https://ukraina.ru/20250225/1061337420.html

Жизнь по-евроукраински – в любой непонятной ситуации убивай больше

Жизнь по-евроукраински – в любой непонятной ситуации убивай больше - 25.02.2025 Украина.ру

Жизнь по-евроукраински – в любой непонятной ситуации убивай больше

Пройдя мимо возможности провозглашения себя вторым русским государством (что не отменяло конкуренцию и даже вражду с Россией, просто придавало ей иной характер), отдав формулирование идеи новой государственности в руки малограмотным пещерным галицийским националистам, Украина практически с первого дня своей независимости забеременела войной.

2025-02-25T12:21

2025-02-25T12:21

2025-02-25T12:21

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Война стала внебрачным ребёнком независимости, постепенно оформившись вместе с ней и с компрадорской экономической системой в прочную неразрывную семью.Поначалу националисты отказывались признавать своим этого бастарда, да и их сожительство с компрадорской экономикой было не беспроблемным. До 2014 года точка возврата не была пройдена, создание нормальной государственности становилось всё менее вероятным, но было ещё возможным. Впрочем, уже со второй половины 90-х годов возможным исключительно теоретически. Так как для реализации этой возможности конкурировавшим в рамках одной системы украинским компрадорам, нацистским идеологам и мечтающему о "европейских зарплатах и пенсиях" населению понадобилось бы пройти через процедуру политического развода. Два майдана (2004/5 и 2013/14 годов), в также ющенковский переворот 2007 года показали, что такой развод возможен только посредством гражданской войны.В конце концов, после 2014 года большинство компрадоров и националистов (а именно на две эти финансово-политические группировки ориентировалась большая часть населения Украины) интуитивно нащупала выход: вынесение противоречий на внешний контур – развязывание при помощи и поддержке Запада войны с Россией. В победе "60% мирового ВВП над 2%" украинские элиты не сомневались (тех, кто пытался опровергнуть эту убеждённость убили, посадили в тюрьму или вытеснили из страны, в том числе лояльных в отношении майдана противников войны вытеснили в Европу). Война должна была консолидировать общество, а за счёт трофеев должны были быть преодолены внутриэлитные противоречия.Именно поэтому украинские элиты с такой лёгкостью согласились на ненужную им (совершенно невыгодную как в политическом, так и в материальном плане) войну в Донбассе, которую изначально стали подавать как войну с Россией, в конце концов добившись перерастания внутреннего (гражданского) военного конфликта в международный. Они, как и союзный им Запад, считали, что потери носят временный (тактический) характер и окупятся после разгрома России, который они находили неминуемым. Глаза горели и руки чесались в предвкушении прибылей после раздела трофеев.Насколько велики были ожидания свидетельствуют сегодняшние действия соучастников похода за шкурой неубитого медведя. Трамп от имени вложивших в военную поддержку Украины менее 200 миллиардов долларов (кстати, никогда не оформлявшихся в виде кредитов) США, требует от Киева 500 миллиардов долларов компенсации. В ответ Зеленский заявляет, что все свои долги Украина всем прощает, а более, чем 300 миллиардов долларов замороженных на Западе российских активов – не российские деньги, не деньги Запада и не общие деньги Запада и Украины, а чисто украинские средства, которыми Киев ни с кем не намерен делиться и требует немедленно отдать ему.Если таковы запросы после того, как Запад практически признал поражение в войне, готов сдать Украину и умоляет Россию о мире, то каковы были надежды на победные трофеи?! Похоже, что весь Запад, с Украиной в придачу, собирался жить за счёт России если не вечно, то лет сто, как минимум.В общем, формировавшаяся с поздних 80-х годов ХХ века и окончательно сформировавшаяся в 2014 году компрадорско-националистическая Украина была государством способным жить только за счёт войны и потому страстно желавшим войны. Ну а вера в непобедимость Запада и отказ от признания своей русскости делали единственно возможной войну с Россией, к которой Украина и шла всё время своей независимости, постепенно, по мере смены поколений, увеличивая градус русофобии в своей политике.Лишь одна проблема заботила Киев – невозможность выиграть у России войну собственными силами. Но украинское руководство, изучив особенности западной международной активности и обслуживавшей её пропаганды в период конца 80-х – 2010 года, на относительно раннем этапе существования постсоветской украинской государственности пришло к выводу, что помощи Запада можно добиться, принеся определённые человеческие жертвы. Руанда и Югославия, Ирак и Афганистан – везде западные войска появлялись "для защиты свободы, стабильности, демократии и общечеловеческих ценностей" после заметного жертвоприношения гражданских лиц (в том числе и из числа граждан стран Запада и даже самих США). Любое местное правительство (пусть и мятежное, и незаконное), которому везло пройти верификацию в качестве прозападного, получало неограниченную поддержку, а мощность протока финансовой, экономической, политической и военной помощи регулировалась при помощи очередных жертвоприношений: хотите свергнуть Януковича – убейте сотню своих на майдане, хотите начать войну в Донбассе – роняйте малайзийский самолёт с голландцами на борту (и так всегда и везде).В общем, трупы, конечно, можно и придумать, но лучше, если они у вас будут реальными – никто не будет выяснять как, откуда и по какой причине они появились, просто покажут по западному телевидению и скажут, что надо помочь жертве. Позиция же Украины в этом плане была вообще бесподобной. Она расположена не в Африке, а как раз между расширившимся НАТО и Россией, так что любые свои жертвы украинская власть списывала на "защиту западной цивилизации от агрессии варварской России".35 лет получалось. Но сейчас концепция даже не всего Запада, а пока только США, не совсем поменялась, а только пытается поменяться, но уже вызывает у киевских руководителей и их европейских союзников большую тревогу. Ведь "единый Запад" давно представлял из себя собственно США и толпу европейских иждивенцев, продававших американцам свою лояльность, причём гораздо успешнее (многократно дольше и дороже) чем продают свою лояльность России постсоветские государства СНГ. Опасность смены концепции для европейских и украинских союзников США заключалась не в опасении что Россия их "завоюет" - в "российское нашествие" на Западе верит меньше людей, чем в "правящих миром рептилоидов", а в том, что США прекратят вовсе или существенно урежут содержание союзников, Трамп ещё в свой первый срок хотел, чтобы на НАТОвском "банкете" каждый платил за себя сам.Тут-то и выяснилось, что Европа тоже не знает иного способа добиться от США продолжения финансовой и всякой иной поддержки, кроме массового жертвоприношения. В европейских столицах тут же заговорили о необходимости вступления стран ЕС и Британии (европейских стран НАТО) в войну с Россией, подразумевая, что США не могут отказать своим воюющим союзникам и Трампу придётся вернуться к байденовской внешнеполитической концепции. Но не тут-то было – оказалось, что в Европе ни у кого, кроме Польши (и Турции, которая хоть и в НАТО, но не в ЕС и играет в другие игры в другом регионе) де факто нет армии. Де юре есть (и деньги жрёт приличные), а де факто нет. Польша же в одиночку жертвоприноситься не хочет.Осталась одна Украина. Ну да ей не привыкать. Для Киева плохо то, что к его гигантским потерям на фронте европейские обыватели привыкли. Сотни тысяч свеженьких украинских могил утыканных государственными флагами стали привычной частью восточноевропейского пейзажа и никого уже не шокируют. Под очередные полмиллиона или даже миллион погибших на фронте американскую помощь не получишь – американская общественность даже не почешется, не оторвётся от увлекательного зрелища борьбы Трампа с латиноамериканской миграцией и наркокартелями (две взаимосвязанные проблемы).Для резкой смены настроений американской общественности, настолько масштабной, что сможет в короткие сроки заставить команду Трампа сменить внешнеполитическую концепцию, необходима массовая гибель гражданских, желательно в прямом эфире. Не любительский спектакль вроде "Бучи", а масштабное эпическое действо, которое будет не стыдно показать на лучших подмостках мира.Один Зеленский такое не потянет, но с опытными британскими друзьями вполне. Времени у них мало – подготовить и реализовать провокацию необходимо в считанные недели, а лучше (для них лучше) вообще до средины марта. Рассыпающийся фронт ВСУ, и на глазах исчезающая внутриэлитная поддержка Зеленского требуют срочных действий. Жёстко лимитированное время – единственное, что даёт надежду избежать провокации (могут не успеть подготовить).В противном случае всё, что мы видели до сих пор (и не только на Украине, а в мире в целом) покажется детской игрой в песочнице. Чтобы евроукраинские элиты получили шанс на спасение (в виде безоговорочной американской поддержки), кровь должна бить фонтанами, дома рушиться десятками, а тела устилать видимое пространство в два слоя в прямом эфире. Не знаю насколько может утешить то, что убивать (надеясь возложить ответственность на Россию) они будут своих (скорее всего украинцев, но смогут и каких-нибудь восточноевропейцев – британцы слабо поляков от румын отличают), ибо им надо торопиться а подготовить армагеддон на своей территории гораздо проще.Никакие соображения морали, никакой страх ответственности – ничто, кроме нехватки времени на подготовку и организацию провокации их не остановит. Убийства миллионов – топливо, обеспечивающее работу мотора их "цивилизации". Для них послать на смерть целую страну, как для вас залить бензин в бак автомобиля – рутинная операция. И они знают, что отвечают за всё проигравшие, а победителей не судят – они всё ещё рассчитывают победить. Поэтому пока живы и пока могут – будут убивать. Иначе жить они не умеют.О том, чего нам можно кеще ожидать от Зеленского и его окружения - в статье Захара Виноградова "Трамп в эйфории, а Зеленский - в пограничном состоянии. И что будет с выборами на Украине"

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мнения, россия, украина, запад, дональд трамп, владимир зеленский, ростислав ищенко, нато, ес, снг