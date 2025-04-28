В СК назвали число погибших от действий ВСУ жителей Курской области - 28.04.2025 Украина.ру
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В СК назвали число погибших от действий ВСУ жителей Курской области
В СК назвали число погибших от действий ВСУ жителей Курской области - 28.04.2025 Украина.ру
В СК назвали число погибших от действий ВСУ жителей Курской области
Около 50 тысяч россиян пострадали от действий украинских войск в Курской области, 191 мирный житель погиб. Такую информацию 28 апреля обнародовал руководитель отдела общественно-политической работы Главного военно-следственного управления Следственного комитета России Сергей Сухоставец
2025-04-28T17:31
2025-04-28T17:31
новости
курская область
россия
украина
родион мирошник
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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Также, отметил он, уничтожены или частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и транспортные средства.ВСУ атаковали Курскую область 6 августа 2024 года. В субботу, 26 апреля, текущего года Верховный главнокомандующий Владимир Путин получил доклад о полной зачистке региона от украинских нацистов.ВСУ понесли в Курской области значительные потери - более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 7,7 тысяч единиц военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров и около 2,3 тысяч других боевых бронированных машин."Общие потери формирований Вооруженных сил Украины составили более 76 тысяч человек убитыми и ранеными. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше", - уточнил глава Генштаба Валерий Герасимов.В понедельник, 28 апреля, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе брифинга в пресс-центре внешнеполитического ведомства уточнил, что с января по март текущего года ВСУ выпустили как минимум 22 тысячи боеприпасов по объектам гражданской инфраструктуры России, всего же с февраля 2022 года - более 251 тысячи снарядов. В результате 292 мирных жителя России погибли только в 2025 году, а с конца февраля 2022 года - более шести тысяч человек.Отвечая на соответствующий вопрос журналистов издания Украина.ру, Мирошник подчеркнул, что нацистский киевский режим получит свой Нюрнберг, однако в какой именно форме он пройдет, будет решено уже по завершении СВО: Будет ли у киевского режима свой Нюрнберг? Мирошник ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250428/putin-poblagodaril-armiyu-kndr-za-pomosch-v-osvobozhdenii-kurskoy-oblasti-1062791009.html
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новости, курская область, россия, украина, родион мирошник, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, украина.ру, ск рф, погибшие, мирные жители
Новости, Курская область, Россия, Украина, Родион Мирошник, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, СК РФ, погибшие, мирные жители

В СК назвали число погибших от действий ВСУ жителей Курской области

17:31 28.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Около 50 тысяч россиян пострадали от действий украинских войск в Курской области, 191 мирный житель погиб. Такую информацию 28 апреля обнародовал руководитель отдела общественно-политической работы Главного военно-следственного управления Следственного комитета России Сергей Сухоставец
"С шестого августа 2024 года установлена гибель 191 мирного жителя Курской области, 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних. Всего военно-следственными органами признано и допрошено в качестве потерпевших около 50 тысяч человек, пострадавших от действий вооруженных формирований Украины на территории Курской области", - сказал Сухоставец.
Также, отметил он, уничтожены или частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и транспортные средства.
ВСУ атаковали Курскую область 6 августа 2024 года. В субботу, 26 апреля, текущего года Верховный главнокомандующий Владимир Путин получил доклад о полной зачистке региона от украинских нацистов.
ВСУ понесли в Курской области значительные потери - более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 7,7 тысяч единиц военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров и около 2,3 тысяч других боевых бронированных машин.
"Общие потери формирований Вооруженных сил Украины составили более 76 тысяч человек убитыми и ранеными. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше", - уточнил глава Генштаба Валерий Герасимов.
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В понедельник, 28 апреля, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе брифинга в пресс-центре внешнеполитического ведомства уточнил, что с января по март текущего года ВСУ выпустили как минимум 22 тысячи боеприпасов по объектам гражданской инфраструктуры России, всего же с февраля 2022 года - более 251 тысячи снарядов. В результате 292 мирных жителя России погибли только в 2025 году, а с конца февраля 2022 года - более шести тысяч человек.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов издания Украина.ру, Мирошник подчеркнул, что нацистский киевский режим получит свой Нюрнберг, однако в какой именно форме он пройдет, будет решено уже по завершении СВО: Будет ли у киевского режима свой Нюрнберг? Мирошник ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру.
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