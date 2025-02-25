https://ukraina.ru/20250225/1061334677.html

Несостоятельность Зеленского, взрывы, "позорная" резолюция ГА ООН. Главное на Украине на утро 25 февраля

Несостоятельность Зеленского, взрывы, "позорная" резолюция ГА ООН. Главное на Украине на утро 25 февраля - 25.02.2025 Украина.ру

Несостоятельность Зеленского, взрывы, "позорная" резолюция ГА ООН. Главное на Украине на утро 25 февраля

Российские политики указали на несостоятельность Зеленского, комментируя провалившееся на голосовании постановление украинского парламента о продолжении его полномочий. Российские военные уничтожают противника и технику. Антироссийскую резолюцию ГА ООН назвали позором и мракобесием

2025-02-25T09:00

2025-02-25T09:00

2025-02-25T10:01

хроники

эксклюзив

спецоперация

сша

россия

украина

владимир зеленский

дональд трамп

владимир рогов

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0c/1059613196_0:0:2909:1637_1920x0_80_0_0_1d13d2da42efacc2eb9feb66c28b34fc.jpg

Накануне депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что постановление украинского парламента о продолжении полномочий нелегитимного Владимира Зеленского "до вступления в должность новоизбранного президента Украины" провалилось на голосовании.Во вторник глава крымского парламента Владимир Константинов указал, что Зеленскому не удержаться у власти, а новым претендентом на пост главы Украины станет удобный США кандидат.По его мнению, скорее всего, Зеленского вообще не допустят до участия в президентских выборах.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас в своем телеграм-канале отметил, что Зеленский лишился доверия высшего представительного органа Украины."Вся эта ситуация в очередной раз указывает на очевидную конституционную и политическую несостоятельность Владимира Зеленского, которому, по сути, отказано в доверии со стороны высшего представительного органа государства, не говоря уже о чрезвычайно низкой народной поддержке. Примечательно, что провал легитимности довелось лицезреть напрямую его европейским спонсорам", - написал Клишас.Он добавил, что, учитывая "оголтелую русофобию и миллиарды потраченных на Украину денег" западных спонсоров Киева, даже подобный "весьма показательный результат вряд ли заставит их взглянуть правде в глаза".По его словам, принятие постановления не имеет какой-либо конституционной значимости и, по всей видимости, было призвано создать "хоть какую-то видимость легитимности мандата Владимира Зеленского". Кроме того, учитывая приглашение на заседание парламента представителей еврокомиссии, в планах было устроить "политическое шоу для европейских спонсоров" и реабилитироваться в глазах общественности после критики президента США Дональда Трампа. Однако "самопровозглашенная" легитимность "дала трещину" и продемонстрировала настоящее положение вещей.Сенатор подчеркнул, что Зеленский - нелегитимный глава государства с точки зрения украинской конституции, добавив, что об этом неоднократно заявлялось со стороны России, в том числе президентом РФ Владимиром Путиным. Клишас подчеркнул, что текст конституции Украины указывает на недопустимость продления полномочий лица, замещающего должность главы государства, даже в период введенного военного положения. В то же время, в данном случае такая возможность предусматривается только в отношении полномочий парламента."И никакие ссылки на действующее законодательство и уж тем более принятие сомнительных по своему характеру постановлений Верховной Рады сложившуюся ситуацию никак изменить не могут. Что здесь действительно необходимо, так это проведение выборов главы государства. Призывы к чему начинают звучать все громче, и теперь не только со стороны нашей страны", - подытожил Клишас.Срок полномочий Зеленского истек еще в мае 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.Накануне Путин в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину заявил, что у Зеленского проблемы, поскольку как только будет отменено военное положение, ему сразу придется идти на выборы."Он уклоняется от этих переговоров. Почему? Потому что в случае начала этих переговоров это рано или поздно и скорее всего достаточно быстро приведет к необходимости отмены военного положения, а как только это произойдет, сразу надо идти на выборы, не будет тогда оснований не проводить выборы, ведь сегодня выборы на Украине не проводятся под предлогом наличия военного положения. А если переговоры, потом возможная быстрая отмена военного положения, ну сразу надо идти на выборы", - объяснил российский лидер.В этом же интервью он однако подчеркнул, что РФ заинтересована в том, чтобы Украина превратилась в дружественное соседнее государство."Конечно, нам бы хотелось, чтобы эта территория (Украины - ред.) не использовалась в качестве плацдарма для нападений на Российскую Федерацию, не использовалась в качестве враждебного для нас плацдарма, чтобы в конечном итоге это превратилось в дружественное соседнее государство", - сказал глава государства.В понедельник президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном также заявил, что сделка по Украине будет на пользу России.Трамп отметил, что существует "огромное недоверие" у всех сторон, но американский лидер верит в желание президента России достичь сделки и "продолжать руководить Россией в позитивном ключе".Макрон по итогам переговоров с Трампом заявил, что хочет "быстрого соглашения" по Украине с предоставлением гарантий безопасности Киеву. Он считает, что перемирие в украинском конфликте может быть достигнуто в течение нескольких недель.Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил о "позитивных процессах", которые способны в "самое ближайшее время" привести к долгосрочному и устойчивому урегулированию украинского кризиса.Провалы ВСУРанним утром во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ информируют о взрывах в столице, а также в Харькове, Житомире, Сумах. Кроме прочего, взрыв прогремел недалеко от Черкасс в центре Украины.Масштабный пожар произошел на промышленном объекте в Полтавской области на Украине после взрывов, сообщила госслужба страны по чрезвычайным ситуациям.В ведомстве уточнили, что пламя охватило значительную площадь, поэтому для его тушения привлекли дополнительно более 150 спасателей из Полтавского, Черкасского и Днепропетровского гарнизонов ГСЧС, а также полсотни единиц техники. О каком именно объекте идет речь, в госслужбе не уточнили.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал РИА Новости об успехах российских военных за сутки.Так, они полностью выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Белогоровки - одного из двух населенных пунктов ЛНР, остававшихся под контролем украинских оккупантов."Наши войска вошли в населенный пункт и продолжают развивать успех в западном направлении", - заверил он.Марочко отметил, что противник отошел в район Григоровки и усилил вторую линию обороны юго-западнее Белогоровки.В конце января Марочко сообщал, что для полного освобождения ЛНР ВС РФ осталось освободить населенный пункт Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и выбить вооруженные формирования Украины из Белогоровки в Лисичанском округе. Об освобождении Новолюбовки Минобороны РФ информировало 22 февраля.Также российские войска продвигаются в районе Карамзиновки и Нововодяного в ЛНР.Он добавил, что на участке протяженностью более трех километров северо-западнее Макеевки в ЛНР российские войска заняли новые рубежи и улучшили тактическое положение.Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские войска захватили один опорный и два наблюдательных пункта ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.По его словам, российские войска на данном направлении начали продвижение более широким фронтом в сторону сёл Щербаки и Новые Щербаки.Также ВС РФ выбили подразделения ВСУ из села Пятихатки на Степногорском направлении Запорожской области."Наши войска выбили противника из Пятихаток. Сейчас в селе идет зачистка", - сказал Рогов.По его словам, инициатива находится в руках российской армии, украинские войска откатились на север, в сторону сел Лобковое и Степовое.Помимо прочего, россияне расширили плацдарм вокруг села Новоочеретоватое на Времевском направлении запорожской линии фронта.В частности, по словам Рогова, только за последние сутки продвижение на юго-запад от села составило более семи квадратных километров.Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.Начальник пресс-центра группировки российских войск "Запад" Иван Бигма указал, что за сутки подразделения группировки уничтожили четыре украинских минометных расчета и 21 пункт управления беспилотниками.Расчеты противовоздушной обороны сбили девять беспилотников самолетного типа. Кроме того, уничтожена станция спутниковой связи Starlink.Минобороны России указало, что экипаж вертолета Ми-28НМ ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курском приграничье.Кроме прочего, дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за прошедшую ночь 19 украинских беспилотников над тремя российскими регионами: 16 БПЛА - над территорией Брянской области, два - над Курской и один - над Калужской областью."Позорная" антироссийская резолюцияСовбез ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все поправки. За резолюцию проголосовали десять стран, в том числе РФ, КНР и США, еще пять воздержались. Против не проголосовал никто.Авторы резолюции "выражают скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной"; заявляют, что главная цель ООН "заключается в поддержании международного мира и безопасности и мирном разрешении споров"; "убедительно просят" незамедлительно прекратить конфликт и "настоятельно призывают" к "установлению прочного мира между Украиной и РФ".При этом документ был принят в исходном виде, СБ ООН отклонил поправки западников с антироссийской риторикой.Также были отклонены и поправки РФ. Одной из них Москва призывала устранить "коренные причины" кризиса.В понедельник по американскому документу проголосовала Генассамблея ООН. Тем не менее, предложенный США текст претерпел значительные изменения – из-за поправок западных стран, которые одобрила ГА, и лишился нейтрального окраса. К примеру, с подачи западных стран "конфликт между РФ и Украиной" (как предлагали называть его США) в документе стал "полномасштабным вторжением РФ на Украину".Резолюции Совбеза ООН, в отличие от резолюций Генассамблеи, обязательны к исполнению.Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал принятую ГА резолюцию "антироссийской бумажкой".Однако назвал резолюцию отправной точкой для дальнейших усилий по мирному урегулированию украинского кризиса."Принятый сейчас текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт", - указал он.Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал принятую ГА ООН резолюцию позорным документом, который нацелен на разжигание и дальнейшее провоцирование конфликта.При этом, по его словам, показательным стало голосование США, которые впервые за долгие годы не поддержали украинский проект резолюции, а вместо этого предложили свой нейтральный вариант, в котором нет привычной и оголтелой русофобии.Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец назвал мракобесием антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН."Подобная резолюция стала уже традиционным мракобесием от Украины и ее европейских партнеров", - сказал Чегринец РИА Новости.При этом, по его словам, вселяет оптимизм, что США начали переходить от слов к делу и на международных площадках, демонстрируя всему миру взвешенную нейтральную позицию и трезвомыслящий взгляд на взаимоотношения с Россией и причину возникновения украинского конфликта.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя голосования по проектам резолюций Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности ООН, задалась вопросом об искренности Франции и Британии во время голосований."Внимание вопрос: когда Франция и Британии были искренними? Когда коверкали американский проект резолюции ГА ООН или когда тот же самый американский проект одобрили без поправок? Между залами Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности размеренным шагом идти минуты три. Это они за 180 секунд изменили свои взгляды на мировой кризис? Или просто в каждом кармане по маске - на любой случай?" - возмутилась она в телеграм-канале.Она подчеркнула, что обе резолюции в Генассамблее ООН были приняты наименьшим числом голосов за время проведения Чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи, что "само по себе более чем показательно".Захарова рассказала, что вслед за внесенной Украиной резолюцией, США внесли на рассмотрение ГА ООН свой проект резолюции по украинскому кризису, в котором был универсальный призыв к миру, "без русофобии", а страны ЕС, среди которых были Франция и Британия, "испохабили текст своими поправками", и резолюция была принята.Кроме того, через некоторое время США внесли в Совет Безопасности ООН тот же проект резолюции, который они предлагали Генассамблее, и там эта резолюция без каких-либо поправок была одобрена. Захарова подчеркивает, что Франция и Британия в Совете Безопасности ООН обладают правом вето и могли не пропустить проект резолюции США, но они этого не сделали."Таким образом, резолюция СБ ООН без осуждения России, с призывом к миру задаёт правильные рамки и с точки зрения статуса имеет преимущественное значение над резолюцией ГА ООН", - подытожила она.Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что "враждебные" резолюции в ООН по отношению к любой из сторон не способствуют урегулированию по Украине."Президент (США Дональд) Трамп хочет закончить эту войну... Мы не ощущали, что это способствовало (этому - ред.), если честно, - иметь нечто в ООН, враждебное по отношению к любой из сторон. Мы пытаемся усадить этих ребят за стол переговоров. К сожалению, Украина была не согласна, и они хотели продвигать свою резолюцию", - заявил Рубио в интервью американскому порталу Breitbart.О других связанных с Украиной скандалах - в материале Елены Мурзиной "Нас слили в унитаз", США - "страна-предатель", редкозёмы как "золото Полуботка" и другие скандалы на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250224/1061313636.html

https://ukraina.ru/20250224/1061306710.html

https://ukraina.ru/20250223/1061293595.html

сша

россия

украина

франция

британия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сша, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир рогов, оон, мид, ес, франция, британия, резолюция, мария захарова