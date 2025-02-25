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Флешмоб начался, или почем бесплатный сыр? Долговую квитанцию Киеву предъявила еще одна страна

Флешмоб начался, или почем бесплатный сыр? Долговую квитанцию Киеву предъявила еще одна страна - 25.02.2025 Украина.ру

Флешмоб начался, или почем бесплатный сыр? Долговую квитанцию Киеву предъявила еще одна страна

Если американцы, а за ними немцы и французы будут требовать от Киева вернуть свои деньги за "помощь", то и Словакия не может молчать. Такое заявление сделал вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии, председатель входящей в правительственную коалицию республики Словацкой национальной партии Андрей Данко. Цена вопроса - €3,5 млрд

2025-02-25T16:44

2025-02-25T16:44

2025-02-25T16:44

киев

словакия

украина

владимир зеленский

дональд трамп

госдума

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Он добавил, что Киев злоупотреблял создавшейся ситуацией с целью получить как можно больше средств от государств, оказывающих ему военную помощь.В начале февраля Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.В понедельник, 17 февраля, британская газета The Telegraph уточнила, что помимо украинских недр Трамп планирует получить под свой контроль еще и местные порты, инфраструктуру и многое другое на общую сумму $500 млрд. То есть больше, чем репарации, наложенные на Германию после Первой мировой войны.Владимир Зеленский пообещал, что соответствующий документ будет подписан, однако с тех пор это так и не было сделано, несмотря на все попытки Белого дома, включая личную доставку документов американским министром финансов Скоттом Бессентом в Киев.Интересно, что Зеленский с тех пор уже успел обвинить Трампа в попытке получить с Украины двойную цену, однако на Банковой по-прежнему обещают, что отдадут США свои редкоземельные ископаемые.Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отметил, что требование Трампа к Украине по возврату долгов - фактически является запуском процесса взыскания репараций с киевского режима."США фактически запустили процесс репараций, пытаясь взыскать в свою пользу украинские полезные ископаемые взамен потраченных на киевский режим миллиарды долларов", - сказал Смирнов, добавив, что в первую очередь Украина обязана возместить России ущерб, нанесенный Крыму и историческим регионам "безумной политикой, проводимой с 2014 года".Ряд экспертов отмечают, что попытки взыскать с Киева свою часть потраченных на него средств в скором времени захотят и другие европейские государства, и первые звоночки к тому уже звучат: "Без пяти минут полночь": Мерц оценил ситуацию в Европе на фоне "тени" Трампа.

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киев, словакия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, госдума