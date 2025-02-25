Половина всех потерь ВСУ: Анпилогов о том, почему Украина продолжает цепляться за Курскую область - 25.02.2025 Украина.ру
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Половина всех потерь ВСУ: Анпилогов о том, почему Украина продолжает цепляться за Курскую область
Половина всех потерь ВСУ: Анпилогов о том, почему Украина продолжает цепляться за Курскую область - 25.02.2025 Украина.ру
Половина всех потерь ВСУ: Анпилогов о том, почему Украина продолжает цепляться за Курскую область
Украина действует в какой-то извращенной логике, поэтому продолжает цепляться за кусок российской территории в Курской области. Но политические процессы не меняются такими авантюрными операциями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
2025-02-25T20:15
2025-02-25T20:15
новости
сша
россия
украина
наступление
курская область
курск
брянская область
дональд трамп
вооружения
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Сейчас потери ВСУ в Курской области уверенно приближаются к 50% всех потерь украинской армии, сообщил эксперт.По его словам, украинские власти действуют в какой-то извращенной логике и продолжают упорно цепляться за кусок российской территории. Но политические процессы не меняются такими авантюрными операциями, указал эксперт.Баланс сил уже давно не в пользу ВСУ. С точки зрения военной целесообразности гипотетическое наступление на Брянскую область можно расценивать как авантюру. Удлинять линию боевого соприкосновения для украинской армии – смерти подобно, констатировал Анпилогов."Тем более, что с приходом Трампа запасы вооружения становятся небеспредельными. Военная логика подсказывает другое решение. Это уход за естественные оборонительные рубежи и максимальное сокращение линии фронта", – резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.О том, как могут развиваться боевые действия на четвертый год СВО – в материале Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
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новости, сша, россия, украина, наступление, курская область, курск, брянская область, дональд трамп, вооружения, алексей анпилогов, сво, спецоперация
Новости, США, Россия, Украина, наступление, Курская область, Курск, Брянская область, Дональд Трамп, вооружения, Алексей Анпилогов, СВО, Спецоперация

Половина всех потерь ВСУ: Анпилогов о том, почему Украина продолжает цепляться за Курскую область

20:15 25.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Украина действует в какой-то извращенной логике, поэтому продолжает цепляться за кусок российской территории в Курской области. Но политические процессы не меняются такими авантюрными операциями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Сейчас потери ВСУ в Курской области уверенно приближаются к 50% всех потерь украинской армии, сообщил эксперт.
"Уму непостижимо, как можно на крошечном пятачке терять половину от всех потерь на огромной линии соприкосновения, которая сейчас составляет около полутора тысяч километров", – подчеркнул Анпилогов.
По его словам, украинские власти действуют в какой-то извращенной логике и продолжают упорно цепляться за кусок российской территории. Но политические процессы не меняются такими авантюрными операциями, указал эксперт.
Баланс сил уже давно не в пользу ВСУ. С точки зрения военной целесообразности гипотетическое наступление на Брянскую область можно расценивать как авантюру. Удлинять линию боевого соприкосновения для украинской армии – смерти подобно, констатировал Анпилогов.
"Тем более, что с приходом Трампа запасы вооружения становятся небеспредельными. Военная логика подсказывает другое решение. Это уход за естественные оборонительные рубежи и максимальное сокращение линии фронта", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
О том, как могут развиваться боевые действия на четвертый год СВО – в материале Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Вчера, 16:13
ВС РФ наступают в Сумской области: военкоры назвали их главную цельРоссийские подразделения прорвались в Сумскую область, чтобы перерезать трассу снабжения ВСУ, ведущую в курскую Суджу. Об этом 24 февраля написал Телеграм-канал "Иди и смотри"
 
НовостиСШАРоссияУкраинанаступлениеКурская областьКурскБрянская областьДональд ТрампвооруженияАлексей АнпилоговСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
20:15Половина всех потерь ВСУ: Анпилогов о том, почему Украина продолжает цепляться за Курскую область
20:13Макрон не добился от Трампа поддержки отправки солдат на Украину
20:00Мир на Украине — не пустой звук: Вайнер объяснил, почему для Трампа так важны выборы в Конгресс
19:37США и ЕС ссорятся, Республика Сербская страдает: власти БиГ хотят отправить Додика на политическую пенсию
19:30Нарушив Минские соглашения, киевский режим развязал России руки для любых действий — Ищенко
19:20"Это тот самый террорист": кандидат в президенты Польши высказался о Бандере во Львове
19:18Алексей Зубец: Россия предоставила Трампу шанс, который упустил слишком расчетливый Китай
19:15"Лежбище либералов": Вайнер рассказал, почему Нью-Йорк не может простить демократам проигрыш Трампу
19:10Военнослужащие ВСУ осуждены за теракт в Курской области
18:56Зеленский собрался в Брюссель
18:21Рада за Зеленского, Кабмин считает расходы, ВСУ несут потери. Итоги 25 февраля на Украине
18:15Александр Крамаренко: Украина хочет спрятаться за спиной США и говорить с Россией с позиции силы
18:01Военный эксперт Михаил Поликарпов: Россия так расшатает ВСУ под Курском, что их тыл окажется на передовой
17:44Что ждёт Стармера у Трампа: уход в забытье, позор или разворот по Украине
17:30США и Россия по одну сторону, теперь всё пойдёт по другому сценарию: необычная годовщина СВО в ООН
17:08"Удачное совпадение": Захарова указала на попытку Киева простить себе свой долг Трампу
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