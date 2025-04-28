https://ukraina.ru/20250428/tri-dnya-bez-ognya-prolog-k-bolshomu-peremiriyu-ili-novyy-bezotvetnyy-zhest-dobroy-voli-1062810291.html

Три дня без огня. Пролог к большому перемирию или новый безответный жест доброй воли?

Три дня без огня. Пролог к большому перемирию или новый безответный жест доброй воли? - 28.04.2025 Украина.ру

Три дня без огня. Пролог к большому перемирию или новый безответный жест доброй воли?

Президент России Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии, приуроченном к 80-летию Победы. Украине предложено присоединиться к этому решению. Чем ответит киевский режим?

2025-04-28T16:41

2025-04-28T16:41

2025-04-28T16:41

эксклюзив

украина

россия

владимир путин

дональд трамп

день победы

перемирие

сво

владимир зеленский

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Объединить и напомнитьВ заявлении Кремля говорится, что перемирие объявлено из гуманитарных соображений.Отмечается, что Россия считает, что Украина должна присоединиться к этому перемирию."В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ", - сказано в заявлении.Далее говорится, что российская сторона "в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами"."Это подтверждение нашей последовательности в диалоге с Соединенными Штатами Америки, нашего желания добиться мира устойчивого, постоянного и то, что мы готовы к переговорам. И мне кажется очень благородно, что нашим президентом предложено перемирие именно на такой святой праздник Великой Победы нашей", - прокомментировала в эфире "Россия 1" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Как заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, решение о перемирии должно объединить и напомнить, что русские и украинцы являются одним народом."И когда сегодня эта хунта развязала войну, может быть, у многих жителей, граждан Украины все встанет на свои места", - приводит его слова телеканал "Россия 1".Почему сейчасОбращает на себя внимание, что решение о перемирии было обнародовано за полторы недели до его начала. Предыдущее перемирие, на Пасху 20 апреля, было объявлено всего лишь за несколько часов до его наступления.Возможно, что это является упреждающим шагом и связано с последними заявлениями президента США Дональда Трампа, в речах которого все чаще стали мелькать обвинения в адрес Путина, что глава российского государства якобы не собирается решать украинский конфликт миром."Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел и подписал соглашение", - заявил журналистам американский президент в ночь на 28 апреля.За день до этого он написал пост в своей соцсети, в котором среди прочего также задался вопросом о готовности Кремля к миру."Не было никакой причины для Путина стрелять ракетами по гражданским районам, городам и поселкам в последние дни. Это заставляет меня думать, что он, возможно, и не хочет прекращать войну, а просто водит меня за нос — и с ним надо обращаться по-другому, через "банковские меры" или "вторичные санкции"? Слишком много людей погибает!" - заявил Трамп.В условиях, когда в Вашингтоне усиливается давление на Россию, когда появились признаки того, что Москву могут сделать крайней и обвинить в срыве мирных инициатив, решение Кремля объявить в одностороннем порядке перемирие на День Победы должно разрушить эту картинку и, возможно, внести сумятицу в некие антироссийские планы, которые могут вынашиваться США и Украиной.Впереди сто дней, как Трамп во второй раз занял президентское кресло. Высказывались предположения, что к этой дате он попытается продемонстрировать какие-то успехи на ниве урегулирования конфликта на Украине.РФ своим перемирием на День Победы исключила возможные волюнтаристские действия со стороны Белого дома, который мог попытаться продавить идею 30-дневного прекращения огня на невыгодных Москве условиях. Одновременно с этим Кремль демонстрирует, что готов двигаться дальше путем переговоров и мира, но с учетом своих требований.Кто же хочет мираРоссийские власти подчеркивают, что у них есть основания полагать, что киевский режим может сорвать перемирие."От украинской стороны можно ждать всего, чего угодно. Даже если они формально согласятся, это не означает, что они будут соблюдать это перемирие", - сказала Матвиенко.Именно это произошло в прошлый раз, когда прекращение огня объявлялось на Пасху. Как отмечал Путин, интенсивность обстрелов и атак со стороны Украины снизилась, однако было зафиксировано более 4 тыс. нарушений перемирия со стороны ВСУ.В тот раз киевский режим сначала отверг идею перемирия, однако затем изменил свое решение. По одной из версий, это произошло после консультаций Зеленского со своими западными кураторами.Теперь украинские власти снова стоят перед выбором, как реагировать. Зеленский еще тогда, во время пасхального перемирия, заявил, что ВСУ будут действовать зеркально, то есть если армия России не открывает огонь, то Вооруженные силы Украины делают то же самое.С другой стороны, испортить России самый важный ее праздник – слишком большой соблазн для правящего на Украине режима, который давно разорвал свою связь с победой советского народа в Великой Отечественной войне.Сегодня на Украине в почете те, кто воевал на противоположной стороне, поэтому очередной обстрел, налет беспилотников или же теракт на российской территории в День Победы не вызовет у Зеленского и его команды никакого морального дискомфорта.Пока, устами своего министра иностранных дел Андрея Сибиги, киевский режим дает понять, что имеет свою позицию по поводу перемирия."Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Если огонь можно прекратить сейчас и с любой даты на 30 дней - значит, это реально, а не только для парада", - написал он в соцсетях.Таким образом, Украина снова проталкивает идею перерыва на месяц, в ходе которого могут начаться переговоры между Москвой и Киевом.Такой хитрый маневр не устраивает Кремль, там неоднократно подчеркивали, что переговоры после прекращения огня превратятся в затяжку времени, которая будет использована для перевооружения ВСУ.Власти США также пока сдержанно реагируют на предложение РФ. "Президент [Трамп] ясно дал понять, что хочет постоянного прекращения огня, прежде всего, чтобы остановить убийства, прекратить кровопролитие, и хотя он по-прежнему оптимистично настроен на заключение соглашения, он также реалистичен", - заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Учитывая позицию Киева, перемирие на День Победы может стать лишь эпизодом, очередным жестом доброй воли со стороны РФ, чьи миротворческие усилия не будут оценены ни Украиной, ни Западом ввиду того, что не мир их цель, а война с Россией и победа в этой войне.О том, что значит переговорная активность США вокруг Украины - в материале издания Украина.ру Ростислав Ищенко: Трамп знает, что Украина исчезнет, поэтому создает условия для переговоров с Россией".

https://ukraina.ru/20250428/rostislav-ischenko-ukraina-i-evropa-vse-esche-veryat-chto-ssha-budut-vmeste-s-nimi-voevat-protiv-rossii-1062767059.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, владимир путин, дональд трамп, день победы, перемирие, сво, владимир зеленский