Половина всех потерь ВСУ: Анпилогов о том, почему Украина продолжает цепляться за Курскую область
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
Украина действует в какой-то извращенной логике, поэтому продолжает цепляться за кусок российской территории в Курской области. Но политические процессы не меняются такими авантюрными операциями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Сейчас потери ВСУ в Курской области уверенно приближаются к 50% всех потерь украинской армии, сообщил эксперт.
"Уму непостижимо, как можно на крошечном пятачке терять половину от всех потерь на огромной линии соприкосновения, которая сейчас составляет около полутора тысяч километров", – подчеркнул Анпилогов.
По его словам, украинские власти действуют в какой-то извращенной логике и продолжают упорно цепляться за кусок российской территории. Но политические процессы не меняются такими авантюрными операциями, указал эксперт.
Баланс сил уже давно не в пользу ВСУ. С точки зрения военной целесообразности гипотетическое наступление на Брянскую область можно расценивать как авантюру. Удлинять линию боевого соприкосновения для украинской армии – смерти подобно, констатировал Анпилогов.
"Тем более, что с приходом Трампа запасы вооружения становятся небеспредельными. Военная логика подсказывает другое решение. Это уход за естественные оборонительные рубежи и максимальное сокращение линии фронта", – резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Если ВСУ пустятся в очередную авантюру, то откроют России дорогу на Чернигов и Киев на сайте Украина.ру.
О том, как могут развиваться боевые действия на четвертый год СВО – в материале Кирилл Копылов: Украина в ближайшие полгода будет делать все, чтобы Трамп не успел спасти ее от России на сайте Украина.ру.