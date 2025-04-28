Безусловным приоритетом остаётся обеспечение задач СВО - Путин - 28.04.2025 Украина.ру
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Безусловным приоритетом остаётся обеспечение задач СВО - Путин
Безусловным приоритетом остаётся обеспечение задач СВО - Путин - 28.04.2025 Украина.ру
Безусловным приоритетом остаётся обеспечение задач СВО - Путин
Обеспечение задач специальной военной операции, поддержка оборонной промышленности, Армии и Флота является безусловным приоритетом. Об этом 28 апреля на заседании Совета законодателей России заявил президент Владимир Путин.
2025-04-28T15:32
2025-04-28T15:32
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Глава государства в своём выступлении отметил, что весь парламентский корпус России на всех уровнях достойно отвечает на вызовы времени. Парламентарии многое делают для победы, помогают фронтовикам, ветеранам боевых действий. Многие сами встали в ряды добровольцев, защитников Отечества и этот сильный, мужественный поступок, сказал президент, вызывает особое, искреннее уважение.Он напомнил, что при участии всех парламентских фракций законодательно закреплён особый, абсолютно заслуженный высокий статус участников специальной военной операции. Также расширяются, донастраиваются меры социальной защиты их семей, родных, близких. Путин попросил постоянно вести эту работу совместно с правительством, Минобороны, другими ведомствами и Фондом "Защитники Отечества".Отдельно отметил президент вклад региональных команд, руководителей и законодательных собраний субъектов Федерации – в том числе деятельное участие в отправке гуманитарных грузов – в волонтёрском движении. Также он обратил внимание на товарищескую помощь коллегам-законодателям в исторических регионах Донбасса и Новороссии на пути их интеграции в единое социальное, культурное пространство России, в экономическое пространство.По его мнению, стремиться к этому нужно. Координирующую роль в этом способен сыграть Совет законодателей, а также парламентские ассоциации федеральных округов."Тем более что в органы представительной власти на всех уровнях уже приходят ветераны боевых действий: надёжные, ответственные, принципиальные люди. Они достойно заявляют о себе не словами, а конкретной работой, реальными делами, конкретными инициативами", - заметил российский лидер.Он выразил уверенность в росте количества таких депутатов благодаря федеральной программе "Время героев" и тем кадровым проектам, которые уже стартовали практически во всех регионах Российской Федерации.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Боевое братство с КНДР, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 апреля
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новости, россия, донбасс, новороссия, владимир путин, минобороны рф, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, ветераны, новые регионы
Новости, Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин, Минобороны РФ, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, ветераны, Новые регионы

Безусловным приоритетом остаётся обеспечение задач СВО - Путин

15:32 28.04.2025
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Генпрокуратуры
Президент Владимир Путин принял участие в заседании коллегии Генпрокуратуры - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Обеспечение задач специальной военной операции, поддержка оборонной промышленности, Армии и Флота является безусловным приоритетом. Об этом 28 апреля на заседании Совета законодателей России заявил президент Владимир Путин.
Глава государства в своём выступлении отметил, что весь парламентский корпус России на всех уровнях достойно отвечает на вызовы времени. Парламентарии многое делают для победы, помогают фронтовикам, ветеранам боевых действий. Многие сами встали в ряды добровольцев, защитников Отечества и этот сильный, мужественный поступок, сказал президент, вызывает особое, искреннее уважение.
"Знаю и то, что безусловным приоритетом для вас остаётся обеспечение задач специальной военной операции, поддержка оборонной промышленности, Армии и Флота. Спасибо за такое глубокое понимание своей гражданской и профессиональной ответственности", - сказал президент России.
Он напомнил, что при участии всех парламентских фракций законодательно закреплён особый, абсолютно заслуженный высокий статус участников специальной военной операции. Также расширяются, донастраиваются меры социальной защиты их семей, родных, близких. Путин попросил постоянно вести эту работу совместно с правительством, Минобороны, другими ведомствами и Фондом "Защитники Отечества".
Отдельно отметил президент вклад региональных команд, руководителей и законодательных собраний субъектов Федерации – в том числе деятельное участие в отправке гуманитарных грузов – в волонтёрском движении. Также он обратил внимание на товарищескую помощь коллегам-законодателям в исторических регионах Донбасса и Новороссии на пути их интеграции в единое социальное, культурное пространство России, в экономическое пространство.
"Практически в каждом регионе в дополнение к федеральным вводятся свои программы помощи участникам боевых действий и членам их семей. Уже говорил, что нужно внимательно проанализировать и обобщить такой опыт. Используя лучшие практики, определить единые, базовые, если можно так сказать, исходные стандарты поддержки для всех регионов страны", - сказал Путин.
По его мнению, стремиться к этому нужно. Координирующую роль в этом способен сыграть Совет законодателей, а также парламентские ассоциации федеральных округов.
"Тем более что в органы представительной власти на всех уровнях уже приходят ветераны боевых действий: надёжные, ответственные, принципиальные люди. Они достойно заявляют о себе не словами, а конкретной работой, реальными делами, конкретными инициативами", - заметил российский лидер.
Он выразил уверенность в росте количества таких депутатов благодаря федеральной программе "Время героев" и тем кадровым проектам, которые уже стартовали практически во всех регионах Российской Федерации.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Боевое братство с КНДР, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 28 апреля
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