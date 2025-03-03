"Второй раунд" переговоров все ближе: подготовка встречи Путина и Трампа ускорилась – CNN - 03.03.2025 Украина.ру
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"Второй раунд" переговоров все ближе: подготовка встречи Путина и Трампа ускорилась – CNN
"Второй раунд" переговоров все ближе: подготовка встречи Путина и Трампа ускорилась – CNN - 03.03.2025 Украина.ру
"Второй раунд" переговоров все ближе: подготовка встречи Путина и Трампа ускорилась – CNN
Подготовка встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа заметно ускорилась. Об этом 3 марта сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники
2025-03-03T11:37
2025-03-03T11:37
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владимир путин
переговоры
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Отмечается, что ведется подготовка ко "второму раунду" переговоров США и РФ, который вскоре может состояться в одном из государств Персидского залива.По мнению телеканала, Москва, "с ликованием отреагировавшая на перепалку в Белом доме, теперь ожидает, что переговоры, направленные на восстановление отношений между США и Россией, продолжатся и даже ускорятся в ближайшие недели".Между тем газета The New York Times сообщила, что в скором времени Трамп обсудит со своей командой по национальной безопасности меры Вашингтона в отношении Киева. Американские чиновники и глава Белого дома рассмотрят как приостановку, так и отмену военной помощи Украине, согласованной при предыдущей администрации США Джо Байдене. Подробности в публикации NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи УкраинеО том, что тем временем происходит на Украине, в частности в командовании ВСУ – в материале "Все молчат": Украина скрывает массовую гибель вэсэушников после удара "Искандером"
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, переговоры
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, переговоры

"Второй раунд" переговоров все ближе: подготовка встречи Путина и Трампа ускорилась – CNN

11:37 03.03.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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Подготовка встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа заметно ускорилась. Об этом 3 марта сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники
Отмечается, что ведется подготовка ко "второму раунду" переговоров США и РФ, который вскоре может состояться в одном из государств Персидского залива.
"Ничего не было объявлено публично. Но в частном порядке ходят разговоры о том, что саммит Трампа и Путина, который всегда был на повестке дня, теперь будет ускорен", – заявило издание.
По мнению телеканала, Москва, "с ликованием отреагировавшая на перепалку в Белом доме, теперь ожидает, что переговоры, направленные на восстановление отношений между США и Россией, продолжатся и даже ускорятся в ближайшие недели".
Между тем газета The New York Times сообщила, что в скором времени Трамп обсудит со своей командой по национальной безопасности меры Вашингтона в отношении Киева. Американские чиновники и глава Белого дома рассмотрят как приостановку, так и отмену военной помощи Украине, согласованной при предыдущей администрации США Джо Байдене. Подробности в публикации NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи Украине
Фото: Сегодня, бразильские наемники в ВСУ
11:01
"Европа плюс": Трампу представят компанию стран, желающую отправить своих военных на УкраинуЛондон и Париж в ближайшие дни планируют представить президенту США Дональду Трампу группу стран "Европа-плюс". То есть список государств, готовых участвовать в размещении так называемых миротворцев на Украине, а также обеспечить гарантии безопасности. Об этом в понедельник написало американское издание Bloomberg
О том, что тем временем происходит на Украине, в частности в командовании ВСУ – в материале "Все молчат": Украина скрывает массовую гибель вэсэушников после удара "Искандером"
 
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