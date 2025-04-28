https://ukraina.ru/20250428/deystvuy-po-obstanovke-kak-odesskaya-kinostudiya-v-kaliningrade-kontslager-osvobozhdala-1062805111.html

"Действуй по обстановке": как Одесская киностудия в Калининграде концлагерь освобождала

"Действуй по обстановке": как Одесская киностудия в Калининграде концлагерь освобождала - 28.04.2025 Украина.ру

"Действуй по обстановке": как Одесская киностудия в Калининграде концлагерь освобождала

29 апреля 1985 года, 40 лет назад, в преддверии 40-летия Великой Победы на советские киноэкраны вышел фильм Одесской киностудии "Действуй по обстановке". К сожалению, на сегодня он почти забыт, хотя по динамичности мог бы поспорить со многими современными киноподелками о войне

2025-04-28T16:00

2025-04-28T16:00

2025-04-28T16:00

история

история

история ссср

калининград

одесская киностудия

великая отечественная война

1945

кино

фильм

актер

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Сценарий к фильму написал известный украинский сценарист Евгений Оноприенко. Достаточно сказать, что он является одним из соавторов фильма "В бой идут одни старики" (1973), ставшего для Советского Союза, и для Украины особенно, культовым. А были ещё "Разведчики" (1968), "За твою судьбу" (1972), "Волны Черного моря" (1976), "Кодовое название "Южный гром" (1980), "Если враг не сдаётся..." (1982).Оноприенко был сценаристом разноплановым, но военные фильмы ему удавались лучше всего, так как он сам воевал, был связистом в составе 4-го Украинского фронта, демобилизовался после тяжелого ранения. Кстати, его женой была актриса Маргарита Криницына – легендарная Проня Прокоповна из "За двумя зайцами" (1961).По сюжету события в фильме происходят в самом конце марта 1945 года в южных пригородах Кёнигсберга. Советская танковая группа заканчивает рейд по тылам противника, но от освобожденного заключенного-американца выясняет, что неподалёку, у городка Лаубан, находится концлагерь – секретный завод с двумя тысячами иностранных заключённых, которых немцы планируют уничтожить. По решению бойцов группы, она отправляется спасать людей. Заметим, что городок Лаубан на самом деле находится в центральных районах Польши, поэтому ориентироваться на это название не стоит.Экранизировать сценарий доверили Ивану Горобцу – для него это была первая самостоятельная режиссёрская работа.На главную роль командира совершающей по вражеским тылам танковой группы, майора Александра Горелова, он пригласил малоизвестного актера Петрозаводского русского театра Валерия Юрченко. В 1982 году на Одесской киностудии снимали военный фильм о морских десантниках "Женские радости и печали". Юрченко добротно сыграл в нем роль командира батальона морской пехоты комбата Задери. Горобец там тоже снялся в микроскопической роли морского пехотинца, которую даже не указали в титрах. Однако талантливого и фактурного актёра он заприметил и два года спустя пригласил в свой фильм.Из известных в наше время актеров в Одессу пригласили Александра Панкратова-Чёрного, уже запомнившегося зрителю по ролям в легендарных советских фильмах "Сибириада" (1978) и "Мы из джаза" (1983). Актёр одного амплуа – неунывающего человека-балагура – он органично подошёл на роль старшего лейтенанта Георгия Петренко – "Жоры-циркача". Не исключено, что роль писалась специально под него.Другой звездой экрана, которая засветилась в этом фильме, стал друг культового для Одессы человека, Владимира Высоцкого, актер Театра на Таганке Иван Бортник. Зрителю он более всего памятен по роли бандита Промокашки в "Место встречи изменить нельзя". Он, как всегда, профессионально и фактурно изобразил своего героя – героически погибающего, прикрыв отход своих товарищей, старшину Андрея Бабулу. И это при том, что весь фильм старшина, не желая погибать в самом конце войны, после того, как он прошёл её всю целый и невредимый, скандалит, требуя прорываться к своим, а не освобождать какой-то концлагерь с какими-то иностранными гражданами.Немцев в фильме играют прибалтийские актеры. Например, главного антагониста главному герою, немецкого полковника Кносберга, изобразил латыш Янис Мелдерис, часто игравший в советских фильмах немецких "плохишей".Немку-проводника советских танкистов и мотопехотинцев, Хельгу Ведекинд, сыграла литовская актриса Нийоле Ожелите. По сюжету её мужа-дезертира немцы повесят. Лично автору она запомнилась по роле Брюн в эстонской экранизации братьев Стругацких "Отель у погибшего альпиниста".Американца – освобождённого советскими солдатами заключенного немецкого концлагеря – Саймона Хантера – сыграл еще один литовец Арунас Сторпирштис. Из-за характерной внешности он нередко играл в советских, а затем и в российских фильмах, британцев: Гилберта Грифитса в "Американской трагедии" (1980), Джека Нейла в "Секретном фарватере" (1986) или губернатора Фергюса Слэйтона в "Острове погибших кораблей" (1987).Фильм, несмотря на то, что производством его занималась Одесская киностудия, снимали в Калининграде – бывшем немецком Кёнигсберге, то есть непосредственно там, где события и разворачиваются по сюжету.В объективы кинокамер попали сразу трое ворот города, оставшиеся от прежних хозяев – Рогартенские, Закхаймские и Бранденбургские. Последние на сегодня остаются единственными действующими по своему прямому назначению. Также в фильме фигурируют Литовский вал и здание бывшего сиротского приюта постройки 1703 года.Роль городка, в который врывается группа, сыграла одна из военных частей на улице Танковой, строения которой калининградцы называют "Рижским городком". В этой части, кстати, была позаимствована техника, которая фигурирует в фильме: САУ "Гвоздика", изображающие немецкие САУ (то ли "Фердинанды", то ли ещё какие-то), бортовые ЗИЛы, ставшие "Студебеккерами". Там же были позаимствованы и солдаты для массовки. "Тигры" изображали два ходовых макета, сделанные на базе советских Т-55. В качестве немецких мотоциклов выступили киевские "Днепр" К-650.Роль секретного завода, который немцы планируют поднять на воздух вместе с тысячами заключенных, сыграл калининградский форт №2. Он располагается на трассе в город Гурьевск (быв. Нойхаузен) у посёлка Малое Васильково. Форт во время штурма города в апреле 1945 года не попал под основной удар советских войск, и потому остался целым.В качестве военнопленных и немцев, которые их собираются взорвать, и потому таскают ящики со взрывчаткой, сняли солдат мотострелкового полка с улицы Емельянова. Только одних нарядили в полосатые робы, а вторых – в немецкие мундиры и шинели.Несколько кадров сняты на вилле Михаэлиса – довольно известном в городе строении на улице Огарёва, 33. Оно является объектом культурного наследия регионального значения.Значительная часть "полевых" съёмок снята в районе посёлка Светлое (быв. Коббельбуда) Гурьевского района в десяти километрах юго-западнее Калининграда. Действие ленты начинается на бетонном мосту через речку Прохладную, который здесь возвели еще в 1926 году. Еще один мост, через реку Преголю, в посёлке Талпаки Гвардейского района, по сюжету "взрывает" герой Панкратова-Чёрного, чтобы задержать вражескую танковую группу преследования.Конкретной операции, которая послужила бы прообразом для сюжета из "Действуй по обстановке", не было. Непосредственно в том районе, где снимали фильм, танковый рейд 22 января 1945 года совершила группа разведчиков 89-й танковой бригады 1-го танкового корпуса 3-го Белорусского фронта генерала армии Ивана Даниловича Черняховского. Командовал бригадой полковник Андрей Иосифович Соммер. Советские войска в это время штурмовали Инстербург, современный город Черняховск, поэтому немцы готовились взорвать на ведущей от него к Кёнигсбергу дороге мост через Преголю… тот самый, который по сюжету взрывает Панкратов-Чёрный. Разведгруппа прошла 60 км, обезвредила часовых и сапёров и захватили мост целым. "Тридцатьчетвёрки" старшего лейтенанта Ивана Кондрашина и младшего лейтенанта Ивана Малова закрепились на левом берегу реки. Они сутки удерживали переправу, отбивая атаки вражеской бронетехники, и удержали, за что им было присвоено звание Героев Советского Союза. За 20 часов боя танкисты и разведчики уничтожили 2 вражеских танка и до 50 солдат.Что касается освобождения узников концлагерей нашими наступающими войсками, таких случаев было немало, из которых наиболее известно освобождение Освенцима. Хотя по драматичности, наверное, ближе к сюжету фильма все же освобождение Бухенвальда. Узнав о том, что немцы готовятся их уничтожить, узники по собранной ими из украденных деталей радиоприемнику запросили помощи и подняли успешное восстание. На выручку, правда, пришли к ним не мы, а американцы. Так что можно сказать, что сюжет фильма – это компиляция нескольких случаев.К сожалению, число посмотревших фильм зрителей оказалось по тем временам небольшим – всего 9,4 миллиона человек. Но фильм, благодаря своему сюжету и знаковым актёрам, отложился у зрителей в памяти, хоть они чаще всего и не помнят его названия. Может быть, в преддверии 80-летия Победы стоит освежить память?

https://ukraina.ru/20250422/1062295489.html

https://ukraina.ru/20250420/1062342623.html

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калининград

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, калининград, одесская киностудия, великая отечественная война, 1945, кино, фильм, актер, кинематограф