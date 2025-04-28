https://ukraina.ru/20250428/kriminalist-rasskazal-kak-vychislit-zabludivshikhsya-veseushnikov-1062810048.html

Криминалист рассказал, как вычислить "заблудившихся" вэсэушников

Криминалист рассказал, как вычислить "заблудившихся" вэсэушников - 28.04.2025 Украина.ру

Криминалист рассказал, как вычислить "заблудившихся" вэсэушников

Если отставшие при отступлении украинские военные и остались в Курской области, вечно скрываться от российских силовиков им не удастся, противник быстро выдаст себя. Такое заявление в комментарии изданию "Аргументы и факты" сделал криминалист Михаил Игнатов

2025-04-28T16:34

2025-04-28T16:34

2025-04-28T16:34

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украина.ру

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По его словам, украинские военные будут стараться прятаться в лесных массивах, избегать встречи с местным населением, обходить блокпосты, а также сделают все возможное, чтобы переодеться с гражданскую одежду. Именно внешний вид, уверен эксперт, и будет первым делом выдавать вэсэушников, так как раздобыть "наряды" по размеру и опрятные им вряд ли удастся."Ни нашивок, ни повязок, ни шевронов, ничего не будет. <...> И естественно, их выдаст говор. В любом случае акцент будет украинский. Как бы они его не прятали, но спрятать до конца не смогут", - резюмировал Игнатов.В понедельник, 28 апреля, отвечая на вопрос журналистов о якобы присутствии ВСУ в Курской области, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил ориентироваться на заявление президента России Владимира Путина о полном освобождении региона.ВСУ атаковали Курскую область 6 августа 2024 года. В субботу, 26 апреля, текущего года Верховный главнокомандующий Владимир Путин получил доклад о полной зачистке региона от украинских нацистов.ВСУ понесли в Курской области значительные потери - более 76 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, 7,7 тысяч единиц военной техники, в том числе 412 танков, 340 боевых машин пехоты, 314 бронетранспортеров и около 2,3 тысяч других боевых бронированных машин."По сути, выбит один состав первоначальной группировки противника и даже больше", - уточнил глава Генштаба Валерий Герасимов."Сегодня первый день, когда из ежедневной сводки российского оборонного ведомства исчезло Курское направление. В новой Курской битве наши войска победили врага умением. Операция по разгрому группировки противника нанесла огромный ущерб самой боеспособной части армии киевского режима, включая наёмников, которые воевали на его стороне. Украинское командование не считалось с потерями ни в живой силе, ни в технике. Если смотреть глобально, то по сути, в Курской области шла битва не просто против ВСУ - мы уничтожили вражеские формирования, которые воевали против нас при поддержке западной разведки и западным вооружением. А это и материальный, и репутационный ущерб для всех тех государств, которые хотят разрушить нашу страну", - добавил военкор Евгений Поддубный.Также в понедельник, 28 апреля, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник ответил журналистам издания Украина.ру Будет ли у киевского режима свой Нюрнберг.

https://ukraina.ru/20250428/putin-poblagodaril-armiyu-kndr-za-pomosch-v-osvobozhdenii-kurskoy-oblasti-1062791009.html

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новости, курская область, россия, михаил игнатьев, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, генштаб, украина.ру