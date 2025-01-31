"Все идет очень хорошо": Трамп о контактах с главами РФ и КНР
© AP / Julia Demaree Nikhinson
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп во время беседы с пресс-пулом Белого дома отказался раскрыть детали своих контактов с лидерами России и Китая
Репортеры спросили главу государства, когда он в последний раз говорил с президентом РФ Владимиром Путиным и получил ли ответ от председателя КНР Си Цзиньпина на просьбу помочь в завершении конфликта на Украине.
"Я не буду комментировать ни один из этих вопросов, но у нас все идет очень хорошо в отношении обоих", - ответил Трамп.
Подробнее о предстоящем разговоре российского и американского лидеров - в материале Мир через силу или что-то другое? О сроках и результатах первого разговора Путина и Трампа – Гасанов на сайте Украина.ру.