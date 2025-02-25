https://ukraina.ru/20250225/1061348850.html

Рада за Зеленского, Кабмин считает расходы, ВСУ несут потери. Итоги 25 февраля на Украине

Рада за Зеленского, Кабмин считает расходы, ВСУ несут потери. Итоги 25 февраля на Украине - 25.02.2025 Украина.ру

Рада за Зеленского, Кабмин считает расходы, ВСУ несут потери. Итоги 25 февраля на Украине

Парламент Украины заявил о законности Зеленского на посту президента. Правительство Украины подсчитывает средства на восстановление. ВСУ несут ощутимые потери в зонах СВО и КТО.

2025-02-25T18:21

2025-02-25T18:21

2025-02-25T18:22

эксклюзив

украина

киев

россия

владимир зеленский

ярослав железняк

владимир путин

верховная рада

вооруженные силы украины

кабмин

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Повторное голосование Верховной Рады Украины за постановление о признании Владимира Зеленского законным президентом до избрания нового президента завершилось 25 февраля с очень хорошим для него результатом. Документ поддержало большинство нардепов – 268 из 280.Событие дня возможно было бы считать триумфом, если бы не предыдущее голосование. Оно состоялось 24 февраля в присутствии высокопоставленных гостей из ЕС и западных государств, прибывших в Киев отметить трёхлетие со дня начала СВО. Первое голосование выявило 218 голосов за постановление №13041, и недоброжелатели Зеленского представили это его персональным унижением.В принятом документе ВРУ возложила ответственность за невозможность провести выборы персонально на Владимира Путина. Российский лидер никак не отреагировал на это. Выборы в России во время СВО проводились на разных уровнях.ВРУ также заявила в принятом документе, что Зеленский является избранным президентом и должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины. Ранее украинские парламентарии решили, что выборы проводить не следует под предлогом военного положения во время СВО.Таким образом был дан ответ Москве, которая считает, что Зеленский нелегитимен. По мнению российской стороны, украинская конституция не позволяет манипулировать президентскими полномочиями под предлогом военного положения. Киев сам себе запретил проводить выборы и вести прямые переговоры с Москвой о мирном завершении вооружённого конфликта."Верховная Рада Украины прогнулась и со второй попытки проголосовала "как надо" за продление полномочий Зеленского. Президентские выборы тоже решили проводить после завершения конфликта. Для нас в этом нет ничего плохого. Киевский режим сам продолжает уничтожать украинскую государственность. Принимаемые решения приведут к новым неотвратимым потерям для украинской армии и экономики. А жители страны по-прежнему в заложниках и отдают свои жизни за чужие интересы. Причем об этом весь мир говорит открытым текстом. Европа этим даже немного хвастает", - констатировал военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный.СВО имеет предысторию. Не только президент России, но и глава МИД РФ, и другие официальные лица периодически напоминают об этом в контексте перспектив выхода на переговорный процесс с участием Киева.Зеленский после голосования ВРУ по факту не стал той персоной, которую Москва воспринимает как легитимного представителя нынешнего руководства Украины. Соответственною, обсуждать с ним что-либо не имеет смысла. Зеленский может обещать что угодно и подписывать любые документы, которые Кремль считает юридически ничтожными.США также сомневаются в правовом статусе Зеленского. Дональд Трамп публично назвал украинского политика в президентском кресле "диктатором", а Илон Маск усомнился в демократичности Украины без выборов. Белый дом и приближённые к нему открыто сомневаются не только в социологии во время СВО, но и в шансах Зеленского на возможных президентских выборах.Западная пресса много писала о том, что Вашингтон желает видеть президентские выборы на Украине. Назывались даже примерные сроки – второе полугодие 2025 года. Пётр Порошенко* заявлял, что 26 октября на Украине пройдут выборы президента. Политолог Грег Вайнер в интервью изданию Украина.ру высказал мнение о том, что украинский политик (находящийся под санкциями СНБО Украины) взял эту дату не с потолка, и вопрос в том, как и в каких условиях эти выборы будут проводиться.Евросоюз демонстративно поддерживает нынешнее руководство Украины в пику США. Во время киевских мероприятий 24 февраля премьер-министра Испании и руководители Прибалтики пообещали Киеву финансовую и военную помощь для продолжения СВО. В тот же день на генассамблее ООН они поддержали резолюцию по конфликту на Украине, отвергнув выработанный Вашингтоном документ.Президент США уверен, что конфликт на Украине закончится в ближайшие недели. При этом глава Госдепа Марко Рубио 25 февраля в интервью порталу Breitbart News сделал ровно противоположное заявление, фактически растянув эти сроки до бесконечности.Рубио заявил, что попытки использовать ООН для "враждебных" действий в отношении России мешают урегулированию украинского конфликта. По его словам, Вашингтон только начал переговорный процесс, не зная, сколько времени на это уйдет и каким будет финал."Возможно, этот процесс не увенчается успехом, но почему вообще кто-то должен критиковать президента Трампа за желание закончить войну, которая стоила миллиардов долларов, сотен тысяч жизней и вызвала колоссальные человеческие страдания?" - заявил госсекретарь США.Примерно в то же самое время Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что боевые действия на Украине могут завершиться в течение ближайших недель."Думаю, война может скоро закончиться. В течение недель, я думаю. Вы так не думаете?" - сказал Трамп, обратившись к Макрону, который утвердительно кивнул в ответ.Президент США также подчеркнул, что продолжение украинского конфликта может привести к "третьей мировой войне". Трамп снова повторил сумму вложений США при Байдене в поддержку киевского режима - $350 млрд. Эту цифру нынешний хозяин Белого дома повторяет едва ли не ежедневно по разным поводам и без.До инаугурации 20 января Трамп заявлял, что уладит украинскую проблему за сутки. Вскоре после инаугурации президент США проявил себя хозяином своего слова, отведя себе на прекращение СВО уже сотню суток.Зеленский категорически отрицает $350 млрд украинской задолженности пред США. Однако правительство Украины уже подсчитывает, сколько должны будут выплатить украинцы по долгам, набранным руководством постсоветской республики.Положение Киева осложнено несговорчивостью Евросоюза, который отказывается открыто и бесповоротно украсть "замороженные" российские активы на своей территории. Брюссель согласен лишь присвоить доходы с этих активов, кредитуя ими руководство Украины и закупая на эти средства военную помощь для ВСУ.По информации издания Politico, Франция, Германия, Италия, Испания и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили против передачи замороженных российских активов нынешнему руководству Украины. Речь о сумме, сопоставимой с той, которой оперирует Трамп – около 300 млрд евро.Западные лидеры опасаются, что конфискация этих средств отпугнет от ЕС иностранных инвесторов. Кроме того, открытая кража, как это ранее охарактеризовал глава МИ РФ Сергей Лавров, не позволит Евросоюзу использовать российские активы как козырь в рамках переговоров по украинской проблеме. Также издание напомнило, что конфискация ударит по и без того не самому привлекательному инвестиционному климату ЕС.Тем временем выяснилось, что и Словакия намерена взыскать с Украины потраченные на неё €3,5 млрд. Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко со ссылкой на опыт США.Кабмин Украины в лице премьер-министра Дениса Шмыгаля заявил 25 февраля, что на восстановление страны потребуется $524 млрд. При этом чиновник сослался на новый отчет Всемирного банка."Новые данные превышают предварительную оценку в 38 млрд долларов. Такие огромные цифры означают, что восстановление должно стать проектом глобального масштаба. Государство уже определило основные принципы восстановления", - сообщил Шмыгаль.По его словам, восстановление должно происходить уже сейчас. Шмыгаль сообщил, что уже готовы 348 приоритетных проектов на общую сумму $17 млрд. Из них на 127 проектов уже частично или полностью финансируются семью миллиардами.Москва не сомневается в росте расходов украинских коррупционеров по мере пути в светлое будущее. На эту тему высказалась 25 февраля официальный представитель МИД Мария Захарова."Столько же, сколько уже должны - удачное совпадение. Перекредитовывают наворованное?" - написала Захарова в своём телеграм-канале.О разворовывании денег во время СВО говорят и украинские пленные. Минобороны РФ опубликовало 25 февраля видеозапись, на которой сдавшийся в плен российским войскам военнослужащий ВСУ Владимир Рукан рассказал о том, насколько сильно на Украине устали от войны, а также обвинил власти в отмывании денег."Воевать я не хотел, с моего подразделения, которое заходило на позиции, осталось всего десять процентов человек. На войне идёт простое отмывание денег. Все денежные средства, поступающие Украине, а это миллиарды долларов, уходят в неизвестном направлении. На войне гибнут простые люди и работяги, а олигархи живут на ворованные деньги. Ни одного богатого человека на войне нет. Все, кто при деньгах, они давно уже живут в Европе",- сказал украинский военнослужащий.Нацполиция и ВСУ, Госпогранслужба Украины и другие ведомства тем временем усердно выполняют планы по "бусификации". Насильственно мобилизованные после недельных курсов отправляются в зону СВО, где массово погибают.Такое положение дел стимулирует коррупционные схемы, позволяющие оформить уклонистов инвалидами или кем угодно, если это предоставляет хотя бы отсрочку от мобилизации. По той же причине украинцы идут на отчаянные попытки бегства с Украины в любом направлении и за немалые по украинским меркам деньги.Пограничная полиция Румынии сообщила, что с 2022 года более 21 тысячи украинцев призывного возраста нелегально проникли на её территорию. Из них 28 погибли: 16 тел были обнаружены на румынской стороне реки Тиса и ещё 12 в горах Марамуреш. Более 250 украинцев было спасено в ходе поисково-спасательных операций."В 2024 году зафиксировано 6298 случаев нелегального пересечения государственной границы Румынии, в которых участвовали около 13 тысяч граждан Украины. Согласно статистике, в 2024 году пограничники задержали 13 тысяч граждан Украины, что в три раза больше, чем в 2023 году, когда их было 3868", - сообщили румынские пограничники.Потери ВСУ в Курской области Российской Федерации продолжают расти ежесуточно. Об этом напомнило в очередной сводке от 25 февраля Минобороны России."За сутки потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, уничтожены два танка, бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, восемь артиллерийских орудий и миномет, а также пять пунктов управления БпЛА и три склада боеприпасов", - сказано в официальном сообщении.Подразделениями российской войсковой группировки "Север" в ходе наступательных действий было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ. события происходили в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Гуево, Казачья Локня, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина и Суджа.Ударами российской артиллерии и авиации были поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Косица, Лебедевка, Локня, Малая Локня, Мартыновка, Николаевка, Олешня, Старая Сорочина, Черкасское Поречное, Черкасская Конопелька, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Новенькое, Журавка и Юнаковка Сумской области.По уточнённым данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63325 военнослужащих, 381 танк, 288 боевых машин пехоты, 241 бронетранспортер, 2042 боевые бронированные машины, 2185 автомобилей, 477 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США.Также среди украинских потерь значатся 23 пусковые установки зенитных ракетных комплексов, зенитная самоходная установка, 10 транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, восемь РЛС ПВО, 50 единиц инженерной и другой техники.Потери ВСУ в зоне СВО также были значительными. Наибольшие из них пришлись на зону ответственности подразделений российской войсковой группировки "Центр". Они нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зверево, Сергеевка, Удачное, Шевченко, Андреевка и Успеновка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 305 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, автомобиль и три артиллерийских орудия", - сказано в сводке.Несмотря на потери, украинская армия сохраняет боеспособность. Евросоюз и сбежавшая из него Британия заверяют Киев в готовности продолжать всестороннюю помощь в войне с Россией. Вашингтон при новой администрации не столь воинственен, что многим по нраву, и не только в Москве.* внесён в российский перечень террористов и экстремистовАктуальный комментарий на эту тему: Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой

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