https://ukraina.ru/20250225/1061348284.html

"Война закончится по русскому расписанию": Трамп и Рубио не сошлись по срокам окончания СВО

"Война закончится по русскому расписанию": Трамп и Рубио не сошлись по срокам окончания СВО - 25.02.2025 Украина.ру

"Война закончится по русскому расписанию": Трамп и Рубио не сошлись по срокам окончания СВО

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине закончится в ближайшие недели, а вот его госсекретарь Марко Рубио сделал ровно противоположное заявление, фактически растянув эти сроки до бесконечности

2025-02-25T16:01

2025-02-25T16:01

2025-02-25T17:10

новости

украина

россия

москва

дональд трамп

марко рубио

эммануэль макрон

оон

вооруженные силы украины

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061346743_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e104324438289ec5c0912d8ad48892d0.jpg.webp

Во вторник, 25 февраля, в интервью порталу Breitbart News Рубио заявил, что попытки использовать ООН для "враждебных" действий в отношении России мешают урегулированию украинского конфликта.В то же время он отметил, что на следующих переговорах планирует обсудить, на что готовы пойти Москва и Киев для урегулирования спорной ситуации между ними.Однако самая интересная часть его заявления состояла в том, что Вашингтон только начал переговорный процесс, не зная, сколько времени на это уйдет и получится ли вообще достичь успеха. Примерно в то же самое время - на пресс-конференции после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном - американский лидер заявил, что боевые действия на Украине могут завершиться в течение ближайших недель.Глава США также подчеркнул, что достичь соглашения об окончании боевых действий "было бы умно", а "продолжать идти вперед и терять молодых красивых людей, которые не должны умирать" - не умно. Наконец, резюмировал Трамп, продолжение украинского конфликта может привести к "третьей мировой войне".Трамп многократно - еще до победы на президентских выборах - выступал за скорейшее завершение российско-украинского конфликта. И хотя большинство экспертов скептически относились к его словам, предлагая Москве не впадать в эйфорию, но вновь избранный американский лидер уже сделал ряд реальных шагов на пути к России.В их числе - телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, встреча делегаций Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде и работа над восстановлением работы дипломатических ведомств двух стран.Политологи обоснованно продолжают настаивать на том, что Трамп в первую очередь преследует американскую выгоду при построении своей политики. Это доказывает в том числе и его настойчивое желание вернуть вложенные в ВСУ средства своей страны.И такая мотивация, уверены эксперты, вполне "рабочая". Это было подмечено и по результатам тех же переговоров в Саудовской Аравии, после которых глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что стороны начали слушать и слышать друг друга. А Россия принципиально настаивает на том, что на Украине ей нужен стабильный мир, а Россия выступает против перемирия на Украине, и тому есть веская причина.

https://ukraina.ru/20250221/1061255319.html

украина

россия

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, москва, дональд трамп, марко рубио, эммануэль макрон, оон, вооруженные силы украины, переговоры, сво, конфликт, война