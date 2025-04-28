В СК назвали число погибших от действий ВСУ жителей Курской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Около 50 тысяч россиян пострадали от действий украинских войск в Курской области, 191 мирный житель погиб. Такую информацию 28 апреля обнародовал руководитель отдела общественно-политической работы Главного военно-следственного управления Следственного комитета России Сергей Сухоставец
"С шестого августа 2024 года установлена гибель 191 мирного жителя Курской области, 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних. Всего военно-следственными органами признано и допрошено в качестве потерпевших около 50 тысяч человек, пострадавших от действий вооруженных формирований Украины на территории Курской области", - сказал Сухоставец.
Также, отметил он, уничтожены или частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и транспортные средства.
ВСУ атаковали Курскую область 6 августа 2024 года. В субботу, 26 апреля, текущего года Верховный главнокомандующий Владимир Путин получил доклад о полной зачистке региона от украинских нацистов.
ВСУ понесли в Курской области значительные потери - более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 7,7 тысяч единиц военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров и около 2,3 тысяч других боевых бронированных машин.
"Общие потери формирований Вооруженных сил Украины составили более 76 тысяч человек убитыми и ранеными. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше", - уточнил глава Генштаба Валерий Герасимов.
В понедельник, 28 апреля, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе брифинга в пресс-центре внешнеполитического ведомства уточнил, что с января по март текущего года ВСУ выпустили как минимум 22 тысячи боеприпасов по объектам гражданской инфраструктуры России, всего же с февраля 2022 года - более 251 тысячи снарядов. В результате 292 мирных жителя России погибли только в 2025 году, а с конца февраля 2022 года - более шести тысяч человек.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов издания Украина.ру, Мирошник подчеркнул, что нацистский киевский режим получит свой Нюрнберг, однако в какой именно форме он пройдет, будет решено уже по завершении СВО: Будет ли у киевского режима свой Нюрнберг? Мирошник ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру.
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