https://ukraina.ru/20250428/1062812486.html

Военный эксперт Роман Алехин: После провала курской авантюры Украина копит силы для удара на Хомутовку

Военный эксперт Роман Алехин: После провала курской авантюры Украина копит силы для удара на Хомутовку - 28.04.2025 Украина.ру

Военный эксперт Роман Алехин: После провала курской авантюры Украина копит силы для удара на Хомутовку

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.

2025-04-28T17:22

2025-04-28T17:22

2025-04-28T17:22

эксклюзив

владимир путин

сумская область

курская область

украина

вооруженные силы украины

спецоперация

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После разгрома ВСУ под Суджей на полное освобождение Курской области потребовался месяц. При этом я не думаю, что у нас была возможность резко продвинутся в Сумскую область на плечах отступающего противника.На Юнаковку мы начали двигаться давно, но нам мешало то, что контроль ВСУ над Горналью и монастырем создавал угрозу нашим флангам. Горналь – это высота (этот поселок как раз называется Горналь от слова "гора"). И сейчас после его освобождения дела должны пойти гораздо веселее, потому что контроль над высотой дает вам более устойчивую связь, более качественное наблюдение за врагом и возможность запускать БПЛА на более дальние расстояния.А быстрее освободить Горналь мы не могли. То, что мы его освободили за месяц – это уже достаточно быстро. Я думал, мы дольше будем эту территорию дочищать. Это же не только высота, но и наши же укрепрайоны, где ВСУ за полгода смогли еще глубже закопаться (а закапываются они всегда хорошо).Что будет дальше? Герасимов уже сказал, что ВС РФ продолжают выполнять приказ Верховного о создании санитарной зоны. То есть в Сумскую область мы пойдем. Правда, есть информация, что ВСУ сейчас накапливаются где-то в районе Глухова, чтобы ударить в стык Курской и Брянской областей на Хомутовку.Почему именно там? Потому что по брянским лесам противнику идти не с руки, поскольку они бьют маневренными группами, которые нацелены на быстрые прорывы. А в местности, где две-три дороги, высокоманевренная группа не прорвется и не закрепится. Поэтому ВСУ могут пойти там, где есть возможности идти по полю (дождей у нас так и не было, земля сухая).ВСУ не боятся, что в случае удара на Хомутовку они попадут в точно такую же ситуацию, что и под Суджей, когда их снабжение будет висеть на одной дороге "Киев-Брянск", которую мы будем со всех сторон простреливать. Проблема в том, что киевский режим преследует информационные цели. Если Герасимов и Путин доложили о полном освобождении Курской области, то, понимая их подход к боевым действиям, им нужно доказать обратное: ударить где-то в другом месте, которое хоть как-то относится к Курской области.Повторюсь, у Украины никакой стратегии нет. У нас стратегия есть – денацификация и демилитаризация, а дальше она распределяется на несколько составляющих. А у киевского режима стратегия одна – показать кураторам, что они что-то могут, а потом попросить больше оружия.Учитывая это, вряд ли с нашей стороны сейчас будут глубокие прорывы на территорию Сумской области. Мы не должны допустить, чтобы у нас были оголены фланги.

https://ukraina.ru/20250424/1062739272.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, владимир путин, сумская область, курская область, украина, вооруженные силы украины, спецоперация