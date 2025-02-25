https://ukraina.ru/20250225/1061353814.html

Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой

Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой - 25.02.2025 Украина.ру

Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-02-25T18:01

2025-02-25T18:01

2025-02-25T18:01

эксклюзив

сумская область

курская область

россия

вооруженные силы украины

спецоперация

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Сейчас в СМИ муссируются сообщения, что ВСУ готовятся к отступлению из Курской области. Якобы это связано с тем, что киевский режим столкнулся с большими проблемами в логистике, поскольку российские войска полностью простреливают его основную логистическую артерию "Сумы-Курск". Со своей стороны хотелось бы отметить следующее.Поскольку эту трассу наши войска физически не контролируют, нам все равно каким-то образом придется ее перерезать. С юга через Махновку нам к ней пробиться не удалось, а сейчас есть шанс пробиться к ней от Свердликово или через Сумскую область. Проблема в том, что эти наши шаги были очевидны для противника еще с августа. ВСУ предпримут меры, чтобы помешать нам этот замысел осуществить.Да, сейчас наши войска действительно занимают некоторые позиции на территории Сумской области. Но нужно понимать, что там у ВСУ во втором эшелоне есть какие-то резервы, а также укрепления вдоль границы, которые они готовили достаточно долго. Нашей полноценной войсковой операции там ждать не приходится, поскольку выхода на оперативный простор не будет и мы ввяжемся во встречные бои.Я когда-то говорил, что у нас в Сумской области могла получиться красивая операция, если бы мы навязали киевскому режиму изматывающие бои Шостку, которая очень важна для него в военно-экономическом отношении. Если бы мы нанесли два удара (на Новгород-Северский с севера и через Путивль с юга), мы бы поставили Шостке два шаха. Она бы оказалась в полуокружении. Тем более, у врага там и сил столько нет.А наступать на юге Сумской области, где у Украины много сил и техники, мне кажется сомнительно.Поэтому мы продолжим расшатывать этот плацдарм ВСУ с разных сторон непосредственно в Курской области (Свердликово, Малая Локня, Мартыновка, Черкасское Поречное, Гуево).Повторюсь, в разное время будут наши атаки с разных сторон, и с каждым разом эти атаки будут приносить ВСУ новые проблемы. Когда ты отбиваешься с разных сторон и твои позиции с разных сторон простреливаются, твой ближний тыл рано или поздно рискует оказаться на передовой.Что касается будущего нашей курской группировки после освобождения оккупированных территорий, то есть такое определение "молот и наковальня". "Наковальня" - это участок, где наносятся отвлекающие удары. "Молот" - это направление главного удара. В этом отношении Сумская область будет наковальней. Там не планируется глубоких прорывов. Это будет территория для перемалывания украинских сил.

https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html

https://ukraina.ru/20250224/1061324614.html

сумская область

курская область

россия

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2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, сумская область, курская область, россия, вооруженные силы украины, спецоперация