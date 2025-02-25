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США и Россия по одну сторону, теперь всё пойдёт по другому сценарию: необычная годовщина СВО в ООН

США и Россия по одну сторону, теперь всё пойдёт по другому сценарию: необычная годовщина СВО в ООН - 25.02.2025 Украина.ру

США и Россия по одну сторону, теперь всё пойдёт по другому сценарию: необычная годовщина СВО в ООН

Понедельник, 24 февраля, годовщина начала СВО, в ООН был богат целой чередой мероприятий по украинской тематике

2025-02-25T17:30

2025-02-25T17:30

2025-02-25T17:36

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Спустя три года с начала специальной военной операции РФ на Украине ситуация резко изменилась – теперь США отказывают в помощи Владимиру Зеленскому и вместе с Россией добивается скорейшего наступления мира. Вот уж по истине исторический момент!Началось всё на Генеральной АссамблееСначала собралась Генеральная Ассамблея, чтобы принять резолюцию. Украина и западные государства традиционно вносят на голосование документ, осуждающий "агрессию" России и призывающий её полностью вывести свои войска с территории соседней страны. Так было и в этот раз, с одним только отличием: США впервые отказались стать соавтором резолюции и предложили собственный проект, в котором отсутствуют типичные западные формулировки, а происходящее называется российско-украинским конфликтом, и к тому же содержится призыв к скорейшему урегулированию и установлению прочного мира между РФ и Украиной.Так что, у участников ГА ООН был выбор: либо антироссийская резолюция Киева и западных стран (в частности Великобритании, Канады, Швейцарии, Франции, Германии, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии), либо нейтральная резолюция авторства Соединённых Штатов, Венгрии, Грузии, Израиля, Северной Македонии."То, что произошло на Украине, печально и очень тяжело, но очевидно, что всё это должно закончиться. Президент США делает всё, чтобы соглашение было достигнуто, и, конечно, мы поддержали эту резолюцию", – так объяснил решение своей страны мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.Накануне открытия чрезвычайной специальной сессии США распространили дипломатическую ноту, в которой призвали проголосовать против проекта, осуждающего действия России, и поддержать их инициативу, охарактеризовав её как "перспективную резолюцию, сфокусированную на одной простой идее – прекращение войны".Этот же тезис во время выступления с трибуны ГА повторила и Дороти Ши, временно исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН (Элиз Стефаник всё никак не утвердят на эту должность). Также она призвала снять с рассмотрения резолюцию Украины, поддержать которую Штаты не могут, и голосовать против внесённых к американскому проекту поправок – как европейских стран, так и России, предлагавшей добавить пункт об устранении коренных причин украинского кризиса.В свою очередь постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в своей речи напомнил, что Россия проявляла терпение и выдержку на протяжении всего периода украинского кризиса, не поддаваясь на провокации Киева и его западных спонсоров, но, когда Украина перешла все "красные линии", пришлось начать СВО."Безысходность положения режима Зеленского за последние недели стала очевидной для основного спонсора киевской хунты – США. Пришедшая к власти республиканская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом наконец-то узрела настоящее лицо "просроченного" украинского президента, осознала, что он абсолютно не заинтересован в мире в своей стране, так как всеми силами цепляется за власть и боится демократических выборов, на которых у него нет шансов. Больше его ничего не интересует, и он готов принести в жертву собственной власти хоть всё население Украины и все её природные богатства", – заявил дипломат.По словам Небензи, Владимира Зеленского крайне беспокоит прямой диалог России и США о том, как урегулировать украинский кризис и устранить причины его возникновения. Не меньшую панику ощущают и в ряде европейских стран, которые не только помогали киевской клике и покрывали её преступления, но и взращивали русофобию, распространяли неправду и измышления о целях и задачах СВО, и в результате надули такой огромный "пузырь лжи", выбраться из которого им теперь очень непросто."Они стараются игнорировать тот факт, что ветер переменился и оформился чёткий запрос на мир, единственным препятствием на пути которого является киевский узурпатор и его европейские подельники. Оставшись без "руля и ветрил", эти жалкие "миротворцы", хоть и пребывают в растерянности, но продолжают менторски поучать остальной мир как надо жить по правилам "прекрасного сада", – заявил постоянный представитель РФ при ООН.Непосредственное отношение к этому "пузырю" имеет вынесенная на голосование антироссийская резолюция, отметил Небензя: Украина и ЕС попытались заложить в её основу ключевые элементы "формулы Зеленского", максимально закамуфлировав их, чтобы в глаза бросалось как можно меньше того, что отталкивает государства Глобального Юга. Российскую делегацию многие страны спрашивали, как было бы правильнее и полезнее проголосовать по представленным проектам документа.В итоге Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию. Обе. Как такое возможно, ведь они диаметрально противоположны друг другу? А всё просто: европейские страны, в том числе Великобритания и Франция, как выразилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале, испохабили текст своими поправками. Американский документ изменился до такой степени, что самим США пришлось воздержаться при голосовании по нему.Обе резолюции приняты 93 голосами, против украинской выступили 18, против американской – 8, воздержались – 65 и 73 соответственно.Поясняя, почему Россия выступила против проекта США, Небензя сказал, что после внесения правок европейских делегаций его суть оказалась полностью извращена, вместо призыва к миру, который изначально задумывали американцы, получилась очередная антироссийская "бумажка", искажающая правду."Думаю, сегодня наши американские коллеги убедились, что путь к миру на Украине не будет лёгким, и очень много тех, кто сделает всё, чтобы этот мир наступил как можно позже. Но это не должно нас останавливать. Мы оценили инициативу США и надеемся, что за ней последуют новые, которые наконец-то оставят не у дел "партию войны" в Европе. Это важно прежде всего ради спасения Украины и украинцев, которыми готов пожертвовать "просроченный" украинский президент ради своего обогащения и спасения своей шкуры", – заявил дипломат.Количество стран, поддерживающих антироссийскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, с 2022 года сократилось со 141 до 93, т.е. на 1/3 (тогда же пять воздержались, а 35 голосовали против). Причём, как отмечает первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, та резолюция была намного острее, а нынешнюю авторы постарались максимально "скруглить", чтобы привлечь как можно больше колеблющихся, но это не помогло.Интересно посмотреть на тех, кто же в этот раз проголосовал за антироссийскую инициативу. В этом списке Сербия, которая выступает за дружбу с Москвой. Президент республики Александр Вучич поспешил оправдаться за случившееся, сказав, что произошла ошибка, принёс извинения и признал свою вину в этом, поскольку был уставшим и не успел всё проконтролировать. Он подчеркнул, что Сербия должна была воздержаться на голосовании по этой резолюции. Однако вице-премьеру Александру Вулину такое объяснение показалось неубедительным."Сербия благодаря Александру Вучичу – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России, и сегодняшний позор не должен был произойти. Представители Сербии при ООН своим голосованием нас подвели и опозорили. Не верю в ошибку, и нет такого серба, который бы не подумал дважды, когда голосуют против РФ, нашего единственного исторически неизменного союзника. Не верю в ошибку, верю в предательство", – заявил политик.Но вот Кремль извинения Вучича за поддержку Сербией антироссийской резолюции принял, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что "технические ошибки случаются".Казус произошёл с ещё одной балканской страной: президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что правительство не согласовывало с его канцелярией голосование в поддержку украинско-европейского документа, и в связи с этим предложил создать совет для координации действий хорватских госорганов на международной арене.Чуть позже президент США Дональд Трамп, отвечая журналистам в Белом доме, почему США не поддержали ни предложенный ими же самими проект резолюции, ни европейско-украинский, сказал, что решение об отказе в некотором роде говорит само за себя.В свою очередь госсекретарь Марко Рубио в интервью порталу Breitbart News заявил, что американская сторона сочла, что принятие в ООН чего-либо враждебного по отношению к любой из сторон конфликта не способствует его урегулированию, и добавил, что Вашингтон пытался привлечь Украину на свою сторону, но она не согласилась. А вообще, своими действиями США хотят напомнить ООН, что её задача заключается в завершении войн и предотвращении конфликтов, а не в том, чтобы затруднять их урегулирование, и выбранные для резолюции формулировки будут способствовать миру, подчеркнул глава Госдепартамента.Так прошло заседание Генеральной Ассамблеи, но на этом украинская тема 24 февраля не была закрыта. Сразу же после него состоялось заседание Совета Безопасности ООН, которое западные дипломаты запросили у председательствующего в текущем месяце Китая. А где инициированное Западом заседание, там же в противовес и инициированное Россией, – оно, напомним, прошло неделей ранее, аккурат в годовщину принятия СБ резолюции по Минским соглашениям при участии основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса.А продолжилось в Совете БезопасностиСША предложили Совету Безопасности принять свою резолюцию в том виде, в каком она была изначально, без правок европейских стран – с призывом к миру на Украине, без русофобских формулировок. Первым выступил постоянный представитель Франции, которая вместе с Великобританией, Данией и Грецией выступила автором тех поправок. Он предложил перенести голосование по американской резолюции на следующий день, чтобы получить время на анализ документа, поскольку, как добавила его британская коллега, документ распространили поздно вечером 21 февраля без предварительных консультаций.Представляющая Соединённые Штаты Дороти Ши возразила, отметив, что заседание и так должно было пройти на несколько часов раньше, после чего этот вопрос вынесли на голосование.Нужного количества голосов не набралось (6 "за", 3 против, 6 воздержались), и Совет Безопасности перешёл к рассмотрению резолюции. Провалились и попытки европейских стран, включая всё тех же Великобританию с Францией, внести-таки в текст антироссийские поправки, часть из них большинство не поддержало, а другую заветировала РФ. Также не прошли и предложения российских дипломатов заменить формулировку "конфликт между Россией и Украиной" на "конфликт вокруг Украины" и добавить в оперативный параграф формулировку об устранении коренных причин украинского кризиса. Американская делегация во всех случаях воздержалась.Небензя в своём выступлении обратил внимание присутствующих на очень важное, пусть и запоздалое, развитие событий: смена власти в США позволила высказаться по теме тем экспертам, которые раньше такой возможности были лишены, поскольку их оценки ситуации на Украине, в том числе религиозной, шли вразрез с общезападным мейнстримом. При администрации Джо Байдена его киевским подопечным всё сходило с рук – даже убийства американских граждан, в частности журналиста Гонсало Лиры, скончавшегося в застенках СБУ, хотя его можно было спасти.И сегодня о коррупции на Украине, краже западной помощи, перепродаже оружия на чёрном рынке, нелегитимности Зеленского, о чём регулярно говорили российские дипломаты, можно услышать от высокопоставленных американских политиков и прочитать в западных СМИ, что, по словам постоянного представителя РФ при ООН, обнадёживает."И пусть западноевропейские спонсоры режима Зеленского по-прежнему пытаются его выгораживать и сваливать всю вину за украинский кризис на Россию, как показало сегодняшнее голосование по американскому проекту резолюции, – делать это им становится всё сложнее, потому что факты говорят совсем не в их пользу. И этих нелицеприятных для киевского режима и его кукловодов фактов становится известно всё больше и больше. Призываем тех в Европе, кто ещё сохранил здравый смысл, и кто может найти в себе смелость дистанцироваться от преступлений клики Зеленского сделать это как можно скорее, пока она, как это пророчески предсказывал президент Польши Анджей Дуда, не утащит всех тех, кто её поддерживает на дно", – подытожил Небензя.Фразу о том, что Украина ведёт себя как тонущий человек, который чрезвычайно опасен, поскольку может утащить за собой спасателя, польский лидер произнёс в сентябре 2023 года после выступления на Генеральной Ассамблее ООН, комментируя спор Варшавы и Киева из-за украинского зерна.В результате американская резолюция под названием "Дорога к миру" была принята в первоначальной редакции. При необходимом минимуме в девять голосов её поддержали 10 стран, в т.ч. Россия и США, остальные пять предпочли воздержаться. Среди них – Великобритания и Франция, хотя они как постоянные члены Совета Безопасности могли заблокировать её, воспользовавшись правом вето."Внимание, вопрос: когда Франция и Британия были искренними? Когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда тот же самый американский проект одобрили без поправок? Между залами Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности размеренным шагом идти минуты три. Это они за 180 секунд изменили свои взгляды на мировой кризис? Или просто в каждом кармане по маске — на любой случай?" – задалась вопросом Мария Захарова.Ответ нашёлся у дипломатических источников The Wall Street Journal: французские и британские представители просто не хотели использовать право вето против США.Хотя у Владислава Дейнего, представлявшего ЛНР в Контактной группе, другая версия: пока Генассамблея рассматривала две резолюции, в Белом доме президент Франции Эммануэль Макрон потерпел фиаско в попытке переубедить Трампа по украинскому вопросу, и постпреду при ООН поступили новые поручения – либо в ходе ассамблеи, когда уже было поздно отзывать поправки, либо как раз в те 180 секунд. Этого времени хватило ещё и для того, чтобы передать их британской коллеге. Таким образом, Совет Безопасности ООН впервые с начала СВО принял резолюцию (в отличие от резолюций Генассамблеи обладающую юридически обязывающей силой), призывающую к миру на Украине. И главное, что в связи с этим отметили западные СМИ, – США встали на одну сторону с Россией."Никаких практических шагов, мер и так далее текст не предусматривает. По сути он лишь содержит призыв к миру между Россией и Украиной, оставляя за скобками антироссийские оценки и инвективы, которыми все эти годы неизменно сопровождались западные продукты по украинскому кризису. И в этом его рубежное значение. Обсуждения по Украине в Совете Безопасности теперь объективно должны протекать по другому сценарию", – подвёл итоги этого насыщенного дня Дмитрий Полянский.Читайте также материал Владимира Скачко: Защита Украины войной. Как антитрамповская Европа на США и Трампа Киевом давила

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, сша, василий небензя, дональд трамп, владимир зеленский, оон, сво, резолюция