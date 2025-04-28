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Путин рассказал, какие офицеры наилучшим образом проявили себя в Курской области

Путин рассказал, какие офицеры наилучшим образом проявили себя в Курской области - 28.04.2025 Украина.ру

Путин рассказал, какие офицеры наилучшим образом проявили себя в Курской области

В контртеррористической операции на территории Курской области наилучшим образом проявили себя офицеры спецназа ФСБ, пограничники и военнослужащие Росгвардии. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин.

2025-04-28T16:21

2025-04-28T16:21

2025-04-28T16:21

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курская область

россия

владимир путин

валентина матвиенко

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росгвардия

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пограничники

кто

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Глава государства во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко особо отметил участников КТО в Курской области."Там себя самым наилучшим образом проявили офицеры спецназа ФСБ, пограничники, военнослужащие Росгвардии, но главное, что наши граждане. Вот это самое главное. Очень мужественно держались", - сказал Путин.Он указал на необходимость проанализировать вместе с правительством задачи в Курской области и вообще в приграничье для того, чтобы поддержать людей, дать им возможность пройти через испытания достойно, в срок, вовремя и в полном объеме выполнить все обязательства со стороны государства.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Актуальное интервью на эту тему: Евгений Ким: КНДР помогла освободить Курскую область от ВСУ и послала сигнал реваншистам в Южной Корее

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новости, курская область, россия, владимир путин, валентина матвиенко, фсб, росгвардия, всу, пограничники, кто, офицеры