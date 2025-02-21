Ультиматум Трампа и капитуляция Украины, Зеленскому лучше бежать. Итоги 21 февраля на Украине - 21.02.2025 Украина.ру
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Ультиматум Трампа и капитуляция Украины, Зеленскому лучше бежать. Итоги 21 февраля на Украине
Ультиматум Трампа и капитуляция Украины, Зеленскому лучше бежать. Итоги 21 февраля на Украине - 21.02.2025 Украина.ру
Ультиматум Трампа и капитуляция Украины, Зеленскому лучше бежать. Итоги 21 февраля на Украине
Президент США Дональд Трамп дал ЕС три недели на согласование условий капитуляции Украины. В Белом доме предложили Владимиру Зеленскому уехать во Францию
2025-02-21T18:00
2025-02-21T18:27
эксклюзив
хроники
дональд трамп
владимир зеленский
фридрих мерц
ес
европарламент
нато
россия
сша
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О трёхнедельном сроке, который дал президент США Дональд Трамп Европейскому Союзу написал депутат Европарламента Мика Аалтола в соцсети X."Соединённые Штаты дали нам три недели на согласование условий капитуляции Украины. Если нет, Соединённые Штаты уйдут из Европы", — заявил Аалтола.По его словам, также Трамп уделяет приоритетное внимание проблемам безопасности России."У нас есть три недели, чтобы повзрослеть", — отметил депутат.По мнению политолога Марата Баширова, такая жёсткая позиция США по Европе может быть вызвана участием европейских политиков в расхищении выделявшихся Украине американских линий."Вот ещё вопрос: почему так яростно часть европейцев бросились защищать Зеленского? Ответ: а они тоже участвовали в распиле американских денег при Байдене. Знают, что это вскроется и Зеленский может это подтвердить", — написал Баширов в своём телеграм-канале.Как рассказал в комментарии РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, правительство Трампа скорее всего будет "давить" на Европу для частичного снятия санкций с России, но европейцы будут неуступчивы и будут поддерживать Украину."Скорее всего, американцы будут давить, но европейцы год-два могут быть неуступчивы… Европейцы еще будут по такому эффекту, как сказать, инерции, скорее всего, поддерживать год-два Украину, при этом следить, как будут складываться отношения Трампа и американских элит. Они ждут, что "вашингтонское болото" поглотит Трампа, и он, в итоге, скатится в такую же русофобию, как и при первом своем президентском сроке", — заявил Блохин.При этом он указал, что снятие или ослабление санкций со стороны США не так выгодно для России, поскольку товарооборот между странами крайне невелик, объяснил эксперт."Экономическая взаимозависимость была как раз между Россией и Европой, которую американцы разрушили, а сегодня вот эта евробюрократия, во-первых, ненавидит Трампа, а ещё сильнее ненавидит Россию. И она (евробюрократия — Ред.) сейчас демонстрирует то, что они (европейские власти - Ред.) хотят поддерживать Украину, поэтому, скорее всего, здесь проблема будет как раз уже в отношениях между США и Европой", — добавил Блохин.До этого издание The Financial Times сообщило о том, что в ЕС опасаются снятия санкций США с России."Европейские чиновники признают, что сигналы, поступающие из Вашингтона, в целом непоследовательны. Чиновники (ЕС - Ред.) опасаются, что, если США отменят свои меры..., Россия, вероятно, сможет воспользоваться зияющей дырой в глобальной финансовой стене, ранее возведенной вокруг неё, чтобы вернуться к привычной деятельности во многих областях", — отмечалось в публикации издания.Ну а пока европейские политики продолжают демонстрировать поддержку Украины. Так, Трампа подверг критике кандидат на пост канцлера ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Он заявил, что шокирован словами президента США по поводу конфликта на Украине."Это российский нарратив, это то, как [президент России Владимир] Путин представлял его годами, и я, честно говоря, шокирован тем, что Дональд Трамп сейчас, очевидно, сам принял его", — указал Мерц.Он подчеркнул важность того, чтобы европейцы договорились о совместной стратегии решения этого вопроса "очень и очень быстро".При этом Мерц отдельно подчеркнул, что просить и умолять о месте за столом переговоров – неправильный подход. По его словам, европейцы "должны создать свой собственный вес"."Лучше бы ему во Францию"В окружении Трампа уверены, что Зеленский должен срочно покинуть Украину, сообщило издание New York Post."Лучшим вариантом для (Зеленского. — Ред.) и мира будет его немедленный отъезд во Францию", — заявил изданию источник, близкий к Трампу.По данным NYP, у Зеленского мало сторонников в окружении американского лидера, если они вообще есть.Также один из чиновников Белого дома заявил изданию о неприязни к Зеленскому, указав в качестве причины проводимые под его началом гонения на каноническую Украинскую православную церковь.Российский сенатор Алексей Пушков у себя в телеграм-канале прокомментировал эту публикацию."Зеленскому прямым текстом намекают из США, что ему лучше всего отказаться от власти и "немедленно уехать во Францию". Эту цитату из источника, близкого к Трампу, привела газета " Нью-Йорк пост". Недовольство Зеленским в администрации Трампа нарастает не по дням, а по часам. Сам же Зеленский явно не видит себя в другой роли. Он заявил, что уйдет тогда, когда Украину примут в ЕС и в НАТО. То есть, никогда", — отметил Пушков.Обратили внимание на эту публикацию и на Украине."Последние дни складывается впечатление, что Трамп не столько хочет мира, сколько атакует Зеленского, чтобы убрать его. Похоже, у Трампа поняли, что Зе - будет до конца играть против мира и поняли, что добиться варианта быстрого мира (предварительное соглашение/заморозка/выборы/мир) возможно только убрав вначале Зе. Русские могут пойти на такой компромисс", — отмечалось в записи популярного на Украине телеграм-канала "ЗеРада".Авторы канала расценили политику США как направленную на смещение Зеленского.Об атаке Трампа на Зеленского — в статье Павла Котова "Хитрый план Трампа. Атака на Зеленского может оказаться не тем, чем кажется"
https://ukraina.ru/20250221/1061260823.html
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Егор Леев
Егор Леев
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, фридрих мерц, ес, европарламент, нато, россия, сша, украина
Эксклюзив, Хроники, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, ЕС, Европарламент, НАТО, Россия, США, Украина

Ультиматум Трампа и капитуляция Украины, Зеленскому лучше бежать. Итоги 21 февраля на Украине

18:00 21.02.2025 (обновлено: 18:27 21.02.2025)
 
© Фото : Офіс Президента / TelegramЗеленский и Макрон
Зеленский и Макрон - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
© Фото : Офіс Президента / Telegram
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент США Дональд Трамп дал ЕС три недели на согласование условий капитуляции Украины. В Белом доме предложили Владимиру Зеленскому уехать во Францию
О трёхнедельном сроке, который дал президент США Дональд Трамп Европейскому Союзу написал депутат Европарламента Мика Аалтола в соцсети X.
"Соединённые Штаты дали нам три недели на согласование условий капитуляции Украины. Если нет, Соединённые Штаты уйдут из Европы", — заявил Аалтола.
По его словам, также Трамп уделяет приоритетное внимание проблемам безопасности России.
"У нас есть три недели, чтобы повзрослеть", — отметил депутат.
По мнению политолога Марата Баширова, такая жёсткая позиция США по Европе может быть вызвана участием европейских политиков в расхищении выделявшихся Украине американских линий.
"Вот ещё вопрос: почему так яростно часть европейцев бросились защищать Зеленского? Ответ: а они тоже участвовали в распиле американских денег при Байдене. Знают, что это вскроется и Зеленский может это подтвердить", — написал Баширов в своём телеграм-канале.
Международный форум Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
13:00
Украину лишили оружия, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 февраляНа Украине развернулся спор о том, поставляют ли США по-прежнему оружие. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Как рассказал в комментарии РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, правительство Трампа скорее всего будет "давить" на Европу для частичного снятия санкций с России, но европейцы будут неуступчивы и будут поддерживать Украину.
"Скорее всего, американцы будут давить, но европейцы год-два могут быть неуступчивы… Европейцы еще будут по такому эффекту, как сказать, инерции, скорее всего, поддерживать год-два Украину, при этом следить, как будут складываться отношения Трампа и американских элит. Они ждут, что "вашингтонское болото" поглотит Трампа, и он, в итоге, скатится в такую же русофобию, как и при первом своем президентском сроке", — заявил Блохин.
При этом он указал, что снятие или ослабление санкций со стороны США не так выгодно для России, поскольку товарооборот между странами крайне невелик, объяснил эксперт.
"Экономическая взаимозависимость была как раз между Россией и Европой, которую американцы разрушили, а сегодня вот эта евробюрократия, во-первых, ненавидит Трампа, а ещё сильнее ненавидит Россию. И она (евробюрократия — Ред.) сейчас демонстрирует то, что они (европейские власти - Ред.) хотят поддерживать Украину, поэтому, скорее всего, здесь проблема будет как раз уже в отношениях между США и Европой", — добавил Блохин.
Акция Всемирного конгресса украинцев в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
08:50
Украинская диаспора помайданит, распил под жёлто-синим предлогом, Главное на Украине на утро 21 февраляВ субботу, 22 февраля, члены украинской диаспоры проведут акции в поддержку Украины по всему миру. В США рассказали о том, как на Украине обогащалась предыдущая американская администрация
До этого издание The Financial Times сообщило о том, что в ЕС опасаются снятия санкций США с России.
"Европейские чиновники признают, что сигналы, поступающие из Вашингтона, в целом непоследовательны. Чиновники (ЕС - Ред.) опасаются, что, если США отменят свои меры..., Россия, вероятно, сможет воспользоваться зияющей дырой в глобальной финансовой стене, ранее возведенной вокруг неё, чтобы вернуться к привычной деятельности во многих областях", — отмечалось в публикации издания.
Ну а пока европейские политики продолжают демонстрировать поддержку Украины. Так, Трампа подверг критике кандидат на пост канцлера ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Он заявил, что шокирован словами президента США по поводу конфликта на Украине.
"Это российский нарратив, это то, как [президент России Владимир] Путин представлял его годами, и я, честно говоря, шокирован тем, что Дональд Трамп сейчас, очевидно, сам принял его", — указал Мерц.
Он подчеркнул важность того, чтобы европейцы договорились о совместной стратегии решения этого вопроса "очень и очень быстро".
При этом Мерц отдельно подчеркнул, что просить и умолять о месте за столом переговоров – неправильный подход. По его словам, европейцы "должны создать свой собственный вес".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Вчера, 18:00
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"Лучше бы ему во Францию"
В окружении Трампа уверены, что Зеленский должен срочно покинуть Украину, сообщило издание New York Post.
"Лучшим вариантом для (Зеленского. — Ред.) и мира будет его немедленный отъезд во Францию", — заявил изданию источник, близкий к Трампу.
По данным NYP, у Зеленского мало сторонников в окружении американского лидера, если они вообще есть.
Также один из чиновников Белого дома заявил изданию о неприязни к Зеленскому, указав в качестве причины проводимые под его началом гонения на каноническую Украинскую православную церковь.
Российский сенатор Алексей Пушков у себя в телеграм-канале прокомментировал эту публикацию.
"Зеленскому прямым текстом намекают из США, что ему лучше всего отказаться от власти и "немедленно уехать во Францию". Эту цитату из источника, близкого к Трампу, привела газета " Нью-Йорк пост". Недовольство Зеленским в администрации Трампа нарастает не по дням, а по часам. Сам же Зеленский явно не видит себя в другой роли. Он заявил, что уйдет тогда, когда Украину примут в ЕС и в НАТО. То есть, никогда", — отметил Пушков.
Обратили внимание на эту публикацию и на Украине.
"Последние дни складывается впечатление, что Трамп не столько хочет мира, сколько атакует Зеленского, чтобы убрать его. Похоже, у Трампа поняли, что Зе - будет до конца играть против мира и поняли, что добиться варианта быстрого мира (предварительное соглашение/заморозка/выборы/мир) возможно только убрав вначале Зе. Русские могут пойти на такой компромисс", — отмечалось в записи популярного на Украине телеграм-канала "ЗеРада".
Авторы канала расценили политику США как направленную на смещение Зеленского.
Об атаке Трампа на Зеленского — в статье Павла Котова "Хитрый план Трампа. Атака на Зеленского может оказаться не тем, чем кажется"
 
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