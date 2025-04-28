Россия в сложных условиях доказывает свою состоятельность и подлинную суверенность - Путин - 28.04.2025 Украина.ру
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Россия в сложных условиях доказывает свою состоятельность и подлинную суверенность - Путин
Россия в сложных условиях доказывает свою состоятельность и подлинную суверенность - Путин - 28.04.2025 Украина.ру
Россия в сложных условиях доказывает свою состоятельность и подлинную суверенность - Путин
Политическая, общественная, правовая система России эффективно работает, в сложных условиях доказывает свою состоятельность и суверенность. Об этом 28 апреля на заседании Совета законодателей России заявил президент Владимир Путин.
2025-04-28T15:16
2025-04-28T15:16
новости
россия
кремль
владимир путин
михаил сперанский
национальные интересы
национальная безопасность
суверенитет
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Президент России встретился с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации. Мероприятие приурочено ко Дню российского парламентаризма, сообщила пресс-служба Кремля.Прежде всего хочу поздравить с Днём российского парламентаризма граждан страны, Совет законодателей, всех ваших коллег, работающих в органах представительной власти. Благодарю вас за активную совместную работу.День парламентаризма отмечался вчера. По мнению президента эта значимая дата отражает преемственность, непрерывность развития нашей государственности, важность вашей работы для современного этапа развития страны. Она также отражает фундаментальный характер конституционных принципов народовластия, которые помогают вместе укреплять страну, уверенно преодолевать испытания и трудности, добиваться больших целей.При этом он отметил, что ещё два столетия реформатор Михаил Сперанский отмечал, что государством "три силы движут и управляют: сила законодательная, исполнительная и судная". Сперанский также считал, что "начало и источник сих сил – в народе, ибо они не что другое суть, как нравственные и физические силы людей"."Важно, что сейчас, в наши дни эти "три силы", три ветви власти находятся в равновесии, действуют чётко, в согласии друг с другом. Потому что главным критерием при принятии всех решений, их движущим стимулом и стержнем служат именно национальные интересы. Не какие-то поучения со стороны, а твёрдая, суверенная воля народа России, общее стремление обеспечить безопасность Родины, её будущее", - сказал российский лидер.Также 28 апреля стало известно, что Россия объявляет перемирие на дни 80-летия Победы Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Украина за неделю. Тайная стратегия Зеленского и Трампа, бесславный конец курской авантюры
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новости, россия, кремль, владимир путин, михаил сперанский, национальные интересы, национальная безопасность, суверенитет
Новости, Россия, Кремль, Владимир Путин, Михаил Сперанский, национальные интересы, национальная безопасность, суверенитет

Россия в сложных условиях доказывает свою состоятельность и подлинную суверенность - Путин

15:16 28.04.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с Советом законодателей при Федеральном Собрании
Президент Владимир Путин встретился с Советом законодателей при Федеральном Собрании - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Политическая, общественная, правовая система России эффективно работает, в сложных условиях доказывает свою состоятельность и суверенность. Об этом 28 апреля на заседании Совета законодателей России заявил президент Владимир Путин.
Президент России встретился с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации. Мероприятие приурочено ко Дню российского парламентаризма, сообщила пресс-служба Кремля.
Прежде всего хочу поздравить с Днём российского парламентаризма граждан страны, Совет законодателей, всех ваших коллег, работающих в органах представительной власти. Благодарю вас за активную совместную работу.
День парламентаризма отмечался вчера. По мнению президента эта значимая дата отражает преемственность, непрерывность развития нашей государственности, важность вашей работы для современного этапа развития страны. Она также отражает фундаментальный характер конституционных принципов народовластия, которые помогают вместе укреплять страну, уверенно преодолевать испытания и трудности, добиваться больших целей.
"Мы видим, что наша политическая, общественная, правовая система эффективно работает, в сложных условиях, в том числе внешнего давления, доказывает свою состоятельность и, особо подчеркну, подлинную суверенность. Главный залог такой прочности и надёжности – самостоятельный выбор и доверие граждан нашей страны", - заявил президент России.
При этом он отметил, что ещё два столетия реформатор Михаил Сперанский отмечал, что государством "три силы движут и управляют: сила законодательная, исполнительная и судная". Сперанский также считал, что "начало и источник сих сил – в народе, ибо они не что другое суть, как нравственные и физические силы людей".
"Важно, что сейчас, в наши дни эти "три силы", три ветви власти находятся в равновесии, действуют чётко, в согласии друг с другом. Потому что главным критерием при принятии всех решений, их движущим стимулом и стержнем служат именно национальные интересы. Не какие-то поучения со стороны, а твёрдая, суверенная воля народа России, общее стремление обеспечить безопасность Родины, её будущее", - сказал российский лидер.
Также 28 апреля стало известно, что Россия объявляет перемирие на дни 80-летия Победы
Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел ситуацию в публикации Украина за неделю. Тайная стратегия Зеленского и Трампа, бесславный конец курской авантюры
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