NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи Украине - 03.03.2025 Украина.ру
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NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи Украине
NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи Украине - 03.03.2025 Украина.ру
NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи Украине
В понедельник, 3 марта, президент США Дональд Трамп обсудит со своей командой по национальной безопасности, какие меры Вашингтон может принять в адрес Киева. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным американского чиновника
2025-03-03T10:23
2025-03-03T10:23
новости
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украина
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
джо байден
new york times
вооруженные силы украины
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Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным американского чиновника.Собеседник издания отметил, что рассмотрят как приостановку, так и отмену военной помощи Украине, согласованной при предыдущей администрации США Джо Байдене. Известно также, что во встрече примут участие госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны страны Пит Хегсет.В субботу, 1 марта, после перепалки в Белом доме американская газета Wall Street Journal написала, что Трамп приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину. Однако, отметили авторы статьи со ссылкой на советника Трампа, пока американский лидер намерен подождать дальнейших действий со стороны Зеленского.Ранее другое американское издание - New York Times - сообщило, что Трамп может запретить делиться с ВСУ данными разведки. По информации газеты, поставки боеприпасов и оборудования, одобренные еще бывшим президентом США Байденом, также могут быть "отменены в ближайшее время".Параллельно издание NBC News - написало о том, что власти США закрыли программу восстановления энергетики Украины от USAID (Агентство США по международному развитию) на несколько сотен миллионов долларов.Также стало известно, что ООН уже приостановила программы оказания финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки со стороны США.В довесок к этому американское издание The Record сообщило, что еще на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США отказаться от действий против России, включая разного рода операции в сфере кибербезопасности.Во время встречи с Зеленским в Овальном кабинете Трамп напомнил ему, что конфликт на Украине закончится очень быстро без американской помощи. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.Как в мире оценили встречу Трампа и Зеленского - в статье Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и Трампа.
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новости, сша, украина, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, new york times, вооруженные силы украины, оон, военная помощь
Новости, США, Украина, Вашингтон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Джо Байден, New York Times, Вооруженные силы Украины, ООН, военная помощь

NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи Украине

10:23 03.03.2025
 
Трамп и Зеленский в Овальном кабинете
Трамп и Зеленский в Овальном кабинете
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В понедельник, 3 марта, президент США Дональд Трамп обсудит со своей командой по национальной безопасности, какие меры Вашингтон может принять в адрес Киева. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным американского чиновника
Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным американского чиновника.
Собеседник издания отметил, что рассмотрят как приостановку, так и отмену военной помощи Украине, согласованной при предыдущей администрации США Джо Байдене. Известно также, что во встрече примут участие госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны страны Пит Хегсет.
В субботу, 1 марта, после перепалки в Белом доме американская газета Wall Street Journal написала, что Трамп приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину. Однако, отметили авторы статьи со ссылкой на советника Трампа, пока американский лидер намерен подождать дальнейших действий со стороны Зеленского.
Дональд Трамп в Овальном кабинете
1 марта, 13:46
В ожидании реакции Зеленского: Трамп сделал первый шаг в отмене военной помощи КиевуПосле перепалки с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трам приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину. Об этом 1 марта сообщает американская газета Wall Street Journal
Ранее другое американское издание - New York Times - сообщило, что Трамп может запретить делиться с ВСУ данными разведки. По информации газеты, поставки боеприпасов и оборудования, одобренные еще бывшим президентом США Байденом, также могут быть "отменены в ближайшее время".
Параллельно издание NBC News - написало о том, что власти США закрыли программу восстановления энергетики Украины от USAID (Агентство США по международному развитию) на несколько сотен миллионов долларов.
Также стало известно, что ООН уже приостановила программы оказания финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки со стороны США.
В довесок к этому американское издание The Record сообщило, что еще на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США отказаться от действий против России, включая разного рода операции в сфере кибербезопасности.
1 марта, 10:25
Аннулируют ли США военную помощь Киеву? Слова и фактыВ субботу, 1 марта, американское издание The Washington Post сообщило, что Вашингтон рассматривает возможность прекратить оказание всей военной помощи Украине на фоне ухудшившихся отношений с Киевом
Во время встречи с Зеленским в Овальном кабинете Трамп напомнил ему, что конфликт на Украине закончится очень быстро без американской помощи. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.
Как в мире оценили встречу Трампа и Зеленского - в статье Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и Трампа.
 
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