Нарушив Минские соглашения, киевский режим развязал России руки для любых действий — Ищенко - 25.02.2025 Украина.ру
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Нарушив Минские соглашения, киевский режим развязал России руки для любых действий — Ищенко
Нарушив Минские соглашения, киевский режим развязал России руки для любых действий — Ищенко - 25.02.2025 Украина.ру
Нарушив Минские соглашения, киевский режим развязал России руки для любых действий — Ищенко
Минские соглашения были невыполнимы, но безальтернативны. Если бы киевский режим начал их выполнять, он бы "сам себе свернул шею". Украина их не выполняла, тем самым развязав России руки для любых действий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-02-25T19:30
2025-02-25T19:38
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экономика
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Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал Владимиру Зеленскому тянуть время в надежде на то, что США и Дональд Трамп поменяют свою позицию в отношении России."Я не имею ничего против того, чтобы мы скатились в очередной "Минск". Мне Минские соглашения всегда нравились", — заявил Ищенко, отметив, что они писались не для того, чтобы выполняться. Минские соглашения были невыполнимы, но безальтернативны, добавил эксперт.Если бы киевский режим начал выполнять Минские соглашения, он бы "сам себе свернул шею". Он их не выполнял, тем самым развязав России руки для любых действий. И решение о том, когда начинать эти действия, принимала Россия, подчеркнул обозреватель."Минск" - это соглашения с режимом, ведущим гражданскую войну при посредничестве европейцев. Тогда никто не знал, удастся ли "продавить" Европу, чтобы она дальше сохраняла с Россией экономическое сотрудничество, уточнил Ищенко."Все-таки с 2014 по 2022 год они у нас газ покупали. И транзит газа шел через Украину. И все это [по мнению Киева] "финансировало российскую агрессию". Все эти деньги шли и на поддержку Донбасса, и на укрепление нашей армии", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия снова заключила Минские соглашения, это было бы для нее большой победой на сайте Украина.ру.О том, как развивалась ситуация на Украине в 2013-2015 годах — в материале Евгении Кондаковой "Мемуары Виталия Чуркина: украинский кризис. Как это было" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, сша, минские соглашения, европа, соглашение, экономика, дмитрий кулеба, владимир зеленский, газ, российский газ, транзит, донбасс
Новости, Украина, Россия, США, Минские соглашения, Европа, соглашение, экономика, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, газ, российский газ, транзит, Донбасс

Нарушив Минские соглашения, киевский режим развязал России руки для любых действий — Ищенко

19:30 25.02.2025 (обновлено: 19:38 25.02.2025)
 
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Минские соглашения были невыполнимы, но безальтернативны. Если бы киевский режим начал их выполнять, он бы "сам себе свернул шею". Украина их не выполняла, тем самым развязав России руки для любых действий. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба посоветовал Владимиру Зеленскому тянуть время в надежде на то, что США и Дональд Трамп поменяют свою позицию в отношении России.
"Я не имею ничего против того, чтобы мы скатились в очередной "Минск". Мне Минские соглашения всегда нравились", — заявил Ищенко, отметив, что они писались не для того, чтобы выполняться.
Минские соглашения были невыполнимы, но безальтернативны, добавил эксперт.
Если бы киевский режим начал выполнять Минские соглашения, он бы "сам себе свернул шею". Он их не выполнял, тем самым развязав России руки для любых действий. И решение о том, когда начинать эти действия, принимала Россия, подчеркнул обозреватель.
"Минск" - это соглашения с режимом, ведущим гражданскую войну при посредничестве европейцев. Тогда никто не знал, удастся ли "продавить" Европу, чтобы она дальше сохраняла с Россией экономическое сотрудничество, уточнил Ищенко.
"Все-таки с 2014 по 2022 год они у нас газ покупали. И транзит газа шел через Украину. И все это [по мнению Киева] "финансировало российскую агрессию". Все эти деньги шли и на поддержку Донбасса, и на укрепление нашей армии", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Если бы Россия снова заключила Минские соглашения, это было бы для нее большой победой на сайте Украина.ру.
О том, как развивалась ситуация на Украине в 2013-2015 годах — в материале Евгении Кондаковой "Мемуары Виталия Чуркина: украинский кризис. Как это было" на сайте Украина.ру.
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский
18 ноября 2024, 11:48
Bloomberg: Эрдоган может сделать Зеленскому предложение – очередной "Минск" Союзники Киева желают перемирия в СВО и подталкивают Владимира Зеленского рассмотреть новые способы заманить Владимира Путина за стол переговоров. Об этом 18 ноября сообщает Bloomberg
 
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