https://ukraina.ru/20250303/1061489149.html

NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи Украине

NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи Украине - 03.03.2025 Украина.ру

NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи Украине

В понедельник, 3 марта, президент США Дональд Трамп обсудит со своей командой по национальной безопасности, какие меры Вашингтон может принять в адрес Киева. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным американского чиновника

2025-03-03T10:23

2025-03-03T10:23

2025-03-03T10:23

новости

сша

украина

вашингтон

дональд трамп

владимир зеленский

джо байден

new york times

вооруженные силы украины

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/01/1061457726_344:0:3161:1584_1920x0_80_0_0_c4512f54053e49435fcce39b08fa322d.jpg

Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным американского чиновника.Собеседник издания отметил, что рассмотрят как приостановку, так и отмену военной помощи Украине, согласованной при предыдущей администрации США Джо Байдене. Известно также, что во встрече примут участие госсекретарь США Марко Рубио и министр обороны страны Пит Хегсет.В субботу, 1 марта, после перепалки в Белом доме американская газета Wall Street Journal написала, что Трамп приказал сотрудникам аппарата нацбезопасности проверить, может ли Вашингтон временно или полностью прекратить поставки вооружений на Украину. Однако, отметили авторы статьи со ссылкой на советника Трампа, пока американский лидер намерен подождать дальнейших действий со стороны Зеленского.Ранее другое американское издание - New York Times - сообщило, что Трамп может запретить делиться с ВСУ данными разведки. По информации газеты, поставки боеприпасов и оборудования, одобренные еще бывшим президентом США Байденом, также могут быть "отменены в ближайшее время".Параллельно издание NBC News - написало о том, что власти США закрыли программу восстановления энергетики Украины от USAID (Агентство США по международному развитию) на несколько сотен миллионов долларов.Также стало известно, что ООН уже приостановила программы оказания финансовой помощи в некоторых регионах Украины из-за сокращения поддержки со стороны США.В довесок к этому американское издание The Record сообщило, что еще на прошлой неделе глава Пентагона Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США отказаться от действий против России, включая разного рода операции в сфере кибербезопасности.Во время встречи с Зеленским в Овальном кабинете Трамп напомнил ему, что конфликт на Украине закончится очень быстро без американской помощи. Подробности их ссоры - в материале Перепалка Трампа и Зеленского: за что главаря киевского режима выгнали из Белого дома.Как в мире оценили встречу Трампа и Зеленского - в статье Под песню "Ленинграда": мировая реакция на скандал Зеленского и Трампа.

https://ukraina.ru/20250301/1061462217.html

https://ukraina.ru/20250301/1061459755.html

сша

украина

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, джо байден, new york times, вооруженные силы украины, оон, военная помощь