Госдолг впервые превысил 100% от ВВП: в Раде признали банкротство Украины
© ru.dreamstime.com
© ru.dreamstime.com
Внешний долг Украины впервые в истории превысил 100% от ВВП, что, по сути, означает ее банкротство. Такое заявление 28 апреля сделал депутат Верховной Рады Михаил Цымбалюк
"Мы видим, что сегодня у Украины два вызова. Первый вызов — это финансово-экономический. Мы впервые в истории имеем более 100% внешнего долга по сравнению с ВВП", — заявил он, уточнив, что вторым ключевым вызовом для страны являются проблемы с мобилизацией.
По его словам, это означает, что государство по всем классическим финансовым факторам является банкротом.
Ранее стало известно, что власти Украины не смогли договориться о реструктуризации долга в размере 2,6 миллиарда долларов. Это значит, что уже в следующем месяце нужно выплатить первые 600 миллионов. Если соглашение не будет достигнуто, и Киев не произведет указанную выплату, встанет вопрос об объявлении дефолта.
В январе стало известно, что в 2024 году украинский госдолг достиг 92% от ВВП, превысив 165 миллиардов долларов. И растет он в геометрической прогрессии: буквально несколькими месяцами ранее его оценивали в 155 миллиардов.
Ранее автор издания Украина.ру Иван Лизан напомнил, что его в четверг, 24 апреля, украинский Минфин сообщил о провале переговоров между Украиной и частью держателей её внешнего долга о реструктуризации по задолженности в размере 2,6 млрд долларов. И это без учета навязываемого президентом США Дональдом Трампом долга перед Вашингтоном. Вместе с ней долг Киева составит уже 265 млрд долларов или 160% от ВВП.
"Поэтому, с учётом идущих боевых действий, оттока населения, коллапса экономики и разрушения электроэнергетики, Украина и так является банкротом, пусть и это и не выгодно пока признавать. Без регулярных реструктуризаций задолженности, а также привлечения внешнего финансирования объявление банкротства будет не столько вопросом времени, сколько вопросом утраты веры европейской бюрократии в Украину и готовности основных кредиторов в лице МВФ, ВБ и ЕС признать очевидное - её неплатежеспособность", - отметил Лизан.
Однако никакой катастрофы для киевской власти проблема с кредиторами пока не сулит, уверен автор. Почему, он объяснил в своем материале За месяц до банкротства. Но дефолт Украине не грозит.
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