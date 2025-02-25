Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой - 25.02.2025 Украина.ру
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Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой
Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой - 25.02.2025 Украина.ру
Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-02-25T18:01
2025-02-25T18:01
эксклюзив
сумская область
курская область
россия
вооруженные силы украины
спецоперация
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Сейчас в СМИ муссируются сообщения, что ВСУ готовятся к отступлению из Курской области. Якобы это связано с тем, что киевский режим столкнулся с большими проблемами в логистике, поскольку российские войска полностью простреливают его основную логистическую артерию "Сумы-Курск". Со своей стороны хотелось бы отметить следующее.Поскольку эту трассу наши войска физически не контролируют, нам все равно каким-то образом придется ее перерезать. С юга через Махновку нам к ней пробиться не удалось, а сейчас есть шанс пробиться к ней от Свердликово или через Сумскую область. Проблема в том, что эти наши шаги были очевидны для противника еще с августа. ВСУ предпримут меры, чтобы помешать нам этот замысел осуществить.Да, сейчас наши войска действительно занимают некоторые позиции на территории Сумской области. Но нужно понимать, что там у ВСУ во втором эшелоне есть какие-то резервы, а также укрепления вдоль границы, которые они готовили достаточно долго. Нашей полноценной войсковой операции там ждать не приходится, поскольку выхода на оперативный простор не будет и мы ввяжемся во встречные бои.Я когда-то говорил, что у нас в Сумской области могла получиться красивая операция, если бы мы навязали киевскому режиму изматывающие бои Шостку, которая очень важна для него в военно-экономическом отношении. Если бы мы нанесли два удара (на Новгород-Северский с севера и через Путивль с юга), мы бы поставили Шостке два шаха. Она бы оказалась в полуокружении. Тем более, у врага там и сил столько нет.А наступать на юге Сумской области, где у Украины много сил и техники, мне кажется сомнительно.Поэтому мы продолжим расшатывать этот плацдарм ВСУ с разных сторон непосредственно в Курской области (Свердликово, Малая Локня, Мартыновка, Черкасское Поречное, Гуево).Повторюсь, в разное время будут наши атаки с разных сторон, и с каждым разом эти атаки будут приносить ВСУ новые проблемы. Когда ты отбиваешься с разных сторон и твои позиции с разных сторон простреливаются, твой ближний тыл рано или поздно рискует оказаться на передовой.Что касается будущего нашей курской группировки после освобождения оккупированных территорий, то есть такое определение "молот и наковальня". "Наковальня" - это участок, где наносятся отвлекающие удары. "Молот" - это направление главного удара. В этом отношении Сумская область будет наковальней. Там не планируется глубоких прорывов. Это будет территория для перемалывания украинских сил.
https://ukraina.ru/20240614/1055660412.html
https://ukraina.ru/20250224/1061324614.html
сумская область
курская область
россия
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сумская область, курская область, россия, вооруженные силы украины, спецоперация
Эксклюзив, Сумская область, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Спецоперация

Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой

18:01 25.02.2025
 
© Украина.ру / serafima091999Михаил Поликарпов: СВО
Михаил Поликарпов: СВО - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© Украина.ру / serafima091999
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
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Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный историк и писатель Михаил Поликарпов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Сейчас в СМИ муссируются сообщения, что ВСУ готовятся к отступлению из Курской области. Якобы это связано с тем, что киевский режим столкнулся с большими проблемами в логистике, поскольку российские войска полностью простреливают его основную логистическую артерию "Сумы-Курск". Со своей стороны хотелось бы отметить следующее.
Михаил Поликарпов интервью
14 июня 2024, 21:09
Михаил Поликарпов: Кто он?Военный историк и писатель
Поскольку эту трассу наши войска физически не контролируют, нам все равно каким-то образом придется ее перерезать. С юга через Махновку нам к ней пробиться не удалось, а сейчас есть шанс пробиться к ней от Свердликово или через Сумскую область. Проблема в том, что эти наши шаги были очевидны для противника еще с августа. ВСУ предпримут меры, чтобы помешать нам этот замысел осуществить.
Да, сейчас наши войска действительно занимают некоторые позиции на территории Сумской области. Но нужно понимать, что там у ВСУ во втором эшелоне есть какие-то резервы, а также укрепления вдоль границы, которые они готовили достаточно долго. Нашей полноценной войсковой операции там ждать не приходится, поскольку выхода на оперативный простор не будет и мы ввяжемся во встречные бои.
Я когда-то говорил, что у нас в Сумской области могла получиться красивая операция, если бы мы навязали киевскому режиму изматывающие бои Шостку, которая очень важна для него в военно-экономическом отношении. Если бы мы нанесли два удара (на Новгород-Северский с севера и через Путивль с юга), мы бы поставили Шостке два шаха. Она бы оказалась в полуокружении. Тем более, у врага там и сил столько нет.
А наступать на юге Сумской области, где у Украины много сил и техники, мне кажется сомнительно.
Поэтому мы продолжим расшатывать этот плацдарм ВСУ с разных сторон непосредственно в Курской области (Свердликово, Малая Локня, Мартыновка, Черкасское Поречное, Гуево).
Повторюсь, в разное время будут наши атаки с разных сторон, и с каждым разом эти атаки будут приносить ВСУ новые проблемы. Когда ты отбиваешься с разных сторон и твои позиции с разных сторон простреливаются, твой ближний тыл рано или поздно рискует оказаться на передовой.
Что касается будущего нашей курской группировки после освобождения оккупированных территорий, то есть такое определение "молот и наковальня". "Наковальня" - это участок, где наносятся отвлекающие удары. "Молот" - это направление главного удара. В этом отношении Сумская область будет наковальней. Там не планируется глубоких прорывов. Это будет территория для перемалывания украинских сил.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Владимир Евсеев (СВО) - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Вчера, 17:14
Военный эксперт Владимир Евсеев: Россия занимает высоты под Сумами, чтобы ВСУ не вырвались из-под КурскаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
ЭксклюзивСумская областьКурская областьРоссияВооруженные силы УкраиныСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
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18:01Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой
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