https://ukraina.ru/20250225/1061346907.html

Последний Герой. Как бы нам всем потом не обмишуриться…

Последний Герой. Как бы нам всем потом не обмишуриться… - 25.02.2025 Украина.ру

Последний Герой. Как бы нам всем потом не обмишуриться…

Украина.ру не может не написать об этом человеке, потому что не имеет права не писать. Просто по-человечески не имеет. Хотя бы потому, что в Украине опять война, а Россия освобождает ее от новоявленного нацизма, который смертельно коверкает жизнь. Всем!

2025-02-25T16:11

2025-02-25T16:11

2025-02-25T16:11

великая отечественная война

ветераны вов

москва

ссср

германия

день защитника отечества

день победы

сергей собянин

владимир путин

украина

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А этот человек коричневую чуму уже раз побеждал. И Украина ему обязана. Нравственно, возвышенно-духовно, да вообще – как угодно. Украина должна была бы гордится им, если бы стараниями ее никчемных и продажных властей вкрай не оскотинилась за последние годы…Мэр Москвы Сергей Собянин накануне 3-й годовщины начала спецвоенной операции (СВО) и к Дню защитника Отечества вручил ему – 102-летнему фронтовику, Герою Советского Союза Борису Васильевичу Кравцову – нагрудный знак, грамоту и удостоверение Почетного гражданина города Москвы.И написал: "Сегодня он — последний живущий Герой Советского Союза, получивший это звание в годы Великой Отечественной".Старший лейтенант Кравцов – уроженец Москвы, родился еще до создания СССР, за два дня до этого – 28 декабря 1922 года. В 1941-м ушел на фронт. С сентября 1941 года по май 1942 года прошел ускоренное обучение в Одесском артиллерийском училище имени Михаила Фрунзе (военное учебное заведение было эвакуировано в город Сухой Лог Свердловской области) и был направлен на передовую. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском и Донском фронтах, в Харьковском сражении, прошел Сталинградскую битву, принимал участие в Донбасской наступательной операции, освобождал Павлоград и Запорожье. И свой самый знатный подвиг в 1943 году совершил, освобождая Украину.Реальный подвиг. 24 октября 1943 года в районе Запорожья начальник разведки 2-го дивизиона 132-го гвардейского артиллерийского полка 60-й гвардейской стрелковой дивизии, старлей Кравцов с группой разведчиков переправился через реку Днепр на остров Хортица и передавал по радио целеуказания артиллерии, чем обеспечил подавление огневых точек противника.Когда немцы окружили блиндаж разведчиков, Кравцов вызвал огонь советской артиллерии на себя – на свою позицию, что позволило очистить ее же от врага. Но героям повезло – при обстреле они остались живы."Вы, как никто, заслужили такой праздник, это ваш праздник. Всю войну прошли, действительно защитник Отечества. Ну и, занимая должности Министра юстиции, прокурора, сделали очень много для безопасности нашей страны, Советского Союза, России, и Москвы, конечно. Удивительная судьба. Просто удивительная. Пройти такие испытания, пройти такие битвы и остаться живым — это, конечно, само по себе уникальное событие. Невероятно. Вы, конечно, много сделали для того, чтобы наша страна была великой, чтобы столица была такая замечательная. Без таких людей, как вы, ничего бы не было", – сказал Собянин.В 1944 году капитана Кравцова комиссовали по инвалидности, он почти год залечивал раны, потом в 1945 году поступил в Московский автодорожный институт. Из-за ран и болячек автодорожником не стал, закончил Московскую юридическую школу и Всесоюзный юридический заочный институт и навсегда связал свою жизнь с юриспруденцией. Более того – прошел путь от линейного судьи до инструктора отдела административных органов ЦК КПСС, прокурора Российский Федерации (1971–1984) и министра юстиции СССР в 1984-1989 годах, когда большая страна уже пошла в разнос.Сейчас бывший капитан – уже генерал по жизни, но по-прежнему, несмотря на возраст, занимает активную жизненную позицию, в своей время создал Клуб Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы (с 1995 года – Клуб Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы), с 1993 года является советником по вопросам законности в Гильдии российских адвокатов и вице-президентом Российской ассоциации героев.В 2022 году Президент России Владимир Путин наградил Бориса Кравцова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.И все было бы ничего, как говорится, если бы традиционный увы, российский нравственно-политический плюрализм, который, по определению первого президента России Бориса Ельцина, будучи в одной голове, является шизофренией! Причем чистейшей воды. Но не лечится и ненаказуем, если ранит других людей.А он ранит. И больно. После праздничного концерта на Первом канале, посвященном Дню защитника Отечества, блогер Сергей Колясников написал: "Первый канал" и Константин Эрнст в очередной раз пробили дно. …Ситуация с композициями "Русские" и "Небо славян" закономерна. С такой политикой "Первого канала" мы скоро за миллиарды из бюджета на 9 мая услышим "Дойчен зольдатен унд ди официрен".А случилось то, что никогда, в принципе, не должно было случиться. НИКОГДА! В стране, которая ведет войну, опять теряет своих сыновей на фронтах борьбы с неонацизмом и видит в подвиге своего народа одну из наиглавнейших духовных скреп, на которых зиждется все воспитание и формирования образа гражданина (так во всяком случае говорят все, кому это положено говорить). Из концерта, посвященного защитникам Отечества, были вырезаны песни им, этим защитникам посвященные! Не прозвучали указанные композиции – "Русские" в исполнении певцы Юты (Анны Осиповой) и Ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа и "Небо славян" в исполнении Ярослава Дронова (известного, как SHAMAN).На реакцию недовольных и запросы СМИ Первый канал отреагировал немедленно. И по данным его пресс-службы, ничего страшного не произошло, а случилась техническая накладка, вызванная, с одной стороны, нехваткой эфирного времени. А с другой – "истерикой у ряда телеграм-каналов". Да-да, именно так."Мы с уважением относимся к певице Юте и понимаем ее эмоциональную реакцию на то, что ее песня не вошла в эфирную версию концерта 23 февраля. Как и некоторые другие прекрасные песни других талантливых артистов. Потому что полную версию концерта невозможно вместить между 18-часовыми новостями и воскресной программой "Время". Эфир подчиняется определенным правилам. Но реакция певицы породила истерику у ряда телеграм-каналов, одержимых вечным поиском врагов там, где их нет и никогда не было", – ответили с Первого.А потом вообще попытались оправдаться ширкой планкой других патриотических программ, каналом произведенных: "Художественные и документальные фильмы, специальный репортаж "Герои", театрально-музыкальный спектакль "Новороссия" и два больших концерта. В том числе утренний, с Сахалина, показ которого Первый канал организует исключительно своими силами третий год подряд. …Юту мы ценим, но категорически против того, чтобы рабочий момент сокращения музыкального мероприятия под рамки вечернего эфира использовался для ложных и несправедливых обвинений в адрес канала. Полная версия концерта, как обычно, доступна на 1tv.ru".И стало еще хуже и гаже. Это как у двух одноногих – пессимиста и оптимиста: у первого одной ноги нет, а у визави – зато другая есть…И все было. И обвинения, и аргументы "за" и "против" вроде бы подходят по ситуации и многое объясняют. Однако, как говорится, получилось почти анекдотически: ложечки нашлись, но послевкусие осталось. Очень большое, сильное и глубокое до омерзения послевкусие…И хорошо, что президент с московским мэром картину скрасили. Путин в преддверии 80-летия Победы выступил с инициативой присвоить фронтовикам — участникам Великой Отечественной войны звания почетных граждан своих регионов, городов и муниципалитетов, где они живут. А Собянин в январе сего года внес предложение присвоить звание почетного москвича последнему живому Герою Советского Союза Борису Кравцову.Заслуженно – за заслуги перед Отечеством, героизм и самоотверженность, проявленные при защите Родины, активную государственную, научную и общественную деятельность на благо России и столицы. Мосгордума откликнулась единодушно……Но как страшно звучит это словосочетание "последний ветеран". И как неловко осознавать, что ветераны-победители живут среди нас, но нужны инициативы президента, чтобы мы и местные власти вместе с нами чествовали их и специально, к празднику, напоминали, что они – соль земли нашей. Но слава Богу, что хоть так помним. Точнее – вспоминаем… И что мы будем делать без них, когда уйдет этот нравственный камертон?А вот что будет – рана, которая затянется, но никогда не перестанет ныть. Память и совесть неотвратимее всего приходят ночью……А в Москве в 2018 году ушел из жизни одессит Анатолий Козак, который в 1954 году закончил ВГИК и свыше 50 лет проработал в отечественном кинематографе в качества сценариста таких фильмов, как "Берегите женщин", "Джек Восьмеркин — аме­рика­нец", "Макар-сле­­до­пыт", "Собака, которая умела петь"…Справочники даже год его рождения дают разный – то ли 1925, то ли 1926, потому что он старшеклассником очень хотел на фронт и, приписав год, в феврале 1943 года ушел-таки в армию. Служил в 11-й гвардейской воздушно-десантной бригаде, участвовал в Венгрии в Балатонской операции, где в страшных кровопролитных боях ликвидировали немецкую пехотную и танковую группировки.Я сотрудничал с ним, когда еще работал в Киеве. И он мне как-то прислал свой стих ""Последний ветеран". И тут ни убавить, ни прибавить:Фронтовики, фронтовики…Их списывать пока что рано.Взгляните, как в свои полкиДевятого шагают рьяно.Святая соль солдатских слез…О том, что жизнь прошла недаром,Что повидаться удалосьПускай уже больным и старым.И все-таки настанет час,И крепче всех природой скроенВ столетье этом среди насОстанется последний воин.Последний в мире человек,Кто под прицелами орудийКогда-то смог двадцатый векПрикрыть с товарищами грудью.Наиглавнейший генерал,Что нынче ведает парадом,Еще в солдатики играл,Когда он был под Сталинградом.Ко Дню Победы старикуОпять — высокая награда,А он не в силах скрыть тоску,Ему сейчас не это надо.Ему бы вспомнить старшинуИ ротного, и помкомвзвода,Ему бы вспомнить всю войнуЗа годом год — четыре года.Жару и пыль донских степейИ пущи беловежской тропы,Бинты родных госпиталей,Чужие улочки Европы.Подробностей военных тьмуОпять душа излить желаетИ не кому-нибудь — тому,Кто воевал, кто это знает.Клокочет медь военных трубНад головою снежно-белой.Один, как в чистом поле дубС листвой уже заледенелой…И вдруг депешу шлет БерлинПо телетайпам ИТАР ТАССа,Что и в Германии одинПоследний ветеран остался.И не желает ли МоскваУстроить ветеранам встречу?Ответ уходит в тот же вечер,В нем благодарности слова.И вот они сошлись вдвоемМышиный френч — зеленый китель.В погонах, шитых серебром,В погонах с золотою нитью.И вот они стоят вдвоемЛицом к лицу, как говоритсяСмертельный враг перед врагомСолдат Иван напротив Фрица.Они молчат, молчат, молчатИ только смотрят друг на друга.Но если тронуть этот взгляд,Он, как струна натянут туго.Враги?Нет! Каждый из солдатКак будто снова видит юность,Что, улетев сто лет назадВ одно мгновение вернулась.Жару и пыль донских степей,И пущи беловежской тропы,Бинты родных госпиталей,Чужие улочки Европы.И млечный путь фанерных звезд,Что светят на любом погосте,И не попавших на погостКрестов березовые кости.Святая соль солдатских слез…Да! Ими этот вечер начат.О, только б детям не пришлосьУвидеть, как солдаты плачут!А впрочем, может быть, как разМужчине надо с малолетстваУзнать всю правду без прикрасИ получить ее в наследство.Одно запомнить навсегда,Что не всегда война — победаНо что война всегда — беда,Пусть даже в ордена одета.Подпортила мундиры моль,Смешны деды в своей одежде.Но почему печаль и больТеперь еще сильней, чем прежде?Нет, их красотами войныУже никто не одурачит.Они бы ликовать должны,А старики, обнявшись, плачут…

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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