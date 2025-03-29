https://ukraina.ru/20250329/1062136957.html

Зеленский согласился на выборы. Что будет дальше

Зеленский согласился на выборы. Что будет дальше - 29.03.2025 Украина.ру

Зеленский согласился на выборы. Что будет дальше

Спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф на прошлой неделе дал самому "любимому" журналисту Зеленского Такеру Карлсону очень примечательное интервью. Там много ярких моментов.

2025-03-29T09:36

2025-03-29T09:36

2025-03-29T09:36

выборы

украина

кремль

вашингтон

владимир зеленский

дональд трамп

стив уиткофф

мнения

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Среди которых и история о том, как Владимир Владимирович молился за здоровье Трампа после покушения на него, и история о передаче Трампу подарка-портрета от Путина, а Донни этим был весьма тронут. Моменты эти в первую очередь интересны тем, что приоткрывают ментальный уровень взаимодействия трампистов с Кремлем, где, судя по интервью, все развивается очень хорошо.Среди прочего в интервью был один очень примечательный момент. Уиткофф заявил о том, что Зеленский согласился на проведение президентских выборов, а это уже очень сильно меняет на украинском треке буквально всё. Дословно Уиткофф, отвечая на уточняющий вопрос Такера, сказал следующее: "Да, будут. Они согласились на это. На Украине будут выборы".Для начала надо разобрать фигурантов разговора. Уиткофф – это не просто соратник, а ближайший соратник и друг Трампа. То есть это ближайший круг всей трампистской команды (что бы и кто бы себе чего не вообразил после скандала с пресловутым чатом в мессенджере Сигнал). А Карлсон – это главный придворный журналист Трампа и лицо, максимально доверенное для передачи самой конфиденциальной информации. Поэтому, когда Уиткофф и Карлсон публично что-то обсуждают, то они, в первую очередь, продвигают идеи самого Трампа, так сказать, в массы. И это без сомнения. Но при этом они не будут друг другу нести какую-то ахинею, просто их высокий статус в новой вашингтонской администрации не позволяет этого делать. И если Уиткофф говорит, что "они согласились" на проведение выборов, то так оно и есть, тем более это подтверждается инсайдами и с украинской стороны.Теперь, собственно, само значение фразы – "они согласились на это", и "на Украине будут выборы". Ранее Зеленский и его представители неоднократно заявляли, что выборы на Украине могут быть только после отмены военного положения, а последнее - когда завершится война, а когда та война завершится, а Бог его знает, ну и дальше, в общем, понятен ход их мысли. То есть сначала окончание войны и только потом выборы. Соответственно, если Уиткофф утверждает, что "они согласились", то согласиться Зеленский мог только на то, что для него изначально было неприемлемо. А неприемлема для Зеленского, и он об этом не раз говорил, следующая формула: заморозка - выборы - мирное соглашение.Следующий ключевой вопрос: а зачем вообще поднимается тема выборов? Здесь нужно вспомнить свежее и очередное по факту заявление нашего президента, что Зеленский недоговороспособен и нелегитимен, а значит "и все там", и с ними к миру прийти не получится. Вероятно, наше политическое руководство убеждено, что с Зеленским вообще ни о чем договориться не удастся, и его надо менять. Об этом мы говорим прямым текстом, и весьма давно.А что трамписты? Для них украинская война — это один из вопросов, который надо закрывать. И это ключевое их целеполагание в данный момент. При этом на переговорном треке у команды Трампа как минимум на эмоциональном уровне куда лучше обстоят дела с нами. Это же рассказывает сам Уиткофф, подсвечивая истории с молитвами нашего президента за здоровье Трампа. По сути, опубличивание этой доверительной информации дает понять, что наша позиция по замене Зеленским Вашингтоном точно услышана. Тем более Трамп терпеть не может украинского попрошайку, и давно рекомендуют ему написать заявление "по собственному". Ну, уж, а если нет, то отправить на выборы и торжественно утопить его на них.Поэтому, когда представители США уже публично "передают привет" Киеву – "проводите выборы", Это точно не предложение в духе "будем работать с тем кто победит", где Зеленского можно ещё раз переизбирать, а потом с ним же продолжить работать по мирному треку. Требование провести выборы здесь и сейчас — это, по факту, уже публичное и прямое предложение Зеленскому уйти. И здесь нет никаких вариантов.Ну, а дальше может быть вот что. Если в Офисе объявляют о проведении выборов в текущем году, то с вероятностью 99% Зеленский на них вообще не идёт. 1% оставляем на экстравагантность "квартального наполеона", который даже на смертном одре возжелает разыграть перфоманс. Но, все же, если Киев соглашается на выборы до формального окончания войны, это уже предполагает обреченное согласие на демонтаж нынешней модели игры. Ну, а, чтобы Зеленскому было "легче" собраться с мыслями и отказаться от идеи баллотироваться, у Белого дома есть восхитительная "дубина" персональных санкций и уголовного преследования на всё офисное окружение просроченного. И конечно же персонально для него.Как итог, скажу, что Зеленский в данной ситуации может уже только оттягивать дату выборов или отказываться от них вообще. И то, настолько насколько хватит терпения у команды Трампа и лично Донни.Но, в любом случае, уже данное Зеленским согласие на выборы — это согласие на отречение от власти и вопрос тут уже только про гарантии собственной безопасности и сохранения накопленного. Для себя и своего ближнего круга. Ну и, конечно же, судьба Украины и украинцев тут совершенно не причём, и мало волнует как "квартальных" так и трампистов. Осталось еще только подписать ресурсную сделку сдав ошметки этой недостраны с потрохами. Собственно, за что боролись, на то и напоролись.О других особенностях ситуации на Украине - в интервью Андрея Суздальцева "В Киеве и Вашингтоне наивно думают, что флаги США спасут порты Украины от ракет России"

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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выборы, украина, кремль, вашингтон, владимир зеленский, дональд трамп, стив уиткофф, мнения