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Путин призвал быть достойными подвига предков в Великой Отечественной войне

Путин призвал быть достойными подвига предков в Великой Отечественной войне - 28.04.2025 Украина.ру

Путин призвал быть достойными подвига предков в Великой Отечественной войне

Дата 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне является священной и следует быть достойными подвига предков в той войне. Об этом 28 апреля на заседании Совета законодателей России заявил президент Владимир Путин.

2025-04-28T16:06

2025-04-28T16:06

2025-04-28T16:06

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Президент России призвал депутатов уделить особое внимание парламентской дипломатии: разъяснять и твёрдо отстаивать позицию России, защищать правду и укреплять контакты по линии ЕвразЭС и ОДКБ, СНГ, БРИКС и ШОС, а также со всеми друзьями и единомышленниками в разных странах и на разных континентах."Мы не отказываемся от контактов с западными парламентариями и в Северной Америке, и в Европе. Не хотят – это их дело. Но мы к этому всегда готовы, я знаю, всегда обсуждаем эти вопросы с руководителями обеих палат, - сказал при этом Путин. - Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества, поддерживает интеграционные процессы на принципах уважения к суверенитету друг друга, к нашей общей истории".Президент напомнил, что завтра в Волгограде состоится Международный форум "Великое наследие – общее будущее". Он организован по инициативе Парламентского собрания Союза России и Белоруссии и приурочен к священной, как отметил Путин, для братских народов дате – 80-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне."Сердечно поздравляю вас с этим наступающим праздником. Мы гордимся подвигом наших отцов, дедов и прадедов и должны быть достойны этого подвига. И так же, как они, должны видеть свой долг в честном служении нашим людям, нашему Отечеству, народу России", - сказал президент России.До этого, 13 марта в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Александром Лукашенко президент России заявил, что акции движения "Бессмертный полк" в 2025 году пройдут во многих российских и белорусских городах. Подробности в публикации "Бессмертный полк" пройдёт во многих российских и белорусских городах - Путин

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новости, россия, европа, владимир путин, бессмертный полк, одкб, снг, шос, дипломатия, публичная дипломатия, великая отечественная война, 9 мая, день победы, союзное государство, белоруссия