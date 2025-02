https://ukraina.ru/20250225/1061338331.html

Зеленского продлили, выборы отменили, Макрон активно "торгует" своим "ядерным зонтиком". Главное на 13.00

Зеленского продлили, выборы отменили, Макрон активно "торгует" своим "ядерным зонтиком". Главное на 13.00 - 25.02.2025 Украина.ру

Зеленского продлили, выборы отменили, Макрон активно "торгует" своим "ядерным зонтиком". Главное на 13.00

Украина.ру, 25.02.2025

2025-02-25T13:01

2025-02-25T13:01

2025-02-25T13:19

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061338791_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0c2ea8a3c756421edd8ceb02770a9d39.jpg

СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на генеральное консульство России в Марселе. Франция предлагает Европе свой "ядерный зонтик". The Wall Street Journal посчитал, что ВСУ протянут без нового транша США примерно до лета. Украинский депутат Алексей Гончаренко* призвал Владимира Зеленского уйти. ЕС намерен урвать свою долю "редкоземельного" пирога Украины. В Литве обрывают провода.Украинский след: заведено уголовное дело о нападении на генконсульство РФ в МарселеСледственный комитет РФ возбудил дело о нападении на генконсульство России во французском Марселе после соответствующего поручения главы ведомства Александра Бастрыкина. Накануне он поручил "дать надлежащую правовую оценку действиям причастных лиц по ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, с целью осложнения международных отношений. - Ред.)".В СК РФ также обнародовали информацию о том, что в понедельник "злоумышленники бросили три бутылки с неустановленным взрывчатым веществом на территорию генконсульства РФ в Марселе". Два из трех "снарядов" взорвались на территории российского дипредставительства. По счастливой случайности никто не пострадал.Параллельно телеканал BFMTV сообщил, что французские полицейские задержали двух подозреваемых. По информации издания, фигуранты дела были арестованы, когда принимали участие в демонстрации в поддержку Украины.Макрон предложил Европе свой "ядерный зонтик"Отметилась Франция и в еще одной новостной сводке: британская газета The Daily Telegraph сообщила, что Париж предлагает Европе свой "ядерный зонтик" на случай, если США бросит ЕС на произвол судьбы. Раскрыть его обещают в Германии.Издание сослалось на слова пожелавшего остаться анонимным французского чиновника, заявившего, что перегнать в ФРГ несколько французских истребителей, несущих ядерное оружие, несложно, зато это могло бы стать "серьезным сигналом" для России. Также представитель Парижа отметил, что такой шаг Франции мог бы стать примером и для Великобритании.Кстати, президент Франции Эммануэль Макрон не первый раз предлагает Европе свой "ядерный зонтик". В частности, он говорил он этом весной прошлого года. Однако уже тогда профессор права Оксфордского университета Деррик Уайатт в своей статье для американского издания Politico констатировал, что французский лидер ошибается, думая, что его "ядерный зонтик" может защитить Европу."Без США у Европы просто не было бы подходящего ответа на использование тактического ядерного оружия со стороны России. "Ядерных зонтиков" Франции и Великобритании на самом деле достаточно, однако правда в том, что они достаточно широки только для того, чтобы "накрыть" Францию и Великобританию", - отметил тогда Уайатт.Интересно, что ранее немецкий политик Фридрих Мерц, которого прочат в новые канцлеры ФРГ, отметил, что при новом президенте США Дональде Трампе Европе придется надеяться только на себя, и нужно "быть в состоянии защищать хотя бы свой субконтинент".Пару дней назад американская телекомпания NBC, ссылаясь на анонимные источники в администрации Трампа, добавила, что министр обороны США Пит Хегсет на закрытой встрече с Владимиром Зеленским объявил украинской делегации, что о намерении нового лидера страны сократить военный контингент США в странах Европы.Как долго протянут ВСУ без Байдена?Тема скорого отлучения от американских денег прозвучала и в свежем материале американской газеты The Wall Street Journal. Правда это издание акцентировало внимание на том, что без помощи останется киевский режим, и тогда ВСУ протянут на фронте в прежнем темпе только до лета.В частности, издание привело слова бывшего помощника министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландера, заявившего, что "подарков" экс-лидера США Джо Байдена украинским войскам хватит примерно до середины года, а потом Киев утратит способность "наносить удары на большие расстояния и защищать свои тылы".Террорист Гончаренко* призвал Зеленского к совестиНа фоне разговоров о том, что США отвернулись от Украины и требований Трампа отдать Вашингтону долги и провести в стране выборы, утративший президентскую легитимность Зеленский категорически отказывается освободить кресло на Банковой.Дошло до того, что депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* с трибуны парламента призвал его не идти на второй срок. "Интересы Украины должны быть больше всего", добавил парламентарий уже позже в своем телеграм-канале.Накануне депутаты украинского парламента не поддержали инициативу продлить истекшие в мае прошлого года президентские полномочия Зеленского до вступления в должность новоизбранного президента Украины.Журналисты украинского издания "Страна" отметили, что авторы постановления рассчитывали таким образом продемонстрировать поддержку Зеленского парламентом присутствовавшим на заседании парламента еврокомиссарам и представителям европейских стран. Однако по факту получилось то, что получилось.Украинский парламентарий Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, резюмировал, что "это показательная пощечина. Зеленскому напомнили: ты не монарх, а временщик, которому уже считают дни".Зеленского продлили, выборы перенесли на "после СВО"Несмотря ни на что со второй попытки парламент Украины во вторник все же поддержал постановление, согласно которому Владимир Зеленский должен выполнять полномочия "до вступления на пост нового президента".Он добавил, что документ подразумевает, что мандат Зеленского "не ставится под сомнение украинским народом и Верховной радой", и главарь киевского режима продолжит исполнять президентские обязанности до вступления на пост новоизбранного лидера страны, а выборы должны пройти после завершения конфликта.Европа хочет свою долю УкраиныТем временем в Европе вдруг осознали, что прямо у них из-под носа США пытаются увести полезные ископаемые Украины. При этом делиться с Евросоюзом, почему-то никто не намерен. Вследствие этого, написала французская газета Le Figaro, в ЕС решили заключить свою сделку по украинским недрам с Киевом.Издание оговорилось, что несмотря на активность европейских стран в этом вопросе, расчет ЕС на получение доступа к украинским недрам выглядит нереалистично, так как Вашингтон вряд ли даст своим "партнерам" такую привилегию.Кстати, во вторник Трамп в очередной раз напомнил Киеву о долге, отвечая на вопрос журналистов, поможет ли он в восстановлении Украины."Я думаю, это немного странный вопрос, потому что вы спросили, собираемся ли мы от лица Соединенных Штатов вносить вклад в Украину. Я имею в виду, что мы вложили туда около $350 млрд, и я думаю, что это довольно большой вклад", - сказал Трамп.Литва обрывает проводаА вот Вильнюс 25 февраля в очередной раз продемонстрировал, что ненависть к России для него важнее, например, дешевой электроэнергии. Во вторник местная телерадиокомпания LRT со ссылкой на министра энергетики страны Жигимантаса Вайчюнаса сообщила, что Литва начала процесс ликвидации линий электропередач в сторону Калининградской области России. Всего за ближайшие 1,5 года в стране планируют снести 554 опоры и демонтировать порядка 230 километров проводов.Также во вторник СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине. Чем этот документ отличается от всех остальных подобных и почему нельзя ей верить, изложено в материале Несостоятельность Зеленского, взрывы, "позорная" резолюция ГА ООН. Главное на Украине на утро 25 февраля.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

