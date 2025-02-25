"Война закончится по русскому расписанию": Трамп и Рубио не сошлись по срокам окончания СВО
16:01 25.02.2025 (обновлено: 17:10 25.02.2025)
© AP / Ludovic Marin
© AP / Ludovic Marin
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине закончится в ближайшие недели, а вот его госсекретарь Марко Рубио сделал ровно противоположное заявление, фактически растянув эти сроки до бесконечности
Во вторник, 25 февраля, в интервью порталу Breitbart News Рубио заявил, что попытки использовать ООН для "враждебных" действий в отношении России мешают урегулированию украинского конфликта.
Однако самая интересная часть его заявления состояла в том, что Вашингтон только начал переговорный процесс, не зная, сколько времени на это уйдет и получится ли вообще достичь успеха.
"Возможно, этот процесс не увенчается успехом, но почему вообще кто-то должен критиковать президента Трампа за желание закончить войну, которая стоила миллиардов долларов, сотен тысяч жизней и вызвала колоссальные человеческие страдания?" - заявил госсекретарь.
Примерно в то же самое время - на пресс-конференции после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном - американский лидер заявил, что боевые действия на Украине могут завершиться в течение ближайших недель.
"Думаю, война может скоро закончиться. В течение недель, я думаю. Вы так не думаете?" - сказал Трамп, обратившись к Макрона, тот в ответ утвердительно кивнул.
Глава США также подчеркнул, что достичь соглашения об окончании боевых действий "было бы умно", а "продолжать идти вперед и терять молодых красивых людей, которые не должны умирать" - не умно. Наконец, резюмировал Трамп, продолжение украинского конфликта может привести к "третьей мировой войне".
21 февраля, 11:47Три недели на капитуляцию: депутат Европарламента пожаловался на ТрампаНа фоне разговоров о том, что Европа оказалась за бортом процесса урегулирования украинского конфликта, финский депутат Европарламента Мика Аалтола заявил в своих соцсетях, что США ультимативно потребовали от Евросоюза согласовать условия капитуляции Киева в течение трех недель
"Ну вот, американцы в очередной раз сдвинули сроки завершения конфликта на Украине. Начинали с 24 часов, закончили на данный момент уже неизвестностью. <...> Короче, американцы только запрягают быстро, а война закончится по русскому расписанию - после выполнения всех задач СВО. Может, не так быстро, как хотелось бы, но наверняка", - отметил автор телеграм-канала FRONTовые Zаметки Игорь Орцев.
Трамп многократно - еще до победы на президентских выборах - выступал за скорейшее завершение российско-украинского конфликта. И хотя большинство экспертов скептически относились к его словам, предлагая Москве не впадать в эйфорию, но вновь избранный американский лидер уже сделал ряд реальных шагов на пути к России.
В их числе - телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, встреча делегаций Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде и работа над восстановлением работы дипломатических ведомств двух стран.
Политологи обоснованно продолжают настаивать на том, что Трамп в первую очередь преследует американскую выгоду при построении своей политики. Это доказывает в том числе и его настойчивое желание вернуть вложенные в ВСУ средства своей страны.
И такая мотивация, уверены эксперты, вполне "рабочая". Это было подмечено и по результатам тех же переговоров в Саудовской Аравии, после которых глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что стороны начали слушать и слышать друг друга. А Россия принципиально настаивает на том, что на Украине ей нужен стабильный мир, а Россия выступает против перемирия на Украине, и тому есть веская причина.