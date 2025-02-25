https://ukraina.ru/20250225/1061351119.html

"Удачное совпадение": Захарова указала на попытку Киева простить себе свой долг Трампу

"Удачное совпадение": Захарова указала на попытку Киева простить себе свой долг Трампу - 25.02.2025 Украина.ру

"Удачное совпадение": Захарова указала на попытку Киева простить себе свой долг Трампу

Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично отреагировала на заявление украинской стороны о том, что стране понадобится на восстановление $524 млрд для восстановления в течение десяти лет. Соответствующий пост дипломат выложила в своем телеграм-канале

2025-02-25T17:08

2025-02-25T17:08

2025-02-25T17:14

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Примечательно, что президент США Дональд Трамп не оценил эту уловку и отказался помочь Киеву с восстановлением после войны, недвусмысленно заявив, что долг не простит."Я думаю, это немного странный вопрос, потому что вы спросили, собираемся ли мы от лица Соединенных Штатов вносить вклад в Украину. Мы вложили туда около $350 млрд, и я думаю, что это довольно большой вклад", - сказал Трамп, напомнив также про свое требование к Киеву по полезным ископаемым.Во вторник, 25 февраля, Всемирный банк, ООН, Европейская комиссия и правительство Украины обнародовали информацию о том, что оценили затраты на восстановление экономики Украины после трех лет конфликта с Россией в $524 млрд.Еще раньше - в начале февраля - Трамп потребовал от Киева права на использование редкоземельных металлов страны в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Британская газета The Telegraph позже уточнила, что помимо украинских недр Трамп планирует получить под свой контроль еще и местные порты, инфраструктуру и многое другое на общую сумму $500 млрд. То есть больше, чем репарации, наложенные на Германию после Первой мировой войны.Владимир Зеленский пообещал, что соответствующий документ будет подписан, однако с тех пор это так и не было сделано, несмотря на все попытки Белого дома, включая личную доставку документов американским министром финансов Скоттом Бессентом в Киев.Владимир Зеленский обвинил Трампа в попытках сорвать с Киева двойную цену, ведь грантовые деньги, на его взгляд, не должны возвращаться. Однако даже несмотря на это на Банковой по-прежнему обещают, что отдадут США свои редкоземельные ископаемые.Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отметил, что требование Трампа к Украине по возврату долгов - фактически является запуском процесса взыскания репараций с киевского режима."США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиарды долларов", - сказал Смирнов, добавив, что в первую очередь Украина обязана возместить России ущерб, нанесенный Крыму и историческим регионам "безумной политикой, проводимой с 2014 года".Как скоро наступит время киевского режима платить по счетам? На вопрос о сроках окончания СВО ответил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.

https://ukraina.ru/20250225/1061344677.html

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новости, киев, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, долги