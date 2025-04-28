https://ukraina.ru/20250428/v-sk-nazvali-chislo-pogibshikh-ot-deystviy-vsu-zhiteley-kurskoy-oblasti-1062812747.html

В СК назвали число погибших от действий ВСУ жителей Курской области

В СК назвали число погибших от действий ВСУ жителей Курской области - 28.04.2025 Украина.ру

В СК назвали число погибших от действий ВСУ жителей Курской области

Около 50 тысяч россиян пострадали от действий украинских войск в Курской области, 191 мирный житель погиб. Такую информацию 28 апреля обнародовал руководитель отдела общественно-политической работы Главного военно-следственного управления Следственного комитета России Сергей Сухоставец

2025-04-28T17:31

2025-04-28T17:31

2025-04-28T17:31

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Также, отметил он, уничтожены или частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры, жилые дома и транспортные средства.ВСУ атаковали Курскую область 6 августа 2024 года. В субботу, 26 апреля, текущего года Верховный главнокомандующий Владимир Путин получил доклад о полной зачистке региона от украинских нацистов.ВСУ понесли в Курской области значительные потери - более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 7,7 тысяч единиц военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров и около 2,3 тысяч других боевых бронированных машин."Общие потери формирований Вооруженных сил Украины составили более 76 тысяч человек убитыми и ранеными. По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше", - уточнил глава Генштаба Валерий Герасимов.В понедельник, 28 апреля, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе брифинга в пресс-центре внешнеполитического ведомства уточнил, что с января по март текущего года ВСУ выпустили как минимум 22 тысячи боеприпасов по объектам гражданской инфраструктуры России, всего же с февраля 2022 года - более 251 тысячи снарядов. В результате 292 мирных жителя России погибли только в 2025 году, а с конца февраля 2022 года - более шести тысяч человек.Отвечая на соответствующий вопрос журналистов издания Украина.ру, Мирошник подчеркнул, что нацистский киевский режим получит свой Нюрнберг, однако в какой именно форме он пройдет, будет решено уже по завершении СВО: Будет ли у киевского режима свой Нюрнберг? Мирошник ответил на вопрос журналистов издания Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250428/putin-poblagodaril-armiyu-kndr-za-pomosch-v-osvobozhdenii-kurskoy-oblasti-1062791009.html

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