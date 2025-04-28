Путин рассказал, какие офицеры наилучшим образом проявили себя в Курской области - 28.04.2025 Украина.ру
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Путин рассказал, какие офицеры наилучшим образом проявили себя в Курской области
Путин рассказал, какие офицеры наилучшим образом проявили себя в Курской области - 28.04.2025 Украина.ру
Путин рассказал, какие офицеры наилучшим образом проявили себя в Курской области
В контртеррористической операции на территории Курской области наилучшим образом проявили себя офицеры спецназа ФСБ, пограничники и военнослужащие Росгвардии. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин.
2025-04-28T16:21
2025-04-28T16:21
новости
курская область
россия
владимир путин
валентина матвиенко
фсб
росгвардия
всу
пограничники
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Глава государства во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко особо отметил участников КТО в Курской области."Там себя самым наилучшим образом проявили офицеры спецназа ФСБ, пограничники, военнослужащие Росгвардии, но главное, что наши граждане. Вот это самое главное. Очень мужественно держались", - сказал Путин.Он указал на необходимость проанализировать вместе с правительством задачи в Курской области и вообще в приграничье для того, чтобы поддержать людей, дать им возможность пройти через испытания достойно, в срок, вовремя и в полном объеме выполнить все обязательства со стороны государства.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Актуальное интервью на эту тему: Евгений Ким: КНДР помогла освободить Курскую область от ВСУ и послала сигнал реваншистам в Южной Корее
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новости, курская область, россия, владимир путин, валентина матвиенко, фсб, росгвардия, всу, пограничники, кто, офицеры
Новости, Курская область, Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, ФСБ, Росгвардия, ВСУ, пограничники, КТО, офицеры

Путин рассказал, какие офицеры наилучшим образом проявили себя в Курской области

16:21 28.04.2025
 
встреча Путина с членами Совета законодателей РФ
встреча Путина с членами Совета законодателей РФ
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В контртеррористической операции на территории Курской области наилучшим образом проявили себя офицеры спецназа ФСБ, пограничники и военнослужащие Росгвардии. Об этом 28 апреля заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко особо отметил участников КТО в Курской области.
"Там себя самым наилучшим образом проявили офицеры спецназа ФСБ, пограничники, военнослужащие Росгвардии, но главное, что наши граждане. Вот это самое главное. Очень мужественно держались", - сказал Путин.
Он указал на необходимость проанализировать вместе с правительством задачи в Курской области и вообще в приграничье для того, чтобы поддержать людей, дать им возможность пройти через испытания достойно, в срок, вовремя и в полном объеме выполнить все обязательства со стороны государства.
"И наш долг заключается в том, чтобы эта уверенность в нашей окончательной победе только укреплялась. Так и будет", - подчеркнул российский лидер.
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Актуальное интервью на эту тему: Евгений Ким: КНДР помогла освободить Курскую область от ВСУ и послала сигнал реваншистам в Южной Корее
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