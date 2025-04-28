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Киев признал свою причастность к теракту против генерала РФ Москалика
Киев признал свою причастность к теракту против генерала РФ Москалика - 28.04.2025 Украина.ру
Киев признал свою причастность к теракту против генерала РФ Москалика
Теракт против замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика - дело рук украинских спецслужб. Об этом в ходе беседы с журналисткой "Украинской правды" заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко
2025-04-28T16:12
2025-04-28T16:12
2025-04-28T16:12
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Он отреагировал на уточняющий вопрос корреспондента о теракте словами "я доволен", после чего добавил, что это работа украинских спецслужб.Генерал Генштаба МО РФ Ярослав Москалик погиб в пятницу, 25 апреля. Когда он выходил из своего дома в Балашихе рано утром, во дворе сработало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к одному из автомобилей.На следующий день российские силовики задержали Игната Кузина, который готовил этот теракт по указанию украинской разведки. В содеянном злоумышленник сознался, сообщив, что сделать это согласился за денежное вознаграждение."За совершенное преступление ему было обещано денежное вознаграждение в общей сумме 18 тысяч долларов США [1,5 млн рублей]", - пояснила представитель СК России Светлана Петренко.Телеграм-канал ВAZA уточнил, что исполнитель убийства генерала Москалика родом из Сумской области Украины, а в последнее время "жил с ним в одном подъезде": По соседству с убийцей: СМИ раскрыли неожиданные детали смерти генерала Москалика.
https://ukraina.ru/20250426/tramp-poobeschal-izuchit-delo-ob-ubiystve-generala-genshtaba-v-moskve-1062769155.html
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Новости, Россия, Киев, Балашиха, Генштаб, Верховная Рада, СК РФ, теракт, генерал
Киев признал свою причастность к теракту против генерала РФ Москалика
Теракт против замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика - дело рук украинских спецслужб. Об этом в ходе беседы с журналисткой "Украинской правды" заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко