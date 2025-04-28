Скромное обаяние цивилизаторов. В Оксфорде десятилетиями пили из черепа чернокожей рабыни - 28.04.2025 Украина.ру
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Скромное обаяние цивилизаторов. В Оксфорде десятилетиями пили из черепа чернокожей рабыни
Скромное обаяние цивилизаторов. В Оксфорде десятилетиями пили из черепа чернокожей рабыни - 28.04.2025 Украина.ру
Скромное обаяние цивилизаторов. В Оксфорде десятилетиями пили из черепа чернокожей рабыни
На официальных мероприятиях в Оксфордском университете десятилетиями использовали в качестве чаши настоящий человеческий череп, из которого совместно пили участники торжественных церемоний.
2025-04-28T15:12
2025-04-28T15:34
эксклюзив
оксфорд
великобритания
адольф гитлер
кэмерон
the guardian
sotheby's
the times
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Кости черепной коробки были тщательно отполированы и украшены серебряным ободом, с выгравированным именем бывшего студента Джорджа Питт-Риверса, который еще в 1946 году преподнес своеобразный сосуд в дар своей альма-матер.Важно отметить – эта скандальная информация появилась не в желтой британской прессе, которая славится умением придумывать гротескные небылицы. Ее обнародовала респектабельная либеральная газета The Guardian, а текст статьи прошел перед публикацией через всевозможные фильтры фактчекинга."Череп регулярно использовали для подачи вина и шоколада на официальных обедах", – рассказывает это издание.Авторы статьи подчеркивают: странная чаша очень долго не вызывала вопросов ни у преподавателей, ни у студентов, ни у высокопоставленных гостей, посещавших званые ужины и обеды.Хотя известно, что обычай пить из черепа человека практиковался на территории будущей Великобритании во времена палеолита – около 12 750 года до нашей эры, согласно известным находкам, сделанным в пещерах Сомерсета. И его считали варварским уже во времена римского господства – когда был основан Лондон.Заговор молчания продолжался до тех пор, пока исследованием костяной чаши не занялся историк и археолог Дэн Хикс, который назвал этот артефакт "больной (то есть – ненормальной) разновидностью столовой посуды".Ему удалось получить весьма красноречивую информацию. Радиоуглеродный анализ показал, что оксфордскому черепу насчитывается около 225 лет. А судя по архивным исследованиям, он, скорее всего, принадлежал неизвестной чернокожей женщине, проживавшей на островах Карибского моря – где располагались плантации сахарного тростника, принадлежащие британским аристократам.Британцы одни из первых начали завозить из Африки в Новый свет партии чернокожих рабов – после того, как они – вместе с французами, испанцами и голландцами – полностью истребили коренное население карибского бассейна, представленное индейскими племенами.Благородные европейские господа, которые знакомы новому поколению по образам из фильмов про приключения капитана Джека Воробья, не считали чернокожих людьми. Этих несчастных могли убить за малейшую провинность или ради прихоти рабовладельцев, подвергали сексуальному насилию и отправляли в Европу для демонстрации в зоопарках, помещая в клетки рядом с животными.Мертвые тела рабов, которые жили в таких условиях очень недолго, нередко препарировали для псевдонаучных исследований, создавая коллекции черепов, украшавших кабинеты и курительные комнаты аристократических клубов.Как правило, это делалось с целью обоснования расистских теорий, которые доказывали, что чернокожие, азиаты или индейцы являются неполноценными "недолюдьми", и обречены прислуживать белым хозяевам.Подобные концепции, которыми впоследствии воспользовались немецкие нацисты, вызревали именно в Британской империи. Респектабельные профессора британских университетов усердно продвигали в XIX веке так называемый "научный расизм". Причем, они особенно активно занимались разработкой краниологии – комплекса дисциплин, изучающих формы человеческих черепов.Непосредственным идейным вдохновителем Адольфа Гитлера являлся британский "расовый антрополог" Хьюстон Стюарт Чемберлен. А академические эксперименты по измерению "правильных" и "неправильных" черепов породили потом печально известные "черепомерки" в концентрационных лагерях Третьего Рейха.Как удалось установить Дэну Хиксу, оксфордским черепом изначально владел еще один выпускник этого университета – юрист Бернхард Смит. Он достался ему непосредственно от отца – офицера британского королевского военно-морского флота, проходившего службу в Карибском море.В 1884 году эту чашу купил на аукционе Sotheby's Генри Огастес Лейн-Фокс Питт-Риверс, британский аристократ, военный и археолог. Причем, отполированный и ограненный череп рабыни размещался на специальной подставке, украшенной монетой с изображением королевы Виктории.Впоследствии череп унаследовал его внук Джордж Питт-Риверс – тот самый, чье имя украшает обрамляющий его серебряный обруч. Этот питомец Оксфорда настолько открыто поддерживал Гитлера и лидера британских фашистов Освальда Мосли, что во время Второй мировой войны британское правительство на всякий случай интернировало его как потенциального агента Германии.Однако, несмотря на это, почтенный университет охотно принял костяную чашу от одиозного персонажа. А оксфордское руководство решило использовать ее для своеобразного академического ритуала – благодаря чему несколько поколений студентов распивали вино из черепа давно скончавшейся африканской рабыни.Британские аристократические учебные заведения, где по сей день обучается абсолютное большинство представителей правящего истеблишмента, до сих пор считают подобные церемонии чем-то совершенно приемлемым и нормальным.После огласки скандальной истории с черепом местная пресса попыталась обелить бытовавший в Оксфорде людоедский обычай – заявляя, что он полностью соответствуют духу, в котором принято воспитывать отпрысков британских дворянских семейств."Газета The Times оправдывает эту традицию, публикуя статью: "Пить из черепа – это аристократическая традиция". Мало того, автор этой колонки, известный британский историк Доминик Сандбрук пишет: "Я аплодирую поддержанию этой благородной традиции!".Дальше он приводит массу примеров британской истории – о том, как аристократы изощрялись с останками людей и делали всякие безделушки из скелетов своих врагов", – пишет об этом политический обозреватель Владимир Корнилов.Сословные традиции оксфордских лордов пронизаны дикими обрядами, которые призваны подчеркнуть их превосходство над общепринятыми морально-этическими нормами простолюдинов.Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к биографии бывшего британского премьер-министра от партии консерваторов Дэвида Кэмерона, который с отличием закончил Оксфордский университет, подружившись в его стенах со своим преемником Борисом Джонсоном.Как вспоминал в своей книге близкий соратник Кэмерона – заместитель председателя Консервативной партии лорд Майкл Эшкрофт – во время ритуального посвящения в ряды аристократического студенческого братства "Пирс Гэвестон" будущему лидеру британского правительства пришлось имитировать непристойные действия со свиньей, которые снимали на камеры его однокашники.Таково скромное обаяние лучших представителей "старой, доброй, белой Европы" – почти по сюжету фильма Луиса Бунюэля. Причем, прихлебывая вино из черепа, эти пещерные наследники нацистов по сей день изображают себя защитниками цивилизационных ценностей – ни больше, ни меньше.О современной британской политике рассказывается в материале Встреча в Лондоне отменилась. И что тогда?
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1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, оксфорд, великобритания, адольф гитлер, кэмерон, the guardian, sotheby's , the times
Эксклюзив, Оксфорд, Великобритания, Адольф Гитлер, Кэмерон, The Guardian, Sotheby's , The Times

Скромное обаяние цивилизаторов. В Оксфорде десятилетиями пили из черепа чернокожей рабыни

15:12 28.04.2025 (обновлено: 15:34 28.04.2025)
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
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На официальных мероприятиях в Оксфордском университете десятилетиями использовали в качестве чаши настоящий человеческий череп, из которого совместно пили участники торжественных церемоний.
Кости черепной коробки были тщательно отполированы и украшены серебряным ободом, с выгравированным именем бывшего студента Джорджа Питт-Риверса, который еще в 1946 году преподнес своеобразный сосуд в дар своей альма-матер.
Важно отметить – эта скандальная информация появилась не в желтой британской прессе, которая славится умением придумывать гротескные небылицы. Ее обнародовала респектабельная либеральная газета The Guardian, а текст статьи прошел перед публикацией через всевозможные фильтры фактчекинга.
"Череп регулярно использовали для подачи вина и шоколада на официальных обедах", – рассказывает это издание.
Авторы статьи подчеркивают: странная чаша очень долго не вызывала вопросов ни у преподавателей, ни у студентов, ни у высокопоставленных гостей, посещавших званые ужины и обеды.
Хотя известно, что обычай пить из черепа человека практиковался на территории будущей Великобритании во времена палеолита – около 12 750 года до нашей эры, согласно известным находкам, сделанным в пещерах Сомерсета. И его считали варварским уже во времена римского господства – когда был основан Лондон.
Заговор молчания продолжался до тех пор, пока исследованием костяной чаши не занялся историк и археолог Дэн Хикс, который назвал этот артефакт "больной (то есть – ненормальной) разновидностью столовой посуды".
Ему удалось получить весьма красноречивую информацию. Радиоуглеродный анализ показал, что оксфордскому черепу насчитывается около 225 лет. А судя по архивным исследованиям, он, скорее всего, принадлежал неизвестной чернокожей женщине, проживавшей на островах Карибского моря – где располагались плантации сахарного тростника, принадлежащие британским аристократам.
Британцы одни из первых начали завозить из Африки в Новый свет партии чернокожих рабов – после того, как они – вместе с французами, испанцами и голландцами – полностью истребили коренное население карибского бассейна, представленное индейскими племенами.
Благородные европейские господа, которые знакомы новому поколению по образам из фильмов про приключения капитана Джека Воробья, не считали чернокожих людьми. Этих несчастных могли убить за малейшую провинность или ради прихоти рабовладельцев, подвергали сексуальному насилию и отправляли в Европу для демонстрации в зоопарках, помещая в клетки рядом с животными.
Мертвые тела рабов, которые жили в таких условиях очень недолго, нередко препарировали для псевдонаучных исследований, создавая коллекции черепов, украшавших кабинеты и курительные комнаты аристократических клубов.
Как правило, это делалось с целью обоснования расистских теорий, которые доказывали, что чернокожие, азиаты или индейцы являются неполноценными "недолюдьми", и обречены прислуживать белым хозяевам.
Подобные концепции, которыми впоследствии воспользовались немецкие нацисты, вызревали именно в Британской империи. Респектабельные профессора британских университетов усердно продвигали в XIX веке так называемый "научный расизм". Причем, они особенно активно занимались разработкой краниологии – комплекса дисциплин, изучающих формы человеческих черепов.
Непосредственным идейным вдохновителем Адольфа Гитлера являлся британский "расовый антрополог" Хьюстон Стюарт Чемберлен. А академические эксперименты по измерению "правильных" и "неправильных" черепов породили потом печально известные "черепомерки" в концентрационных лагерях Третьего Рейха.
- РИА Новости, 1920, 14.11.2023
14 ноября 2023, 15:04
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Как удалось установить Дэну Хиксу, оксфордским черепом изначально владел еще один выпускник этого университета – юрист Бернхард Смит. Он достался ему непосредственно от отца – офицера британского королевского военно-морского флота, проходившего службу в Карибском море.
В 1884 году эту чашу купил на аукционе Sotheby's Генри Огастес Лейн-Фокс Питт-Риверс, британский аристократ, военный и археолог. Причем, отполированный и ограненный череп рабыни размещался на специальной подставке, украшенной монетой с изображением королевы Виктории.
Впоследствии череп унаследовал его внук Джордж Питт-Риверс – тот самый, чье имя украшает обрамляющий его серебряный обруч. Этот питомец Оксфорда настолько открыто поддерживал Гитлера и лидера британских фашистов Освальда Мосли, что во время Второй мировой войны британское правительство на всякий случай интернировало его как потенциального агента Германии.
Однако, несмотря на это, почтенный университет охотно принял костяную чашу от одиозного персонажа. А оксфордское руководство решило использовать ее для своеобразного академического ритуала – благодаря чему несколько поколений студентов распивали вино из черепа давно скончавшейся африканской рабыни.
Британские аристократические учебные заведения, где по сей день обучается абсолютное большинство представителей правящего истеблишмента, до сих пор считают подобные церемонии чем-то совершенно приемлемым и нормальным.
После огласки скандальной истории с черепом местная пресса попыталась обелить бытовавший в Оксфорде людоедский обычай – заявляя, что он полностью соответствуют духу, в котором принято воспитывать отпрысков британских дворянских семейств.
"Газета The Times оправдывает эту традицию, публикуя статью: "Пить из черепа – это аристократическая традиция". Мало того, автор этой колонки, известный британский историк Доминик Сандбрук пишет: "Я аплодирую поддержанию этой благородной традиции!".
Дальше он приводит массу примеров британской истории – о том, как аристократы изощрялись с останками людей и делали всякие безделушки из скелетов своих врагов", – пишет об этом политический обозреватель Владимир Корнилов.
Сословные традиции оксфордских лордов пронизаны дикими обрядами, которые призваны подчеркнуть их превосходство над общепринятыми морально-этическими нормами простолюдинов.
Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к биографии бывшего британского премьер-министра от партии консерваторов Дэвида Кэмерона, который с отличием закончил Оксфордский университет, подружившись в его стенах со своим преемником Борисом Джонсоном.
Как вспоминал в своей книге близкий соратник Кэмерона – заместитель председателя Консервативной партии лорд Майкл Эшкрофт – во время ритуального посвящения в ряды аристократического студенческого братства "Пирс Гэвестон" будущему лидеру британского правительства пришлось имитировать непристойные действия со свиньей, которые снимали на камеры его однокашники.
Таково скромное обаяние лучших представителей "старой, доброй, белой Европы" – почти по сюжету фильма Луиса Бунюэля. Причем, прихлебывая вино из черепа, эти пещерные наследники нацистов по сей день изображают себя защитниками цивилизационных ценностей – ни больше, ни меньше.
О современной британской политике рассказывается в материале Встреча в Лондоне отменилась. И что тогда?
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