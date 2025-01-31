"Все идет очень хорошо": Трамп о контактах с главами РФ и КНР - 31.01.2025 Украина.ру
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"Все идет очень хорошо": Трамп о контактах с главами РФ и КНР
"Все идет очень хорошо": Трамп о контактах с главами РФ и КНР - 31.01.2025 Украина.ру
"Все идет очень хорошо": Трамп о контактах с главами РФ и КНР
Президент США Дональд Трамп во время беседы с пресс-пулом Белого дома отказался раскрыть детали своих контактов с лидерами России и Китая
2025-01-31T07:31
2025-01-31T07:26
новости
россия
китай
сша
дональд трамп
владимир путин
си цзиньпин
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Репортеры спросили главу государства, когда он в последний раз говорил с президентом РФ Владимиром Путиным и получил ли ответ от председателя КНР Си Цзиньпина на просьбу помочь в завершении конфликта на Украине.Подробнее о предстоящем разговоре российского и американского лидеров - в материале Мир через силу или что-то другое? О сроках и результатах первого разговора Путина и Трампа – Гасанов на сайте Украина.ру.
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новости, россия, китай, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин
Новости, Россия, Китай, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин

"Все идет очень хорошо": Трамп о контактах с главами РФ и КНР

07:31 31.01.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Президент США Дональд Трамп во время беседы с пресс-пулом Белого дома отказался раскрыть детали своих контактов с лидерами России и Китая
Репортеры спросили главу государства, когда он в последний раз говорил с президентом РФ Владимиром Путиным и получил ли ответ от председателя КНР Си Цзиньпина на просьбу помочь в завершении конфликта на Украине.
"Я не буду комментировать ни один из этих вопросов, но у нас все идет очень хорошо в отношении обоих", - ответил Трамп.
Подробнее о предстоящем разговоре российского и американского лидеров - в материале Мир через силу или что-то другое? О сроках и результатах первого разговора Путина и Трампа – Гасанов на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКитайСШАДональд ТрампВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
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