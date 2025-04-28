Военный эксперт Роман Алехин: После провала курской авантюры Украина копит силы для удара на Хомутовку - 28.04.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Роман Алехин: После провала курской авантюры Украина копит силы для удара на Хомутовку
Военный эксперт Роман Алехин: После провала курской авантюры Украина копит силы для удара на Хомутовку - 28.04.2025 Украина.ру
Военный эксперт Роман Алехин: После провала курской авантюры Украина копит силы для удара на Хомутовку
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2025-04-28T17:22
2025-04-28T17:22
эксклюзив
владимир путин
сумская область
курская область
украина
вооруженные силы украины
спецоперация
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После разгрома ВСУ под Суджей на полное освобождение Курской области потребовался месяц. При этом я не думаю, что у нас была возможность резко продвинутся в Сумскую область на плечах отступающего противника.На Юнаковку мы начали двигаться давно, но нам мешало то, что контроль ВСУ над Горналью и монастырем создавал угрозу нашим флангам. Горналь – это высота (этот поселок как раз называется Горналь от слова "гора"). И сейчас после его освобождения дела должны пойти гораздо веселее, потому что контроль над высотой дает вам более устойчивую связь, более качественное наблюдение за врагом и возможность запускать БПЛА на более дальние расстояния.А быстрее освободить Горналь мы не могли. То, что мы его освободили за месяц – это уже достаточно быстро. Я думал, мы дольше будем эту территорию дочищать. Это же не только высота, но и наши же укрепрайоны, где ВСУ за полгода смогли еще глубже закопаться (а закапываются они всегда хорошо).Что будет дальше? Герасимов уже сказал, что ВС РФ продолжают выполнять приказ Верховного о создании санитарной зоны. То есть в Сумскую область мы пойдем. Правда, есть информация, что ВСУ сейчас накапливаются где-то в районе Глухова, чтобы ударить в стык Курской и Брянской областей на Хомутовку.Почему именно там? Потому что по брянским лесам противнику идти не с руки, поскольку они бьют маневренными группами, которые нацелены на быстрые прорывы. А в местности, где две-три дороги, высокоманевренная группа не прорвется и не закрепится. Поэтому ВСУ могут пойти там, где есть возможности идти по полю (дождей у нас так и не было, земля сухая).ВСУ не боятся, что в случае удара на Хомутовку они попадут в точно такую же ситуацию, что и под Суджей, когда их снабжение будет висеть на одной дороге "Киев-Брянск", которую мы будем со всех сторон простреливать. Проблема в том, что киевский режим преследует информационные цели. Если Герасимов и Путин доложили о полном освобождении Курской области, то, понимая их подход к боевым действиям, им нужно доказать обратное: ударить где-то в другом месте, которое хоть как-то относится к Курской области.Повторюсь, у Украины никакой стратегии нет. У нас стратегия есть – денацификация и демилитаризация, а дальше она распределяется на несколько составляющих. А у киевского режима стратегия одна – показать кураторам, что они что-то могут, а потом попросить больше оружия.Учитывая это, вряд ли с нашей стороны сейчас будут глубокие прорывы на территорию Сумской области. Мы не должны допустить, чтобы у нас были оголены фланги.
https://ukraina.ru/20250424/1062739272.html
сумская область
курская область
украина
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
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4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, владимир путин, сумская область, курская область, украина, вооруженные силы украины, спецоперация
Эксклюзив, Владимир Путин, Сумская область, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Спецоперация

Военный эксперт Роман Алехин: После провала курской авантюры Украина копит силы для удара на Хомутовку

17:22 28.04.2025
 
© Украина.ру / serafima091999Роман Алехин СВО
Роман Алехин СВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Украина.ру / serafima091999
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
После разгрома ВСУ под Суджей на полное освобождение Курской области потребовался месяц. При этом я не думаю, что у нас была возможность резко продвинутся в Сумскую область на плечах отступающего противника.
На Юнаковку мы начали двигаться давно, но нам мешало то, что контроль ВСУ над Горналью и монастырем создавал угрозу нашим флангам. Горналь – это высота (этот поселок как раз называется Горналь от слова "гора"). И сейчас после его освобождения дела должны пойти гораздо веселее, потому что контроль над высотой дает вам более устойчивую связь, более качественное наблюдение за врагом и возможность запускать БПЛА на более дальние расстояния.
А быстрее освободить Горналь мы не могли. То, что мы его освободили за месяц – это уже достаточно быстро. Я думал, мы дольше будем эту территорию дочищать. Это же не только высота, но и наши же укрепрайоны, где ВСУ за полгода смогли еще глубже закопаться (а закапываются они всегда хорошо).
Что будет дальше? Герасимов уже сказал, что ВС РФ продолжают выполнять приказ Верховного о создании санитарной зоны. То есть в Сумскую область мы пойдем. Правда, есть информация, что ВСУ сейчас накапливаются где-то в районе Глухова, чтобы ударить в стык Курской и Брянской областей на Хомутовку.
Почему именно там? Потому что по брянским лесам противнику идти не с руки, поскольку они бьют маневренными группами, которые нацелены на быстрые прорывы. А в местности, где две-три дороги, высокоманевренная группа не прорвется и не закрепится. Поэтому ВСУ могут пойти там, где есть возможности идти по полю (дождей у нас так и не было, земля сухая).
ВСУ не боятся, что в случае удара на Хомутовку они попадут в точно такую же ситуацию, что и под Суджей, когда их снабжение будет висеть на одной дороге "Киев-Брянск", которую мы будем со всех сторон простреливать. Проблема в том, что киевский режим преследует информационные цели. Если Герасимов и Путин доложили о полном освобождении Курской области, то, понимая их подход к боевым действиям, им нужно доказать обратное: ударить где-то в другом месте, которое хоть как-то относится к Курской области.
Повторюсь, у Украины никакой стратегии нет. У нас стратегия есть – денацификация и демилитаризация, а дальше она распределяется на несколько составляющих. А у киевского режима стратегия одна – показать кураторам, что они что-то могут, а потом попросить больше оружия.
Учитывая это, вряд ли с нашей стороны сейчас будут глубокие прорывы на территорию Сумской области. Мы не должны допустить, чтобы у нас были оголены фланги.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Карта ЛНР и Харьковской области
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
24 апреля, 17:52
Полковник Геннадий Алехин: У России есть все возможности за несколько дней очистить приграничье от ВСУЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
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