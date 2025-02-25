"Удачное совпадение": Захарова указала на попытку Киева простить себе свой долг Трампу
17:08 25.02.2025 (обновлено: 17:14 25.02.2025)
Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично отреагировала на заявление украинской стороны о том, что стране понадобится на восстановление $524 млрд для восстановления в течение десяти лет. Соответствующий пост дипломат выложила в своем телеграм-канале
"Столько же, сколько уже должны - удачное совпадение. Перекредитовывают наворованное?" - написала Захарова.
"Я думаю, это немного странный вопрос, потому что вы спросили, собираемся ли мы от лица Соединенных Штатов вносить вклад в Украину. Мы вложили туда около $350 млрд, и я думаю, что это довольно большой вклад", - сказал Трамп, напомнив также про свое требование к Киеву по полезным ископаемым.
Во вторник, 25 февраля, Всемирный банк, ООН, Европейская комиссия и правительство Украины обнародовали информацию о том, что оценили затраты на восстановление экономики Украины после трех лет конфликта с Россией в $524 млрд.
Еще раньше - в начале февраля - Трамп потребовал от Киева права на использование редкоземельных металлов страны в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Британская газета The Telegraph позже уточнила, что помимо украинских недр Трамп планирует получить под свой контроль еще и местные порты, инфраструктуру и многое другое на общую сумму $500 млрд. То есть больше, чем репарации, наложенные на Германию после Первой мировой войны.
Владимир Зеленский пообещал, что соответствующий документ будет подписан, однако с тех пор это так и не было сделано, несмотря на все попытки Белого дома, включая личную доставку документов американским министром финансов Скоттом Бессентом в Киев.
Владимир Зеленский обвинил Трампа в попытках сорвать с Киева двойную цену, ведь грантовые деньги, на его взгляд, не должны возвращаться. Однако даже несмотря на это на Банковой по-прежнему обещают, что отдадут США свои редкоземельные ископаемые.
Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отметил, что требование Трампа к Украине по возврату долгов - фактически является запуском процесса взыскания репараций с киевского режима.
"США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиарды долларов", - сказал Смирнов, добавив, что в первую очередь Украина обязана возместить России ущерб, нанесенный Крыму и историческим регионам "безумной политикой, проводимой с 2014 года".
Как скоро наступит время киевского режима платить по счетам? На вопрос о сроках окончания СВО ответил полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога.