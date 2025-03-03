https://ukraina.ru/20250303/1061491031.html

"Второй раунд" переговоров все ближе: подготовка встречи Путина и Трампа ускорилась – CNN

"Второй раунд" переговоров все ближе: подготовка встречи Путина и Трампа ускорилась – CNN - 03.03.2025 Украина.ру

"Второй раунд" переговоров все ближе: подготовка встречи Путина и Трампа ускорилась – CNN

Подготовка встречи президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа заметно ускорилась. Об этом 3 марта сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники

2025-03-03T11:37

2025-03-03T11:37

2025-03-03T11:37

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Отмечается, что ведется подготовка ко "второму раунду" переговоров США и РФ, который вскоре может состояться в одном из государств Персидского залива.По мнению телеканала, Москва, "с ликованием отреагировавшая на перепалку в Белом доме, теперь ожидает, что переговоры, направленные на восстановление отношений между США и Россией, продолжатся и даже ускорятся в ближайшие недели".Между тем газета The New York Times сообщила, что в скором времени Трамп обсудит со своей командой по национальной безопасности меры Вашингтона в отношении Киева. Американские чиновники и глава Белого дома рассмотрят как приостановку, так и отмену военной помощи Украине, согласованной при предыдущей администрации США Джо Байдене. Подробности в публикации NYT: в понедельник Трамп обсудит со своей командой остановку помощи УкраинеО том, что тем временем происходит на Украине, в частности в командовании ВСУ – в материале "Все молчат": Украина скрывает массовую гибель вэсэушников после удара "Искандером"

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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, переговоры