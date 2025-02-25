"Война закончится по русскому расписанию": Трамп и Рубио не сошлись по срокам окончания СВО - 25.02.2025 Украина.ру
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"Война закончится по русскому расписанию": Трамп и Рубио не сошлись по срокам окончания СВО
"Война закончится по русскому расписанию": Трамп и Рубио не сошлись по срокам окончания СВО - 25.02.2025 Украина.ру
"Война закончится по русскому расписанию": Трамп и Рубио не сошлись по срокам окончания СВО
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине закончится в ближайшие недели, а вот его госсекретарь Марко Рубио сделал ровно противоположное заявление, фактически растянув эти сроки до бесконечности
2025-02-25T16:01
2025-02-25T17:10
новости
украина
россия
москва
дональд трамп
марко рубио
эммануэль макрон
оон
вооруженные силы украины
переговоры
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Во вторник, 25 февраля, в интервью порталу Breitbart News Рубио заявил, что попытки использовать ООН для "враждебных" действий в отношении России мешают урегулированию украинского конфликта.В то же время он отметил, что на следующих переговорах планирует обсудить, на что готовы пойти Москва и Киев для урегулирования спорной ситуации между ними.Однако самая интересная часть его заявления состояла в том, что Вашингтон только начал переговорный процесс, не зная, сколько времени на это уйдет и получится ли вообще достичь успеха. Примерно в то же самое время - на пресс-конференции после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном - американский лидер заявил, что боевые действия на Украине могут завершиться в течение ближайших недель.Глава США также подчеркнул, что достичь соглашения об окончании боевых действий "было бы умно", а "продолжать идти вперед и терять молодых красивых людей, которые не должны умирать" - не умно. Наконец, резюмировал Трамп, продолжение украинского конфликта может привести к "третьей мировой войне".Трамп многократно - еще до победы на президентских выборах - выступал за скорейшее завершение российско-украинского конфликта. И хотя большинство экспертов скептически относились к его словам, предлагая Москве не впадать в эйфорию, но вновь избранный американский лидер уже сделал ряд реальных шагов на пути к России.В их числе - телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, встреча делегаций Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде и работа над восстановлением работы дипломатических ведомств двух стран.Политологи обоснованно продолжают настаивать на том, что Трамп в первую очередь преследует американскую выгоду при построении своей политики. Это доказывает в том числе и его настойчивое желание вернуть вложенные в ВСУ средства своей страны.И такая мотивация, уверены эксперты, вполне "рабочая". Это было подмечено и по результатам тех же переговоров в Саудовской Аравии, после которых глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что стороны начали слушать и слышать друг друга. А Россия принципиально настаивает на том, что на Украине ей нужен стабильный мир, а Россия выступает против перемирия на Украине, и тому есть веская причина.
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новости, украина, россия, москва, дональд трамп, марко рубио, эммануэль макрон, оон, вооруженные силы украины, переговоры, сво, конфликт, война
Новости, Украина, Россия, Москва, Дональд Трамп, Марко Рубио, Эммануэль Макрон, ООН, Вооруженные силы Украины, переговоры, СВО, конфликт, война

"Война закончится по русскому расписанию": Трамп и Рубио не сошлись по срокам окончания СВО

16:01 25.02.2025 (обновлено: 17:10 25.02.2025)
 
© AP / Ludovic Marin
- РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© AP / Ludovic Marin
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Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине закончится в ближайшие недели, а вот его госсекретарь Марко Рубио сделал ровно противоположное заявление, фактически растянув эти сроки до бесконечности
Во вторник, 25 февраля, в интервью порталу Breitbart News Рубио заявил, что попытки использовать ООН для "враждебных" действий в отношении России мешают урегулированию украинского конфликта.
В то же время он отметил, что на следующих переговорах планирует обсудить, на что готовы пойти Москва и Киев для урегулирования спорной ситуации между ними.
Однако самая интересная часть его заявления состояла в том, что Вашингтон только начал переговорный процесс, не зная, сколько времени на это уйдет и получится ли вообще достичь успеха.
"Возможно, этот процесс не увенчается успехом, но почему вообще кто-то должен критиковать президента Трампа за желание закончить войну, которая стоила миллиардов долларов, сотен тысяч жизней и вызвала колоссальные человеческие страдания?" - заявил госсекретарь.
Примерно в то же самое время - на пресс-конференции после встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном - американский лидер заявил, что боевые действия на Украине могут завершиться в течение ближайших недель.

"Думаю, война может скоро закончиться. В течение недель, я думаю. Вы так не думаете?" - сказал Трамп, обратившись к Макрона, тот в ответ утвердительно кивнул.

Глава США также подчеркнул, что достичь соглашения об окончании боевых действий "было бы умно", а "продолжать идти вперед и терять молодых красивых людей, которые не должны умирать" - не умно. Наконец, резюмировал Трамп, продолжение украинского конфликта может привести к "третьей мировой войне".
- РИА Новости, 1920, 21.02.2025
21 февраля, 11:47
Три недели на капитуляцию: депутат Европарламента пожаловался на ТрампаНа фоне разговоров о том, что Европа оказалась за бортом процесса урегулирования украинского конфликта, финский депутат Европарламента Мика Аалтола заявил в своих соцсетях, что США ультимативно потребовали от Евросоюза согласовать условия капитуляции Киева в течение трех недель

"Ну вот, американцы в очередной раз сдвинули сроки завершения конфликта на Украине. Начинали с 24 часов, закончили на данный момент уже неизвестностью. <...> Короче, американцы только запрягают быстро, а война закончится по русскому расписанию - после выполнения всех задач СВО. Может, не так быстро, как хотелось бы, но наверняка", - отметил автор телеграм-канала FRONTовые Zаметки Игорь Орцев.

Трамп многократно - еще до победы на президентских выборах - выступал за скорейшее завершение российско-украинского конфликта. И хотя большинство экспертов скептически относились к его словам, предлагая Москве не впадать в эйфорию, но вновь избранный американский лидер уже сделал ряд реальных шагов на пути к России.
В их числе - телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, встреча делегаций Москвы и Вашингтона в Эр-Рияде и работа над восстановлением работы дипломатических ведомств двух стран.
Политологи обоснованно продолжают настаивать на том, что Трамп в первую очередь преследует американскую выгоду при построении своей политики. Это доказывает в том числе и его настойчивое желание вернуть вложенные в ВСУ средства своей страны.
И такая мотивация, уверены эксперты, вполне "рабочая". Это было подмечено и по результатам тех же переговоров в Саудовской Аравии, после которых глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что стороны начали слушать и слышать друг друга. А Россия принципиально настаивает на том, что на Украине ей нужен стабильный мир, а Россия выступает против перемирия на Украине, и тому есть веская причина.
 
НовостиУкраинаРоссияМоскваДональд ТрампМарко РубиоЭммануэль МакронООНВооруженные силы УкраиныпереговорыСВОконфликтвойна
 
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