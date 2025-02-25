Этой весной или никогда? Жога ответил на вопрос о сроках окончания СВО - 25.02.2025 Украина.ру
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Этой весной или никогда? Жога ответил на вопрос о сроках окончания СВО
Этой весной или никогда? Жога ответил на вопрос о сроках окончания СВО - 25.02.2025 Украина.ру
Этой весной или никогда? Жога ответил на вопрос о сроках окончания СВО
Украина "подвыдохлась" на фоне сменившейся американской риторики, и ситуация в зоне СВО постепенно движется к прекращению "горячей фазы". Однако это не значит, что война заканчивается. Такое заявление 25 февраля в эфире "Соловьёв LIVE" сделал полпред президента в Уральском федеральном округе, экс-командир батальона "Спарта" Артем Жога
2025-02-25T16:28
2025-02-25T16:28
новости
россия
сша
вашингтон
артем жога
дональд трамп
марко рубио
спарта
сво
война
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Однако, оговорился полпред, речь идет лишь о горячей фазе противостояния, сама "война Запада" против России и попытки развалить страну "не закончатся никогда"."Если поднять еще интервью и записи 2023 года, лета и начала осени, у меня всегда спрашивали: "Как вы думаете, когда закончится война?". Я говорю: "Что вы подразумеваете под словом "война"? Если война в общем, то она не закончится никогда. У Запада никогда не иссякнет желание разрушить нашу страну", - уточнил Жога.Тем временем президент США Дональд Трамп и его госсекретарь Марко Рубио разошлись в показаниях. Во вторник, 25 февраля, в интервью порталу Breitbart News Рубио заявил, что Вашингтон только начал переговорный процесс, не зная, сколько времени на это уйдет и получится ли вообще достичь успеха.Параллельно на пресс-конференции после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном американский лидер сказал, что боевые действия на Украине могут завершиться в течение ближайших недель."Думаю, война может скоро закончиться. В течение недель, я думаю. Вы так не думаете?" - сказал Трамп, обратившись к Макрона, тот в ответ утвердительно кивнул.Глава США также подчеркнул, что достичь соглашения об окончании боевых действий "было бы умно", а "продолжать идти вперед и терять молодых красивых людей, которые не должны умирать". - не умно. Наконец, резюмировал Трамп, продолжение украинского конфликта может привести к "третьей мировой войне".Трамп многократно - еще до победы на президентских выборах - выступал за скорейшее завершение российско-украинского конфликта. И хотя большинство экспертов скептически относились к его словам, предлагая Москве не впадать в эйфорию, но вновь избранный американский лидер уже сделал ряд реальных шагов на пути к России, сдвинувших отношения двух стран с мертвой точки.В их числе - телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, встреча делегаций Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде и работа над восстановлением работы дипломатических ведомств двух стран.На прошлой неделе американское издание Associated Press (AP) написало, что Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО.
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новости, россия, сша, вашингтон, артем жога, дональд трамп, марко рубио, спарта, сво, война, запад
Новости, Россия, США, Вашингтон, Артем Жога, Дональд Трамп, Марко Рубио, Спарта, СВО, война, Запад

Этой весной или никогда? Жога ответил на вопрос о сроках окончания СВО

16:28 25.02.2025
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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Украина "подвыдохлась" на фоне сменившейся американской риторики, и ситуация в зоне СВО постепенно движется к прекращению "горячей фазы". Однако это не значит, что война заканчивается. Такое заявление 25 февраля в эфире "Соловьёв LIVE" сделал полпред президента в Уральском федеральном округе, экс-командир батальона "Спарта" Артем Жога
"Максимум весна 2025 года. В принципе, мы это сейчас и видим. К этому идет", - сказал Жога, уточнив, что изначально он прогнозировал финал СВО на "конец 2024-го, начало 2025-го".
Однако, оговорился полпред, речь идет лишь о горячей фазе противостояния, сама "война Запада" против России и попытки развалить страну "не закончатся никогда".
"Если поднять еще интервью и записи 2023 года, лета и начала осени, у меня всегда спрашивали: "Как вы думаете, когда закончится война?". Я говорю: "Что вы подразумеваете под словом "война"? Если война в общем, то она не закончится никогда. У Запада никогда не иссякнет желание разрушить нашу страну", - уточнил Жога.
Тем временем президент США Дональд Трамп и его госсекретарь Марко Рубио разошлись в показаниях. Во вторник, 25 февраля, в интервью порталу Breitbart News Рубио заявил, что Вашингтон только начал переговорный процесс, не зная, сколько времени на это уйдет и получится ли вообще достичь успеха.
Параллельно на пресс-конференции после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном американский лидер сказал, что боевые действия на Украине могут завершиться в течение ближайших недель.
"Думаю, война может скоро закончиться. В течение недель, я думаю. Вы так не думаете?" - сказал Трамп, обратившись к Макрона, тот в ответ утвердительно кивнул.
Глава США также подчеркнул, что достичь соглашения об окончании боевых действий "было бы умно", а "продолжать идти вперед и терять молодых красивых людей, которые не должны умирать". - не умно. Наконец, резюмировал Трамп, продолжение украинского конфликта может привести к "третьей мировой войне".
- РИА Новости, 1920, 25.02.2025
16:01
"Война закончится по русскому расписанию": Трамп и Рубио не сошлись по срокам окончания СВОПрезидент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине закончится в ближайшие недели, а вот его госсекретарь Марко Рубио сделал ровно противоположное заявление, фактически растянув эти сроки до бесконечности
Трамп многократно - еще до победы на президентских выборах - выступал за скорейшее завершение российско-украинского конфликта. И хотя большинство экспертов скептически относились к его словам, предлагая Москве не впадать в эйфорию, но вновь избранный американский лидер уже сделал ряд реальных шагов на пути к России, сдвинувших отношения двух стран с мертвой точки.
В их числе - телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, встреча делегаций Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде и работа над восстановлением работы дипломатических ведомств двух стран.
На прошлой неделе американское издание Associated Press (AP) написало, что Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО.
 
НовостиРоссияСШАВашингтонАртем ЖогаДональд ТрампМарко РубиоСпартаСВОвойнаЗапад
 
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