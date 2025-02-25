https://ukraina.ru/20250225/1061331552.html

Половина всех потерь ВСУ: Анпилогов о том, почему Украина продолжает цепляться за Курскую область

Половина всех потерь ВСУ: Анпилогов о том, почему Украина продолжает цепляться за Курскую область - 25.02.2025 Украина.ру

Половина всех потерь ВСУ: Анпилогов о том, почему Украина продолжает цепляться за Курскую область

Украина действует в какой-то извращенной логике, поэтому продолжает цепляться за кусок российской территории в Курской области. Но политические процессы не меняются такими авантюрными операциями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов

2025-02-25T20:15

2025-02-25T20:15

2025-02-25T20:15

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Сейчас потери ВСУ в Курской области уверенно приближаются к 50% всех потерь украинской армии, сообщил эксперт.По его словам, украинские власти действуют в какой-то извращенной логике и продолжают упорно цепляться за кусок российской территории. Но политические процессы не меняются такими авантюрными операциями, указал эксперт.Баланс сил уже давно не в пользу ВСУ. С точки зрения военной целесообразности гипотетическое наступление на Брянскую область можно расценивать как авантюру. Удлинять линию боевого соприкосновения для украинской армии – смерти подобно, констатировал Анпилогов."Тем более, что с приходом Трампа запасы вооружения становятся небеспредельными. Военная логика подсказывает другое решение. Это уход за естественные оборонительные рубежи и максимальное сокращение линии фронта", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.О том, как могут развиваться боевые действия на четвертый год СВО – в материале Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250224/1061320475.html

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