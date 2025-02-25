Этой весной или никогда? Жога ответил на вопрос о сроках окончания СВО
Украина "подвыдохлась" на фоне сменившейся американской риторики, и ситуация в зоне СВО постепенно движется к прекращению "горячей фазы". Однако это не значит, что война заканчивается. Такое заявление 25 февраля в эфире "Соловьёв LIVE" сделал полпред президента в Уральском федеральном округе, экс-командир батальона "Спарта" Артем Жога
"Максимум весна 2025 года. В принципе, мы это сейчас и видим. К этому идет", - сказал Жога, уточнив, что изначально он прогнозировал финал СВО на "конец 2024-го, начало 2025-го".
Однако, оговорился полпред, речь идет лишь о горячей фазе противостояния, сама "война Запада" против России и попытки развалить страну "не закончатся никогда".
"Если поднять еще интервью и записи 2023 года, лета и начала осени, у меня всегда спрашивали: "Как вы думаете, когда закончится война?". Я говорю: "Что вы подразумеваете под словом "война"? Если война в общем, то она не закончится никогда. У Запада никогда не иссякнет желание разрушить нашу страну", - уточнил Жога.
Тем временем президент США Дональд Трамп и его госсекретарь Марко Рубио разошлись в показаниях. Во вторник, 25 февраля, в интервью порталу Breitbart News Рубио заявил, что Вашингтон только начал переговорный процесс, не зная, сколько времени на это уйдет и получится ли вообще достичь успеха.
Параллельно на пресс-конференции после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном американский лидер сказал, что боевые действия на Украине могут завершиться в течение ближайших недель.
"Думаю, война может скоро закончиться. В течение недель, я думаю. Вы так не думаете?" - сказал Трамп, обратившись к Макрона, тот в ответ утвердительно кивнул.
Глава США также подчеркнул, что достичь соглашения об окончании боевых действий "было бы умно", а "продолжать идти вперед и терять молодых красивых людей, которые не должны умирать". - не умно. Наконец, резюмировал Трамп, продолжение украинского конфликта может привести к "третьей мировой войне".
16:01"Война закончится по русскому расписанию": Трамп и Рубио не сошлись по срокам окончания СВОПрезидент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине закончится в ближайшие недели, а вот его госсекретарь Марко Рубио сделал ровно противоположное заявление, фактически растянув эти сроки до бесконечности
Трамп многократно - еще до победы на президентских выборах - выступал за скорейшее завершение российско-украинского конфликта. И хотя большинство экспертов скептически относились к его словам, предлагая Москве не впадать в эйфорию, но вновь избранный американский лидер уже сделал ряд реальных шагов на пути к России, сдвинувших отношения двух стран с мертвой точки.
В их числе - телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, встреча делегаций Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде и работа над восстановлением работы дипломатических ведомств двух стран.
На прошлой неделе американское издание Associated Press (AP) написало, что Путин "как никогда" близок к достижению ключевой цели СВО.