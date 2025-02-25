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Зеленский собрался в Брюссель
Зеленский собрался в Брюссель - 25.02.2025 Украина.ру
Зеленский собрался в Брюссель
Владимир Зеленский собирается посетить Брюссель в начале марта. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на бельгийское информагентство Belga.
2025-02-25T18:56
2025-02-25T18:56
2025-02-25T18:56
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"Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер провел во вторник телефонный разговор с Владимиром Зеленским… Зеленский пригласил его в Киев и сообщил о планах посетить Брюссель на следующей неделе", - сказано в сообщении бельгийского информагентства.В публикации РИА Новости отмечено, что глава Евросовета Антониу Кошта 6 марта проводит в Брюсселе специальный саммит стран ЕС по ситуации вокруг урегулирования на Украине, а также безопасности Европы.Накануне, 24 февраля главы Еврокомиссии, других структур Евросоюза и стран ЕС собирались в Киеве на мероприятия, приуроченные к трёхлетию начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Подробности в публикации Рада опозорила Зеленского. Итоги 24 февраля на Украине
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, брюссель, украина, киев, владимир зеленский, ес, евросовет, еврокомиссия, евроинтеграция, восточное партнерство, бывший ссср
Новости, Брюссель, Украина, Киев, Владимир Зеленский, ЕС, евросовет, Еврокомиссия, евроинтеграция, Восточное партнерство, бывший СССР
Зеленский собрался в Брюссель
Владимир Зеленский собирается посетить Брюссель в начале марта. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на бельгийское информагентство Belga.
"Бельгийский премьер-министр Барт де Вевер провел во вторник телефонный разговор с Владимиром Зеленским… Зеленский пригласил его в Киев и сообщил о планах посетить Брюссель на следующей неделе", - сказано в сообщении бельгийского информагентства.
В публикации РИА Новости отмечено, что глава Евросовета
Антониу Кошта 6 марта проводит в Брюсселе специальный саммит стран ЕС
по ситуации вокруг урегулирования на Украине
, а также безопасности Европы
.
Накануне, 24 февраля главы Еврокомиссии
, других структур Евросоюза и стран ЕС собирались в Киеве на мероприятия, приуроченные к трёхлетию начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Подробности в публикации Рада опозорила Зеленского. Итоги 24 февраля на Украине