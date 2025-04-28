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СК РФ обвинил экс-замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны в хищении
СК РФ обвинил экс-замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны в хищении - 28.04.2025 Украина.ру
СК РФ обвинил экс-замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны в хищении
В отношении бывшего заместителя начальника Управления имуществом специальных проектов Министерства обороны Российской Федерации Олега Васенина возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом 28 апреля сообщил СК РФ
2025-04-28T16:32
2025-04-28T16:32
2025-04-28T16:33
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Уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина, обвиняемого в хищении государственного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбуждено военными следственными органами.Следователи установили, что в 2022 году в ходе исполнения гособоронзаказа Управлением имущества спецпроектов Минобороны РФ был заключен многомиллионный контракт с ООО "Транслом" на оказание услуг по приемке вторичного сырья. Контроль за исполнением контракта возлагался на Васенина."В период 2022-2023 гг. Васенин путем представления заведомо ложных документов о стоимости вторичного сырья совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме более 240 млн рублей", - сказано в официальном сообщении.Олег Васенин по решению суда взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Незадолго до этого Расследовано дело о хищении бюджета при строительстве калининградского Нахимовского училища Также в конце апреля СК РФ передал в суд дело о крупной взятке начальника автобронетанковой службы ЦВО
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новости, россия, ск рф, минобороны рф, коррупция, антикоррупционеры, хищение, оборонный бюджет, уголовное дело, расследование
Новости, Россия, СК РФ, Минобороны РФ, коррупция, антикоррупционеры, хищение, оборонный бюджет, уголовное дело, Расследование
СК РФ обвинил экс-замначальника управления имуществом спецпроектов Минобороны в хищении
16:32 28.04.2025 (обновлено: 16:33 28.04.2025)
В отношении бывшего заместителя начальника Управления имуществом специальных проектов Министерства обороны Российской Федерации Олега Васенина возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных денежных средств при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом 28 апреля сообщил СК РФ
Уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника Управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина, обвиняемого в хищении государственного имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбуждено военными следственными органами.
Следователи установили, что в 2022 году в ходе исполнения гособоронзаказа Управлением имущества спецпроектов Минобороны РФ был заключен многомиллионный контракт с ООО "Транслом" на оказание услуг по приемке вторичного сырья. Контроль за исполнением контракта возлагался на Васенина.
"В период 2022-2023 гг. Васенин путем представления заведомо ложных документов о стоимости вторичного сырья совершил хищение бюджетных денежных средств в сумме более 240 млн рублей", - сказано в официальном сообщении.
Олег Васенин по решению суда взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.