоземельных металлов, которую две страны должны были подписать в пятницу", - говорится в материале.
Журналисты The Times также отметили, что если Зеленский продолжит упрямиться и тянуть с подписанием соглашения, то положение украинской армии на поле боя усугубится еще сильнее, и на предстоящих переговорах у Киева на руках будут самые плохие карты.
Накануне американская газета The New York Times (NYT) сообщила, что Трамп собирается обсудить со своей командой по национальной безопасности, какие меры Вашингтон может принять в адрес киевского режима.
Еще чуть раньше другая американская газета - Wall Street Journal - уточнила, что президент США манипулирует вопросом отмены военной помощи, чтобы принудить Зеленского к дальнейшим шагам.
Также сообщалось, что Трамп может запретить делиться с ВСУ данными разведки. Кроме того, за последние недели стало известно, что власти США закрыли программу восстановления энергетики Украины от USAID (Агентство США по международному развитию) на несколько сотен миллионов долларов и ООН уже приостановила программы оказания финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки со стороны США,
В довесок к этому американское издание The Record сообщило, что еще на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США отказаться от действий против России, включая разного рода операции в сфере кибербезопасности.
Пит Хегсет - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Вчера, 13:04
Шеф Пентагона дал "пощечину" Хиллари Клинтон за обвинения в работе на МосквуГлава Пентагона Пит Хегсет отреагировал на обвинения экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в том, что новая американская администрация якобы работает на Россию. Его ответ оказался четким и лаконичным: фото Хиллари Клинтон с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, держащих в руках красную кнопку
Тем временем Издание CNN сообщило, что подготовка встречи Путина и Трампа ускорилась.
 
НовостиСШАУкраинаБританияВладимир ЗеленскийДональд ТрампПит ХегсетThe TimesВооруженные силы УкраиныООН
 
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