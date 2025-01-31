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"Все идет очень хорошо": Трамп о контактах с главами РФ и КНР

"Все идет очень хорошо": Трамп о контактах с главами РФ и КНР - 31.01.2025 Украина.ру

"Все идет очень хорошо": Трамп о контактах с главами РФ и КНР

Президент США Дональд Трамп во время беседы с пресс-пулом Белого дома отказался раскрыть детали своих контактов с лидерами России и Китая

2025-01-31T07:31

2025-01-31T07:31

2025-01-31T07:26

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сша

дональд трамп

владимир путин

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Репортеры спросили главу государства, когда он в последний раз говорил с президентом РФ Владимиром Путиным и получил ли ответ от председателя КНР Си Цзиньпина на просьбу помочь в завершении конфликта на Украине.Подробнее о предстоящем разговоре российского и американского лидеров - в материале Мир через силу или что-то другое? О сроках и результатах первого разговора Путина и Трампа – Гасанов на сайте Украина.ру.

россия

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, китай, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин