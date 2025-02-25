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"Это тот самый террорист": кандидат в президенты Польши высказался о Бандере во Львове

"Это тот самый террорист": кандидат в президенты Польши высказался о Бандере во Львове - 25.02.2025 Украина.ру

"Это тот самый террорист": кандидат в президенты Польши высказался о Бандере во Львове

Степан Бандера – убийца поляков и террорист. Об этом во Львове заявил кандидат в президенты Польши от правой партии "Конфедерация" Славомир Ментцен

2025-02-25T19:20

2025-02-25T19:20

2025-02-25T19:20

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"Это тот самый террорист, которого еще во времена Второй Речи Посполитой польский суд приговорил к смертной казни за убийства поляков. Затем он основал организацию украинских националистов*, которая несет ответственность за резню на Волыни. Люди этого человека убили 100 тысяч поляков. Это всё равно, что в Германии бы строили памятники Гитлеру. Украина должна как можно скорее прекратить культ Степана Бандеры", - заявил Ментцен на фоне памятника Бандере.Издание "Страна" напомнило, что ранее другой кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий из оппозиционной "Право и справедливость" также критиковал Украину из-за Волынской трагедии.Публицист Евгений Антонюк рассмотрел современную политическую мифологию Украины в публикации "Герои" современной Украины: 80 лет со дня смерти организатора "Волынской резни" Клима Савура * террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России

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