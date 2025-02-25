https://ukraina.ru/20250225/1061355559.html

Алексей Зубец: Россия предоставила Трампу шанс, который упустил слишком расчетливый Китай

Алексей Зубец: Россия предоставила Трампу шанс, который упустил слишком расчетливый Китай - 25.02.2025 Украина.ру

Алексей Зубец: Россия предоставила Трампу шанс, который упустил слишком расчетливый Китай

Задача минимум для Трампа уйти от зависимости от поставок редкоземельных металлов из Китая. А максимум это создание сети, которая станет, если не монополистом, то серьезным игроком на этом рынке.

2025-02-25T19:18

2025-02-25T19:18

2025-02-25T19:18

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.Россия готова предложить США возможность совместной работы в области добычи редкоземельных металлов. Кроме того, российская сторона может поставлять 2 млн тонн алюминия на рынок в США и запустить совместные проекты по добыче алюминия в Красноярском крае. Об заявил российский президент Владимир Путин.- Алексей Николаевич, какие выгоды получат обе стороны при реализации этих проектов?- Россия находится на втором месте в мире по запасам этого сырья после Китая, если учитывать недоразведанные и неэксплуатируемые запасы. Это неудивительно, у нас огромная страна и если покопаться, можно найти все, что угодно. Есть богатые месторождения в Мурманской области, Якутии, на Дальнем Востоке.Надо понимать, что США не нужно столько редкоземельных металлов, сколько Трамп собирается прибрать к рукам. Трамп хочет зарабатывать будучи посредником для торговой сети, которая покрывает весь мир. В том числе это касается и месторождений на Украине, добытое там будут перепродавать трейдерам на внешний рынок.Ранее российская компания "Алроса" торговала алмазами в мире через компанию "Де Бирс". Это позволяло контролировать рынок и цены на нем. Похожую сеть собирается создать Трамп. России сделали предложение войти в эту сеть, и она его приняла.В связи с этим понятен и интерес Штатов к Гренландии, которая обладает большими запасами редкоземельных металлов.Задача минимум для Трампа уйти от зависимости от поставок редкоземельных металлов из Китая. А максимум это создание сети, которая станет, если не монополистом, то серьезным игроком на этом рынке.- В начале февраля появилась информация о том, что американские тарифы на канадские сталь и алюминий могут составить не 25%, а 50%. Как на фоне этих планов США выглядит российское предложение производить алюминий в Красноярском крае?- Проблема в том, что производство алюминия очень энергоемкое. В Канаде есть свои бокситы и большое количество дешевой энергии, в том числе ГЭС, поэтому есть канадский дешевый алюминий. Раньше в США была своя алюминиевая промышленность, но она сошла на нет, так как не выдержала конкуренции с поставщиками из других стран.В России мало бокситов, ей само приходится закупать это сырье. Но в России много дешевой энергии и совместные проекты по производству алюминия для американского рынка могли бы быть интересны для США благодаря наличию энергетических возможностей. Сама алюминиевая руда не играет здесь большой роли.- История с украинскими редкоземельными металлами будет иметь продолжение в виде предметного соглашения между Киевом и Вашингтоном?- Зеленского сломают, он приедет и подпишет. Произойдет обмен подписания этого соглашения на визит в США и возможность поговорить с Трампом. Будет ли оно иметь продолжение? Да, но не в области редкоземельных металлов, которых на Украине мало. Основные ресурсы Украины — это железная руда, титан и черноземы, энергетика и инфраструктура, порты и железные дороги.Речь пойдет о том, чтобы зарабатывать не столько на редкоземельных металлах, сколько на ресурсах, которые к металлам отношения не имеют. На самом деле, Зеленский сам виноват, что произошло это недоразумение. Он говорил, что на Украине полно редкоземельных металлов. Трамп сказал, здорово, давайте, все, что у вас есть. А потом выяснилось, что Зеленский блефовал, а залежи редкоземельных металлов уже на территории России. И Путин говорил Трампу, что и их Россия и США могут разрабатывать вместе. Если хочешь, бери лопату, копай.Я думаю, что снова заработает и украинская газотранспортная система, и газ снова пойдет в Европу из России, но труба будет принадлежать американцам. Та же самая история с "Северным потоком". Вполне возможно, что американцы получат "Северный поток" и будут торговать российским газом в Европе.- Мы много потеряем при таком раскладе?- Возможность торговать с Европой и продавать туда свой газ для нас значить больше, чем проценты, которые мы потеряем на этих торговых операциях.- Американо-российское сближение и совместные инвестиционные проекты, не вызовут ли беспокойство в Пекине?- Китайцы сами виноваты. Яркий пример — это газопровод "Сила Сибири-2". Китайцы заявили, что хотят иметь сниженные цены, почти равные внутренним российским. То есть Россия должна была отдавать газ Китаю на сверхпривилегированных условиях. Китайцы подумали, что находятся в уникальной позиции и могут требовать от России любые уступки.Но оказалось, что это не так. Если бы китайцы пошли навстречу России с такими же предложениями два года назад, то российская сторона приняла бы китайских инвесторов с распростёртыми объятиями.Но китайцы пытались поиграть в стратегию "надо сидеть на берегу и дожидаться, пока мимо тебя проплывет труп твоего врага". Они ждали, что Россия согласится и сдастся, но получилось, что они упустили прекрасную возможность зайти в качестве инвестора на российские месторождения. Впрочем, не исключено, что это будут совместные проекты, если состоится тройственный альянс Трамп-Путин-Си. Но пока что китайцы свой шанс упустили.Подробнее о политике Трампа Алексей Фененко: Трамп хочет затянуть Британию и Францию в конфликт на Украине и тихо отойти в сторонку

https://ukraina.ru/20201203/1029840730.html

https://ukraina.ru/20250225/1061351484.html

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интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, алексей зубец, украина.ру, северный поток